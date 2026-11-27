Rețeaua X a lui Musk introduce, în sfârșit, controlul parental, după multe scandaluri. Părinții pot pune limite, dar mesajele rămân private
Părinții vor putea stabili cât timp petrec adolescenții pe X și cine îi poate urmări sau contacta, fără să primească acces la conversațiile lor private. Rețeaua cunoscută anterior drept Twitter introduce primele instrumente de control parental după aproximativ 20 de ani de existență.
Funcțiile se adresează adolescenților între 13 și 17 ani și presupun conectarea contului lor la cel al unui părinte sau tutore major. X explică modul de funcționare în centrul său de asistență: ambele persoane trebuie să accepte, iar adolescentul vede toate modificările făcute de adult.
Părinții văd cu cine discută adolescentul, dar nu pot citi mesajele
Supravegherea permite consultarea listei conturilor cu care adolescentul are conversații individuale. Conținutul mesajelor rămâne însă privat. Părintele nu poate vedea nici istoricul căutărilor, nici postările sau videoclipurile urmărite.
De asemenea, funcția nu îi permite adultului să intre în contul copilului, să îi schimbe parola ori să publice, să aprecieze postări sau să trimită mesaje în numele lui. Setările controlate de părinte sunt afișate ca blocate pentru adolescent, iar schimbările apar într-un istoric accesibil ambelor persoane.
Și Instagram a anunțat alerte suplimentare pentru părinți, inclusiv despre modificarea preferințelor care influențează recomandările. Aceste instrumente urmăresc să ofere informații despre folosirea platformei, păstrând confidențialitatea conversațiilor.
Accesul se poate opri când timpul stabilit a expirat
Pe X, părintele poate verifica timpul petrecut pe platformă în ultimele șapte zile și poate fixa o limită zilnică, în trepte de 15 minute. Când aceasta este atinsă, accesul se blochează până la miezul nopții, după ora locală a adolescentului. Dacă adultul mărește sau elimină limita, accesul revine imediat.
Părintele poate prelua și aprobarea urmăritorilor noi. Activarea acestei opțiuni trece contul în modul protejat, iar fiecare cerere trebuie acceptată de adult. Recomandările și videoclipurile din secțiunea „For You” pot fi restrânse la conturile deja urmărite, iar anumite cuvinte și materiale sensibile pot fi filtrate.
Alte opțiuni privesc persoanele care pot trimite mesaje, etichetarea în fotografii și posibilitatea găsirii contului după e-mail sau numărul de telefon. Părintele poate dezactiva și localizarea din postări.
Activarea începe cu o invitație pe care adolescentul o poate refuza
Părintele deschide secțiunea „Parental Controls” și generează un cod QR sau un link. Adolescentul îl accesează din propriul cont, vede cine solicită conectarea și ce drepturi va primi, apoi acceptă sau refuză. Invitația expiră după 72 de ore, iar generarea uneia noi o anulează pe cea veche.
Un adult poate supraveghea cel mult cinci conturi, în timp ce un adolescent poate avea un singur supraveghetor. Părintele poate opri supravegherea oricând. Adolescentul poate solicita încetarea ei, dar cererea trebuie aprobată de adult.
Noile opțiuni apar pe fondul discuțiilor despre reguli europene mai stricte pentru accesul minorilor la rețelele sociale. În cazul X, controlul parental depinde de conectarea acceptată de ambele conturi; simpla existență a funcției nu activează automat supravegherea unui adolescent.