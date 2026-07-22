Top 10 cei mai bogați influenceri în 2026. MrBeast face valuri din nou în clasamentul Forbes

Creatorii din online au devenit noii giganți ai divertismentului

Succesul influencerilor nu mai depinde exclusiv de videoclipurile publicate pe YouTube, TikTok sau Instagram. Astăzi, mulți dintre ei conduc adevărate companii media, dezvoltă propriile branduri, produc filme și seriale și colaborează cu unele dintre cele mai mari platforme de streaming.

În timp ce industria cinematografică clasică traversează o perioadă dificilă, creatorii digitali atrag milioane de spectatori și transformă comunitățile construite online în afaceri extrem de profitabile.

Top 10 cei mai bogați creatori de conținut în 2026

MrBeast

Cu venituri estimate la 300 de milioane de dolari, Jimmy Donaldson rămâne liderul incontestabil al industriei. Canalele sale de YouTube depășesc 640 de milioane de abonați și generează miliarde de vizualizări anual. În paralel, dezvoltă afaceri în domeniul alimentar, al produselor licențiate, al instrumentelor pentru creatori și chiar al educației financiare. Reality show-ul Beast Games continuă să fie unul dintre cele mai urmărite programe de pe Amazon Prime Video.

Dhar Mann

Creatorul cunoscut pentru videoclipurile inspiraționale a ajuns la venituri de 65 de milioane de dolari. Echipa sa produce sute de episoade anual, iar conținutul este tradus în mai multe limbi. În 2026, a semnat un parteneriat cu Fox pentru producerea a 40 de seriale verticale dedicate platformelor mobile.

Steven Bartlett

Gazda podcastului Diary of a CEO ocupă locul trei, cu venituri de 52 de milioane de dolari. Brandul său s-a extins dincolo de podcasturi și include investiții, evenimente, cărți și numeroase parteneriate cu companii importante din industria tehnologiei.

Markiplier

Cunoscut inițial pentru videoclipurile de gaming, Markiplier a făcut pasul spre cinematografie. Filmul Iron Lung, produs independent, a avut încasări impresionante în cinematografele nord-americane și reprezintă unul dintre cele mai mari succese ale unui creator digital ajuns pe marele ecran. Veniturile sale sunt estimate la 38 de milioane de dolari.

Rhett & Link

Cei doi prieteni din copilărie continuă să domine YouTube cu emisiunea Good Mythical Morning, urmărită de milioane de persoane. Pe lângă show-ul principal, dezvoltă proiecte culinare, publică volume dedicate gastronomiei și își extind prezența pe noi platforme de streaming. Au câștigat aproximativ 37 de milioane de dolari.