Țara în care tot mai mulți nemţi pleacă pentru salarii mai mari. Spun că o duc mai bine decât în Germania
Germania continuă să fie una dintre cele mai puternice economii ale Europei, însă tot mai mulți cetățeni aleg să își caute un loc de muncă în alte țări. Datele publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis) arată că peste 288.000 de cetățeni germani au părăsit țara într-un singur an, iar sondajele indică faptul că fenomenul este departe de a se opri. Pentru mulți dintre cei care iau această decizie, salariile mai mari, taxele mai mici și o calitate mai bună a vieții cântăresc mai mult decât stabilitatea pe care Germania continuă să o ofere.
Tot mai mulți germani își caută de lucru în străinătate
Atunci când își caută un loc de muncă peste hotare, cei mai mulți germani se uită în primul rând către Statele Unite. Aproximativ 14,4% dintre căutările pentru joburi internaționale vizează piața americană, chiar dacă interesul pentru această destinație a scăzut față de anul trecut.
Foarte aproape se află Regatul Unit și Elveția, fiecare cu o pondere de 13,6% din căutări. În același timp, Emiratele Arabe Unite, India și Australia devin tot mai atractive, pe măsură ce oferă salarii competitive și oportunități pentru specialiști din domenii precum tehnologia informației, ingineria, marketingul, transporturile, logistica sau industria hotelieră, scrie Euronews.
Salariile mai mari și taxele mai mici sunt principalele motive
Un studiu realizat la comanda platformei de recrutare Indeed arată că principalele motive pentru care germanii iau în calcul emigrarea sunt de natură financiară. Peste jumătate dintre respondenți spun că speră să obțină venituri mai mari în alte state, iar un procent aproape identic consideră că poate avea o calitate a vieții mai bună în afara Germaniei.
Pentru aproximativ 42% dintre cei intervievați contează și clima mai plăcută, dar și nivelul mai redus al taxelor și contribuțiilor sociale. În schimb, doar un sfert dintre respondenți spun că perspectivele de promovare profesională reprezintă principalul motiv pentru care ar pleca.
Ce îi nemulțumește pe angajații din Germania
Unul dintre cele mai criticate aspecte rămâne nivelul ridicat al taxelor. Potrivit datelor prezentate în studiu, din fiecare 100 de euro cheltuiți de un angajator pentru un salariat singur cu venit mediu, acesta păstrează efectiv doar aproximativ 50,70 euro, restul reprezentând impozite și contribuții sociale plătite atât de angajat, cât și de angajator.
Nu este de mirare că aproximativ 70% dintre respondenți consideră că povara fiscală este prea mare și că munca suplimentară nu este recompensată suficient.
Virginia Sodergeld, economist specializat în piața muncii în cadrul Indeed, consideră că interesul atât de ridicat pentru emigrare transmite un semnal clar.
„Dacă două treimi dintre angajați cochetează cu ideea de a pleca, acest lucru trebuie înțeles și ca un semn de nemulțumire față de condițiile oferite de Germania ca loc în care să trăiești și să muncești”, a declarat aceasta.
Tot mai mulți specialiști vor să plece definitiv
Sondajul arată că două treimi dintre angajații germani s-ar muta în altă țară dacă ar avea ocazia, iar aproximativ 30% au făcut deja primul pas și au căutat activ oferte de muncă sau au trimis candidaturi.
Fenomenul este și mai pronunțat în rândul persoanelor cu venituri ridicate. Dintre cei care au un venit net al gospodăriei de cel puțin 6.000 de euro pe lună, peste jumătate spun că în ultimele 12 luni au analizat oportunități profesionale în afara Germaniei.
Mai mult, 77% dintre cei interesați de emigrare afirmă că nu intenționează să stea doar câteva luni peste hotare, ci vor să locuiască în altă țară pentru mai mulți ani sau chiar definitiv.
Germania rămâne atractivă, dar mai ales pentru specialiștii din străinătate
Paradoxal, în timp ce mulți cetățeni germani aleg să plece, Germania continuă să atragă specialiști din alte state. Potrivit datelor oficiale, numărul germanilor care au emigrat anul trecut l-a depășit cu aproximativ 97.000 pe cel al persoanelor care s-au întors în țară, fiind cea mai mare pierdere netă din 2017 încoace.
În schimb, în cazul persoanelor fără cetățenie germană, balanța rămâne pozitivă. Germania a înregistrat o imigrație netă de peste 200.000 de persoane, inclusiv numeroși specialiști din afara Uniunii Europene, în special din India, care ocupă locuri de muncă în IT, inteligență artificială, digitalizare, inginerie și cercetare.
Chiar dacă Germania continuă să fie apreciată pentru siguranță, protecția angajaților și sistemul de asistență socială, pentru tot mai mulți profesioniști avantajele financiare oferite de alte state par să cântărească mai mult decât stabilitatea pe care o oferă propria țară.