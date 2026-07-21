Microsoft și AMD duc inteligența artificială Azure la un nou nivel. Ce schimbări îi așteaptă pe clienți
Microsoft pregătește o serie de schimbări importante pentru platforma Azure, iar în spatele lor se află noile tehnologii dezvoltate împreună cu AMD. Dacă lucrezi cu inteligență artificială, analize de date sau aplicații care au nevoie de putere mare de procesare, în perioada următoare vei avea acces la o infrastructură mai performantă și mai eficientă.
Planurile anunțate de cele două companii includ integrarea unei platforme AI complet noi, procesoare din ultima generație, acceleratoare grafice dedicate și tehnologii de rețea care vor susține atât serviciile Microsoft, cât și aplicațiile pe care le dezvolți în Azure.
Platforma AMD Helios ajunge în Azure pentru proiectele bazate pe inteligență artificială
Cea mai importantă noutate este introducerea platformei AMD Helios în centrele de date Microsoft. Soluția a fost creată pentru antrenarea și rularea modelelor AI de dimensiuni foarte mari și combină într-un singur sistem acceleratoarele AMD Instinct MI455X, procesoarele AMD EPYC „Venice”, tehnologiile de rețea Pensando și platforma software ROCm.
Dacă folosești Azure pentru dezvoltarea aplicațiilor bazate pe inteligență artificială, această infrastructură îți poate oferi resurse mai bine optimizate pentru sarcini complexe, de la antrenarea modelelor până la rularea lor în producție.
Microsoft va utiliza noua platformă atât pentru propriile servicii AI, cât și pentru produsele disponibile în Azure. Primele sisteme Helios vor începe să fie livrate în a doua jumătate a anului 2026.
Azure primește mașini virtuale bazate pe noile procesoare AMD EPYC
O altă schimbare importantă este extinderea portofoliului de mașini virtuale Azure. Microsoft introduce două serii noi care folosesc procesoarele AMD EPYC „Venice” din generația a șasea.
Seria Azure HDv2 este destinată aplicațiilor AI agentice și procesării unor volume mari de date, în timp ce Azure HXv2 a fost proiectată pentru activități precum proiectarea semiconductorilor și alte procese inginerești care necesită resurse hardware consistente.
Dacă desfășori astfel de activități în cloud, noile configurații promit performanțe mai ridicate și timpi mai mici de execuție pentru aplicațiile solicitante.
Rețeaua Azure va procesa mai rapid volumele mari de date
Schimbările nu se opresc la procesoare și acceleratoare grafice. Microsoft extinde și utilizarea procesoarelor de rețea AMD Pensando DPU în infrastructura Azure.
Aceste componente preiau o parte dintre operațiunile de rețea și securitate, astfel încât procesoarele principale pot rămâne concentrate pe sarcinile de calcul. Rezultatul este o infrastructură mai eficientă și capabilă să gestioneze un număr mai mare de conexiuni simultane.
În același timp, Microsoft va integra tehnologiile AMD cu Azure Boost, platforma folosită pentru optimizarea performanței rețelei Azure. Dacă rulezi aplicații AI complexe sau servicii care transferă cantități mari de date, aceste optimizări pot reduce latența și pot accelera comunicarea dintre servere.
Investițiile în infrastructură devin la fel de importante ca modelele AI
Pe măsură ce inteligența artificială este folosită în tot mai multe domenii, puterea de calcul și viteza infrastructurii cloud au devenit elemente esențiale. Nu mai este suficient să ai un model performant dacă hardware-ul nu poate susține volumul de date și numărul de solicitări.
Prin extinderea colaborării, Microsoft va pune la dispoziția dezvoltatorilor mai multe soluții AMD în Azure, inclusiv prin Azure Foundry Managed Compute, serviciul dedicat implementării aplicațiilor AI în producție.
Dacă dezvolți aplicații bazate pe inteligență artificială sau folosești Azure pentru proiecte complexe, schimbările pregătite pentru 2026 înseamnă acces la o infrastructură construită pentru următoarea generație de servicii cloud. Accentul cade pe performanță, flexibilitate și capacitatea de a susține modele AI din ce în ce mai complexe, fără compromisuri în ceea ce privește viteza sau eficiența.