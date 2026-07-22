Top 10 cei mai bogați influenceri în 2026. MrBeast face valuri din nou în clasamentul Forbes
Creatorii de conținut nu mai sunt doar vedete ale internetului. În 2026, ei construiesc companii de sute de milioane de dolari, lansează filme care domină box office-ul, semnează contracte cu Netflix și Amazon Prime Video și ajung să concureze direct cu marile studiouri de la Hollywood.
Cel mai nou clasament realizat de Forbes confirmă această transformare. Pentru prima dată în istoria topului, cei mai influenți 50 de creatori de conținut din lume au depășit împreună pragul de un miliard de dolari în venituri, ajungând la aproximativ 1,02 miliarde de dolari. Față de ediția precedentă, creșterea este de 20%, iar comparativ cu prima listă publicată în 2022, veniturile aproape s-au dublat.
Creatorii din online au devenit noii giganți ai divertismentului
Succesul influencerilor nu mai depinde exclusiv de videoclipurile publicate pe YouTube, TikTok sau Instagram. Astăzi, mulți dintre ei conduc adevărate companii media, dezvoltă propriile branduri, produc filme și seriale și colaborează cu unele dintre cele mai mari platforme de streaming.
În timp ce industria cinematografică clasică traversează o perioadă dificilă, creatorii digitali atrag milioane de spectatori și transformă comunitățile construite online în afaceri extrem de profitabile.
Top 10 cei mai bogați creatori de conținut în 2026
- MrBeast
Cu venituri estimate la 300 de milioane de dolari, Jimmy Donaldson rămâne liderul incontestabil al industriei. Canalele sale de YouTube depășesc 640 de milioane de abonați și generează miliarde de vizualizări anual. În paralel, dezvoltă afaceri în domeniul alimentar, al produselor licențiate, al instrumentelor pentru creatori și chiar al educației financiare. Reality show-ul Beast Games continuă să fie unul dintre cele mai urmărite programe de pe Amazon Prime Video.
- Dhar Mann
Creatorul cunoscut pentru videoclipurile inspiraționale a ajuns la venituri de 65 de milioane de dolari. Echipa sa produce sute de episoade anual, iar conținutul este tradus în mai multe limbi. În 2026, a semnat un parteneriat cu Fox pentru producerea a 40 de seriale verticale dedicate platformelor mobile.
- Steven Bartlett
Gazda podcastului Diary of a CEO ocupă locul trei, cu venituri de 52 de milioane de dolari. Brandul său s-a extins dincolo de podcasturi și include investiții, evenimente, cărți și numeroase parteneriate cu companii importante din industria tehnologiei.
- Markiplier
Cunoscut inițial pentru videoclipurile de gaming, Markiplier a făcut pasul spre cinematografie. Filmul Iron Lung, produs independent, a avut încasări impresionante în cinematografele nord-americane și reprezintă unul dintre cele mai mari succese ale unui creator digital ajuns pe marele ecran. Veniturile sale sunt estimate la 38 de milioane de dolari.
- Rhett & Link
Cei doi prieteni din copilărie continuă să domine YouTube cu emisiunea Good Mythical Morning, urmărită de milioane de persoane. Pe lângă show-ul principal, dezvoltă proiecte culinare, publică volume dedicate gastronomiei și își extind prezența pe noi platforme de streaming. Au câștigat aproximativ 37 de milioane de dolari.
TikTok, YouTube și Instagram produc milioane de dolari
- Charli D’Amelio
După succesul uriaș de pe TikTok, Charli D’Amelio și-a consolidat cariera și în afara rețelelor sociale. A jucat pe Broadway, colaborează cu branduri de lux precum Prada și Kate Spade și continuă să atragă sute de milioane de urmăritori. Veniturile sale sunt estimate la 18 milioane de dolari.
- Druski
Comediantul american a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din divertismentul online. Sketch-urile sale au atras colaborări cu vedete precum Kevin Hart, Timothée Chalamet și Zoe Saldaña, dar și campanii publicitare naționale pentru branduri importante. În 2026, Forbes îi estimează câștigurile la 20 de milioane de dolari.
- IShowSpeed
Pornit ca streamer de jocuri video, IShowSpeed s-a reinventat și a devenit unul dintre cei mai populari creatori de conținut din zona sportului și a călătoriilor. Colaborările cu Cristiano Ronaldo și parteneriatele comerciale cu FIFA și branduri internaționale i-au adus venituri estimate la 30 de milioane de dolari.
- Mark Rober
Fost inginer NASA, Mark Rober transformă experimentele științifice în videoclipuri urmărite de zeci de milioane de oameni. Compania sa comercializează kituri educaționale, iar colaborările cu Google, Disney și Rivian i-au consolidat poziția printre cei mai influenți creatori din domeniul educației. Veniturile sale ajung la 30 de milioane de dolari.
- Codie Sanchez
Fost jurnalist și specialist în finanțe, Codie Sanchez a construit una dintre cele mai importante comunități dedicate antreprenoriatului. În locul promisiunilor de îmbogățire rapidă, aceasta promovează investițiile în afaceri tradiționale, precum spălătoriile, automatele sau firmele de întreținere. În ultimul an a obținut venituri estimate la 31 de milioane de dolari.
Influencerii au devenit antreprenori la nivel mondial
Clasamentul Forbes arată că influencerii nu mai câștigă bani doar din reclame și colaborări. Cei mai de succes dintre ei conduc companii cu sute de angajați, produc filme și seriale, lansează produse proprii și atrag investiții de miliarde de dolari.
În doar câțiva ani, economia creatorilor de conținut a trecut de la un fenomen specific rețelelor sociale la una dintre cele mai profitabile ramuri ale industriei divertismentului. Iar ritmul în care cresc veniturile arată că influența lor va continua să se extindă și în anii următori.