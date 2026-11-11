X are de gând să îi plătească pe cei care distribuie momente din transmisiunile video ale altor creatori de pe rețea
X introduce un instrument prin care persoanele care decupează și distribuie fragmente din videoclipurile publicate pe platformă pot câștiga bani, fără ca autorii materialelor originale să piardă dreptul la recompense. Noul sistem permite împărțirea veniturilor între creatorul videoclipului și persoana care publică fragmentul, cu condiția ca amândoi să fie înscriși în programul Original Content Rewards.
Funcția se adresează în special creatorilor de conținut, podcasterilor și streamerilor, ale căror materiale sunt adesea distribuite sub formă de secvențe scurte pe conturi diferite. Instrumentul este disponibil pe iOS și Android, iar versiunea pentru web urmează să fie lansată.
X introduce plata pentru clipurile preluate din videoclipurile altor creatori
Fragmentele scurte din podcasturi, transmisiuni live și videoclipuri lungi au devenit o modalitate prin care creatorii își pot extinde audiența. O secvență de câteva zeci de secunde poate ajunge la mult mai multe persoane decât materialul original, însă până acum monetizarea acestor distribuiri depindea de înțelegerile dintre creatori și cei care realizau clipurile.
X încearcă să organizeze acest sistem direct în platformă. Prin noul instrument, atât persoana care decupează și publică fragmentul, cât și autorul videoclipului original pot primi recompense, dacă sunt înscriși în Original Content Rewards.
Un alt element al funcției este legătura directă cu materialul-sursă. Fiecare fragment include o etichetă „Clip from”, care permite accesarea videoclipului original exact din momentul în care începe secvența distribuită. Astfel, cei interesați pot continua vizionarea fără să caute manual materialul complet.
Contul oficial @XCreators a prezentat funcția drept o modalitate prin care distribuirea momentelor interesante poate aduce beneficii tuturor celor implicați. Compania susține că instrumentul reprezintă încă un pas în dezvoltarea X ca platformă pentru creare de conținut și monetizare.
Cum se creează un clip și ce limitări are funcția
Procesul de realizare a unui fragment este asemănător cu redistribuirea unei postări. Persoana interesată trebuie să apese pictograma de repostare, să selecteze opțiunea „Clip video” și apoi să aleagă secvența pe care dorește să o publice.
Instrumentul permite și adăugarea unor comentarii proprii, astfel încât fragmentul să poată fi însoțit de o reacție sau de explicații suplimentare. După publicare, eticheta care indică proveniența materialului oferă acces direct la videoclipul complet.
Există însă câteva condiții tehnice. Deocamdată, funcția poate fi folosită pentru videoclipuri deja înregistrate, care au o durată de cel puțin două minute. Fragmentele create trebuie să aibă între cinci și 60 de secunde și nu pot depăși 30% din durata materialului original.
Instrumentul este disponibil în aplicațiile X pentru iOS și Android. Utilizatorii care accesează platforma din browser vor trebui să mai aștepte până la lansarea versiunii web.
Cât se poate câștiga din distribuirea fragmentelor video
Ideea de a plăti persoanele care identifică și distribuie momente interesante din videoclipuri nu este nouă. Podcasterii, streamerii și echipele de marketing colaborează deja cu persoane specializate în realizarea acestor materiale, cunoscute drept clippers.
Acestea selectează secvențe din videoclipuri lungi, le editează și le publică pe propriile conturi, în speranța că vor obține cât mai multe vizualizări. Unele colaborări sunt organizate prin servere Discord sau marketplace-uri precum Whop, unde creatorii și companiile publică oferte pentru distribuirea unor anumite materiale.
Potrivit informațiilor prezentate de Business Insider, campaniile de acest tip ofereau, în general, între 1 și 4 dolari pentru fiecare 1.000 de vizualizări. Un exemplu publicat pe Whop prevedea o recompensă de 1,75 dolari pentru fiecare 1.000 de vizualizări ale clipurilor realizate din apariția Sofiei Franklyn din 10 noiembrie, în emisiunea „Aspire With Emma Grede”.
La acest tarif, un clip care obține 100.000 de vizualizări eligibile ar putea aduce 175 de dolari înainte de comisioane, dacă respectă condițiile campaniei. Exemplul arată de ce activitatea de clipping a devenit o sursă de venit pentru persoanele care știu să identifice momente cu potențial de distribuire.
Creatorii au reacționat pozitiv la noul sistem de recompense
Anunțul X a primit reacții favorabile din partea comunității de creatori. O parte dintre aceștia consideră că noua funcție poate simplifica relația dintre autorii videoclipurilor și persoanele care contribuie la distribuirea lor.
Creatorul @0xhades a descris inițiativa drept o veste importantă pentru creatorii de conținut și veniturile acestora. Un alt utilizator a reacționat entuziast, considerând că funcția răspunde unei nevoi existente de mult timp, în timp ce alt comentariu a apreciat utilitatea instrumentului.
Pentru X, noua funcție oferă o modalitate de a integra în propriul sistem de monetizare o activitate care se desfășura deja în afara platformei. În loc ca autorii videoclipurilor să plătească separat persoanele care le distribuie conținutul, recompensele pot fi acordate prin programul Original Content Rewards.