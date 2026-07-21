Microsoft primește critici pentru noul Surface Laptop cu 8 GB RAM. Windows 11 se blochează chiar și în sarcini obișnuite

Windows 11 ajunge rapid la limita memoriei disponibile

Potrivit testelor publicate de presa de specialitate, laptopul se descurcă fără probleme dacă navighezi pe internet, redactezi documente sau urmărești filme și clipuri online, scrie TechSpot.

Situația se schimbă însă imediat ce apar câteva aplicații deschise în același timp. În timpul unui apel video pe Microsoft Teams, sistemul s-a blocat pentru câteva secunde, deși în fundal rulau doar aproximativ zece file Chrome și aplicațiile Slack și Signal.

Mai mult, au existat și blocări aparent fără motiv în timpul editării unor documente în Google Docs, chiar și atunci când nu era activ niciun apel video.

Monitorizarea resurselor a arătat că Windows 11 ocupa aproape permanent 6,7 GB din cei aproximativ 7,6 GB disponibili. După o repornire a sistemului, consumul de memorie cobora la aproximativ 4,2 GB, însă era suficientă deschiderea câtorva file în Chrome pentru ca utilizarea RAM să urce din nou spre 5,5 GB.

Microsoft spune că 8 GB sunt suficienți, dar testele spun altceva

Ani la rând, Microsoft a recomandat configurațiile cu 16 GB RAM pentru o experiență confortabilă în Windows 11. Între timp, compania și-a modificat mesajul odată cu lansarea noilor Surface Laptop și Surface Pro în versiuni cu 8 GB RAM.

Pe pagina oficială, Microsoft susține acum că această configurație este potrivită pentru activități precum navigarea pe internet, streaming, școală și aplicații de productivitate.

Totuși, compania recunoaște indirect că există limite importante. Pentru funcțiile bazate pe inteligență artificială din gama Copilot+, este nevoie de cel puțin 16 GB RAM, ceea ce înseamnă că modelul de bază nu oferă acces la toate funcțiile promovate în ecosistemul Microsoft.