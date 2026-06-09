Xbox readuce la viață una dintre cele mai iubite console din istorie. Ediția aniversară care va atrage colecționarii din toată lumea

Microsoft mizează pe nostalgie pentru aniversarea Xbox

Elementul care atrage imediat atenția este carcasa semitransparentă în nuanță verde, un omagiu adus primului Xbox și identității vizuale care a consacrat platforma. Este pentru prima dată când Microsoft aplică un astfel de concept de design unei console Xbox Series X.

Noua ediție limitată păstrează specificațiile tehnice ale modelului actual, inclusiv spațiul de stocare de 1 TB, însă adaugă o serie de detalii estetice create special pentru aniversare. Printre acestea se numără și un buton Xbox iluminat în verde, menit să amintească de stilul vizual al generațiilor anterioare.

Reprezentanții companiei spun că noul model este conceput ca un tribut adus istoriei brandului și comunității care a susținut Xbox de-a lungul anilor. În același timp, consola oferă aceeași putere de procesare și aceleași capabilități pe care utilizatorii le așteaptă de la actuala generație de hardware.

Microsoft nu a dezvăluit încă numărul exact de unități care vor fi produse, însă faptul că vorbim despre o ediție limitată sugerează că disponibilitatea ar putea fi restrânsă în multe regiuni.

Controllerul aduce înapoi un detaliu pe care fanii îl recunosc instant

Pe lângă consola specială, Microsoft va lansa și un controller aniversar care continuă tema vizuală inspirată de primele generații Xbox. Acesta poate fi cumpărat separat sau împreună cu consola, oferind o opțiune și celor care nu intenționează să își schimbe sistemul actual.

Unul dintre cele mai interesante elemente ale controllerului este revenirea culorilor clasice pentru butoanele ABXY, un detaliu care va fi remarcat imediat de jucătorii care au utilizat consolele Xbox de-a lungul ultimelor două decenii.

Compania a sugerat și existența unor surprize ascunse integrate în designul produselor, fără să ofere însă detalii suplimentare. Aceste mici elemente sunt prezentate ca o formă de mulțumire adresată comunității care a contribuit la succesul platformei.