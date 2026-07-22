Țara în care tot mai mulți nemţi pleacă pentru salarii mai mari. Spun că o duc mai bine decât în Germania

Foarte aproape se află Regatul Unit și Elveția, fiecare cu o pondere de 13,6% din căutări. În același timp, Emiratele Arabe Unite, India și Australia devin tot mai atractive, pe măsură ce oferă salarii competitive și oportunități pentru specialiști din domenii precum tehnologia informației, ingineria, marketingul, transporturile, logistica sau industria hotelieră, scrie Euronews.

Salariile mai mari și taxele mai mici sunt principalele motive

Un studiu realizat la comanda platformei de recrutare Indeed arată că principalele motive pentru care germanii iau în calcul emigrarea sunt de natură financiară. Peste jumătate dintre respondenți spun că speră să obțină venituri mai mari în alte state, iar un procent aproape identic consideră că poate avea o calitate a vieții mai bună în afara Germaniei.

Pentru aproximativ 42% dintre cei intervievați contează și clima mai plăcută, dar și nivelul mai redus al taxelor și contribuțiilor sociale. În schimb, doar un sfert dintre respondenți spun că perspectivele de promovare profesională reprezintă principalul motiv pentru care ar pleca.

Ce îi nemulțumește pe angajații din Germania

Unul dintre cele mai criticate aspecte rămâne nivelul ridicat al taxelor. Potrivit datelor prezentate în studiu, din fiecare 100 de euro cheltuiți de un angajator pentru un salariat singur cu venit mediu, acesta păstrează efectiv doar aproximativ 50,70 euro, restul reprezentând impozite și contribuții sociale plătite atât de angajat, cât și de angajator.

Nu este de mirare că aproximativ 70% dintre respondenți consideră că povara fiscală este prea mare și că munca suplimentară nu este recompensată suficient.

Virginia Sodergeld, economist specializat în piața muncii în cadrul Indeed, consideră că interesul atât de ridicat pentru emigrare transmite un semnal clar.

„Dacă două treimi dintre angajați cochetează cu ideea de a pleca, acest lucru trebuie înțeles și ca un semn de nemulțumire față de condițiile oferite de Germania ca loc în care să trăiești și să muncești”, a declarat aceasta.

Tot mai mulți specialiști vor să plece definitiv

Sondajul arată că două treimi dintre angajații germani s-ar muta în altă țară dacă ar avea ocazia, iar aproximativ 30% au făcut deja primul pas și au căutat activ oferte de muncă sau au trimis candidaturi.