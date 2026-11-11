X are de gând să îi plătească pe cei care distribuie momente din transmisiunile video ale altor creatori de pe rețea

X introduce plata pentru clipurile preluate din videoclipurile altor creatori

Fragmentele scurte din podcasturi, transmisiuni live și videoclipuri lungi au devenit o modalitate prin care creatorii își pot extinde audiența. O secvență de câteva zeci de secunde poate ajunge la mult mai multe persoane decât materialul original, însă până acum monetizarea acestor distribuiri depindea de înțelegerile dintre creatori și cei care realizau clipurile.

X încearcă să organizeze acest sistem direct în platformă. Prin noul instrument, atât persoana care decupează și publică fragmentul, cât și autorul videoclipului original pot primi recompense, dacă sunt înscriși în Original Content Rewards.

Un alt element al funcției este legătura directă cu materialul-sursă. Fiecare fragment include o etichetă „Clip from”, care permite accesarea videoclipului original exact din momentul în care începe secvența distribuită. Astfel, cei interesați pot continua vizionarea fără să caute manual materialul complet.

Contul oficial @XCreators a prezentat funcția drept o modalitate prin care distribuirea momentelor interesante poate aduce beneficii tuturor celor implicați. Compania susține că instrumentul reprezintă încă un pas în dezvoltarea X ca platformă pentru creare de conținut și monetizare.

Cum se creează un clip și ce limitări are funcția

Procesul de realizare a unui fragment este asemănător cu redistribuirea unei postări. Persoana interesată trebuie să apese pictograma de repostare, să selecteze opțiunea „Clip video” și apoi să aleagă secvența pe care dorește să o publice.

Instrumentul permite și adăugarea unor comentarii proprii, astfel încât fragmentul să poată fi însoțit de o reacție sau de explicații suplimentare. După publicare, eticheta care indică proveniența materialului oferă acces direct la videoclipul complet.

Există însă câteva condiții tehnice. Deocamdată, funcția poate fi folosită pentru videoclipuri deja înregistrate, care au o durată de cel puțin două minute. Fragmentele create trebuie să aibă între cinci și 60 de secunde și nu pot depăși 30% din durata materialului original.