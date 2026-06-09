Xbox readuce la viață una dintre cele mai iubite console din istorie. Ediția aniversară care va atrage colecționarii din toată lumea
Microsoft pregătește o surpriză pentru fanii Xbox care au crescut alături de prima generație a consolei lansate în urmă cu aproape un sfert de secol. Compania a anunțat o ediție specială a consolei Xbox Series X și a controllerului wireless, inspirată direct de designul care a făcut celebră marca la începutul anilor 2000.
Noua colecție aniversară marchează apropierea celor 25 de ani de existență ai brandului Xbox și aduce în prim-plan o culoare pe care mulți jucători o asociază instant cu primele experiențe de gaming pe platforma Microsoft. Produsele vor ajunge pe piață în luna noiembrie și sunt gândite în special pentru fanii care apreciază atât performanța hardware modernă, cât și nostalgia generațiilor trecute, scrie Engadget.
Microsoft mizează pe nostalgie pentru aniversarea Xbox
Elementul care atrage imediat atenția este carcasa semitransparentă în nuanță verde, un omagiu adus primului Xbox și identității vizuale care a consacrat platforma. Este pentru prima dată când Microsoft aplică un astfel de concept de design unei console Xbox Series X.
Noua ediție limitată păstrează specificațiile tehnice ale modelului actual, inclusiv spațiul de stocare de 1 TB, însă adaugă o serie de detalii estetice create special pentru aniversare. Printre acestea se numără și un buton Xbox iluminat în verde, menit să amintească de stilul vizual al generațiilor anterioare.
Reprezentanții companiei spun că noul model este conceput ca un tribut adus istoriei brandului și comunității care a susținut Xbox de-a lungul anilor. În același timp, consola oferă aceeași putere de procesare și aceleași capabilități pe care utilizatorii le așteaptă de la actuala generație de hardware.
Microsoft nu a dezvăluit încă numărul exact de unități care vor fi produse, însă faptul că vorbim despre o ediție limitată sugerează că disponibilitatea ar putea fi restrânsă în multe regiuni.
Controllerul aduce înapoi un detaliu pe care fanii îl recunosc instant
Pe lângă consola specială, Microsoft va lansa și un controller aniversar care continuă tema vizuală inspirată de primele generații Xbox. Acesta poate fi cumpărat separat sau împreună cu consola, oferind o opțiune și celor care nu intenționează să își schimbe sistemul actual.
Unul dintre cele mai interesante elemente ale controllerului este revenirea culorilor clasice pentru butoanele ABXY, un detaliu care va fi remarcat imediat de jucătorii care au utilizat consolele Xbox de-a lungul ultimelor două decenii.
Compania a sugerat și existența unor surprize ascunse integrate în designul produselor, fără să ofere însă detalii suplimentare. Aceste mici elemente sunt prezentate ca o formă de mulțumire adresată comunității care a contribuit la succesul platformei.
Deocamdată, Microsoft nu a comunicat prețul oficial al noii ediții Xbox Series X și nici lista completă a piețelor pe care va fi disponibilă. Informațiile privind costul și distribuția urmează să fie anunțate în perioada următoare.
Lansarea din noiembrie are toate șansele să devină unul dintre cele mai importante momente pentru fanii Xbox în 2026. Combinând performanța actualei generații cu elemente inspirate din trecutul brandului, Microsoft încearcă să transforme această ediție aniversară într-un obiect de colecție dorit atât de gameri, cât și de pasionații de tehnologie.