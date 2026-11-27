Părinții văd cu cine discută adolescentul, dar nu pot citi mesajele

Supravegherea permite consultarea listei conturilor cu care adolescentul are conversații individuale. Conținutul mesajelor rămâne însă privat. Părintele nu poate vedea nici istoricul căutărilor, nici postările sau videoclipurile urmărite.

De asemenea, funcția nu îi permite adultului să intre în contul copilului, să îi schimbe parola ori să publice, să aprecieze postări sau să trimită mesaje în numele lui. Setările controlate de părinte sunt afișate ca blocate pentru adolescent, iar schimbările apar într-un istoric accesibil ambelor persoane.

Și Instagram a anunțat alerte suplimentare pentru părinți, inclusiv despre modificarea preferințelor care influențează recomandările. Aceste instrumente urmăresc să ofere informații despre folosirea platformei, păstrând confidențialitatea conversațiilor.

Accesul se poate opri când timpul stabilit a expirat

Pe X, părintele poate verifica timpul petrecut pe platformă în ultimele șapte zile și poate fixa o limită zilnică, în trepte de 15 minute. Când aceasta este atinsă, accesul se blochează până la miezul nopții, după ora locală a adolescentului. Dacă adultul mărește sau elimină limita, accesul revine imediat.

Părintele poate prelua și aprobarea urmăritorilor noi. Activarea acestei opțiuni trece contul în modul protejat, iar fiecare cerere trebuie acceptată de adult. Recomandările și videoclipurile din secțiunea „For You” pot fi restrânse la conturile deja urmărite, iar anumite cuvinte și materiale sensibile pot fi filtrate.

Alte opțiuni privesc persoanele care pot trimite mesaje, etichetarea în fotografii și posibilitatea găsirii contului după e-mail sau numărul de telefon. Părintele poate dezactiva și localizarea din postări.

Activarea începe cu o invitație pe care adolescentul o poate refuza

Părintele deschide secțiunea „Parental Controls” și generează un cod QR sau un link. Adolescentul îl accesează din propriul cont, vede cine solicită conectarea și ce drepturi va primi, apoi acceptă sau refuză. Invitația expiră după 72 de ore, iar generarea uneia noi o anulează pe cea veche.