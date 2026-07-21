Microsoft primește critici pentru noul Surface Laptop cu 8 GB RAM. Windows 11 se blochează chiar și în sarcini obișnuite
Dacă te gândești să cumperi noul Microsoft Surface Laptop cu 8 GB de memorie RAM, ar fi bine să citești și primele teste independente. Deși laptopul este promovat ca fiind potrivit pentru activitățile de zi cu zi, recenziile arată că Windows 11 începe să își arate limitele chiar și atunci când nu rulezi aplicații foarte solicitante.
Problema nu pare să fie procesorul, ci cantitatea de memorie disponibilă. Sistemul de operare și aplicațiile moderne consumă atât de multe resurse încât cei 8 GB RAM se dovedesc insuficienți pentru o experiență fluentă.
Windows 11 ajunge rapid la limita memoriei disponibile
Potrivit testelor publicate de presa de specialitate, laptopul se descurcă fără probleme dacă navighezi pe internet, redactezi documente sau urmărești filme și clipuri online, scrie TechSpot.
Situația se schimbă însă imediat ce apar câteva aplicații deschise în același timp. În timpul unui apel video pe Microsoft Teams, sistemul s-a blocat pentru câteva secunde, deși în fundal rulau doar aproximativ zece file Chrome și aplicațiile Slack și Signal.
Mai mult, au existat și blocări aparent fără motiv în timpul editării unor documente în Google Docs, chiar și atunci când nu era activ niciun apel video.
Monitorizarea resurselor a arătat că Windows 11 ocupa aproape permanent 6,7 GB din cei aproximativ 7,6 GB disponibili. După o repornire a sistemului, consumul de memorie cobora la aproximativ 4,2 GB, însă era suficientă deschiderea câtorva file în Chrome pentru ca utilizarea RAM să urce din nou spre 5,5 GB.
Microsoft spune că 8 GB sunt suficienți, dar testele spun altceva
Ani la rând, Microsoft a recomandat configurațiile cu 16 GB RAM pentru o experiență confortabilă în Windows 11. Între timp, compania și-a modificat mesajul odată cu lansarea noilor Surface Laptop și Surface Pro în versiuni cu 8 GB RAM.
Pe pagina oficială, Microsoft susține acum că această configurație este potrivită pentru activități precum navigarea pe internet, streaming, școală și aplicații de productivitate.
Totuși, compania recunoaște indirect că există limite importante. Pentru funcțiile bazate pe inteligență artificială din gama Copilot+, este nevoie de cel puțin 16 GB RAM, ceea ce înseamnă că modelul de bază nu oferă acces la toate funcțiile promovate în ecosistemul Microsoft.
De ce a ales Microsoft să revină la configurațiile cu 8 GB
Noile Surface Laptop și Surface Pro au fost lansate ca variante mai accesibile față de modelele premium. Pe lângă memoria redusă, acestea folosesc și un procesor Snapdragon dintr-o generație anterioară.
Decizia vine într-o perioadă în care piața memoriilor RAM traversează o nouă perioadă de scumpiri, iar costurile componentelor au crescut semnificativ. O configurație cu 8 GB permite Microsoft să păstreze un preț de pornire mai atractiv.
Problema este că aplicațiile moderne consumă din ce în ce mai multe resurse. Browser-ele web, aplicațiile de mesagerie, platformele pentru videoconferințe și serviciile bazate pe inteligență artificială ocupă mult mai multă memorie decât în urmă cu câțiva ani.
Merită să alegi un laptop cu doar 8 GB RAM în 2026?
Dacă folosești laptopul doar pentru navigare ocazională, filme și câteva documente, este posibil să nu observi imediat limitele unei configurații cu 8 GB RAM.
În schimb, dacă obișnuiești să lucrezi cu multe file deschise în browser, participi la ședințe video, folosești aplicații de productivitate sau vrei să profiți de funcțiile AI din Windows 11, diferența dintre 8 GB și 16 GB este considerabilă.
Primele teste ale noului Surface Laptop arată că Windows 11 a devenit suficient de complex încât 8 GB RAM nu mai reprezintă o configurație confortabilă pentru utilizarea de zi cu zi. Chiar dacă sistemul poate porni și funcționa cu această cantitate de memorie, experiența nu este întotdeauna fluentă, iar blocările ocazionale pot apărea exact atunci când ai mai mare nevoie de laptop.