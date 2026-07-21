Microsoft și AMD duc inteligența artificială Azure la un nou nivel. Ce schimbări îi așteaptă pe clienți

Platforma AMD Helios ajunge în Azure pentru proiectele bazate pe inteligență artificială

Cea mai importantă noutate este introducerea platformei AMD Helios în centrele de date Microsoft. Soluția a fost creată pentru antrenarea și rularea modelelor AI de dimensiuni foarte mari și combină într-un singur sistem acceleratoarele AMD Instinct MI455X, procesoarele AMD EPYC „Venice”, tehnologiile de rețea Pensando și platforma software ROCm.

Dacă folosești Azure pentru dezvoltarea aplicațiilor bazate pe inteligență artificială, această infrastructură îți poate oferi resurse mai bine optimizate pentru sarcini complexe, de la antrenarea modelelor până la rularea lor în producție.

Microsoft va utiliza noua platformă atât pentru propriile servicii AI, cât și pentru produsele disponibile în Azure. Primele sisteme Helios vor începe să fie livrate în a doua jumătate a anului 2026.

Azure primește mașini virtuale bazate pe noile procesoare AMD EPYC

O altă schimbare importantă este extinderea portofoliului de mașini virtuale Azure. Microsoft introduce două serii noi care folosesc procesoarele AMD EPYC „Venice” din generația a șasea.

Seria Azure HDv2 este destinată aplicațiilor AI agentice și procesării unor volume mari de date, în timp ce Azure HXv2 a fost proiectată pentru activități precum proiectarea semiconductorilor și alte procese inginerești care necesită resurse hardware consistente.

Dacă desfășori astfel de activități în cloud, noile configurații promit performanțe mai ridicate și timpi mai mici de execuție pentru aplicațiile solicitante.

Rețeaua Azure va procesa mai rapid volumele mari de date

Schimbările nu se opresc la procesoare și acceleratoare grafice. Microsoft extinde și utilizarea procesoarelor de rețea AMD Pensando DPU în infrastructura Azure.