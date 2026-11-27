Potrivit unei analize publicate de The Guardian, autoritățile federale americane au autorizat proiectul SpaceX privind amplasarea pe orbită a până la un milion de sateliți destinați procesării datelor. Inițiativa, denumită Starmind, promite să reducă dependența industriei AI de resursele terestre, însă ridică numeroase întrebări privind fezabilitatea tehnologică, costurile și consecințele asupra mediului.

Aprobarea acordată pe 25 noiembrie 2026 de Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) reprezintă un pas important pentru compania lui Musk, dar nu garantează că proiectul va putea fi implementat la dimensiunile anunțate.

Cum ar funcționa centrele de date ale lui Elon Musk în spațiu

Spre deosebire de sateliții Starlink, concepuți în principal pentru furnizarea serviciilor de internet, dispozitivele Starmind ar fi echipate cu procesoare performante, capabile să execute operațiuni complexe pentru aplicațiile de inteligență artificială. Sateliții ar comunica între ei și ar transmite către Pământ rezultatele procesării informațiilor.

Principalul avantaj al proiectului ar fi accesul extins la energia solară. În funcție de orbita aleasă, sateliții ar putea beneficia de perioade îndelungate de expunere la lumina Soarelui, fără să depindă de condițiile meteorologice de pe Pământ.

Autorizația acordată SpaceX prevede mai multe termene de implementare. Compania trebuie să înceapă amplasarea sateliților până în noiembrie 2033, să ajungă la 100.000 de unități până în noiembrie 2035 și la jumătate de milion până în noiembrie 2038. Termenul pentru întreaga constelație este stabilit pentru 2040.

Musk nu este singurul antreprenor interesat de această direcție. Și Google explorează posibilitatea construirii unor centre de date în spațiu, în încercarea de a identifica alternative la infrastructura convențională.

Inteligența artificială ar putea consuma mai puține resurse pe Pământ

Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale a transformat consumul energetic într-una dintre principalele probleme ale industriei tehnologice. Antrenarea modelelor AI și utilizarea zilnică a acestora necesită infrastructuri informatice care funcționează permanent și generează cantități considerabile de căldură.

În numeroase regiuni, construirea centrelor de date a provocat nemulțumiri în rândul comunităților locale, pe fondul temerilor privind disponibilitatea apei și creșterea costurilor electricității. Inclusiv Uniunea Europeană a început să acorde mai multă atenție consumului de energie și apă al centrelor de date.

Mutarea unei părți a infrastructurii informatice în spațiu ar putea reduce aceste presiuni. Totuși, ideea că serverele s-ar răci mai ușor în afara atmosferei terestre este înșelătoare.

În vid, căldura nu poate fi eliminată prin convecție, așa cum se întâmplă pe Pământ. Echipamentele ar necesita radiatoare speciale, capabile să disipeze energia termică prin radiație. Aceste sisteme ar crește dimensiunile și masa sateliților, influențând implicit costurile de lansare.

În plus, înlocuirea componentelor defecte sau modernizarea procesoarelor ar fi mult mai complicată decât într-un centru de date obișnuit.

Un milion de sateliți ar putea transforma radical cerul nopții

Dincolo de dificultățile inginerești, proiectul lui Elon Musk stârnește îngrijorări în comunitatea științifică. Astronomii avertizează că amplasarea unui număr atât de mare de dispozitive pe orbită ar putea afecta semnificativ observațiile realizate cu telescoapele terestre.

Problemele provocate de reflexiile luminii solare pe suprafața sateliților sunt documentate deja. Extinderea constelațiilor orbitale ar putea compromite o parte dintre observațiile astronomice și îngreuna identificarea unor obiecte cosmice.

Există și riscul acumulării de deșeuri spațiale. O eventuală coliziune între sateliți ar putea genera fragmente care să amenințe alte echipamente aflate pe orbită. La acestea se adaugă impactul asupra atmosferei al lansărilor repetate de rachete și al reintrării sateliților scoși din uz.

Prin urmare, beneficiile ecologice invocate de susținătorii proiectului trebuie evaluate în raport cu întregul ciclu de viață al infrastructurii, de la fabricarea componentelor până la eliminarea acestora.

Pentru moment, Elon Musk are undă verde din partea autorităților americane, dar fezabilitatea economică și tehnologică a proiectului Starmind rămâne nedemonstrată la scara propusă. Următorii ani vor arăta dacă spațiul poate deveni o alternativă viabilă pentru industria inteligenței artificiale sau dacă mutarea serverelor pe orbită va înlocui problemele de pe Pământ cu unele și mai dificil de gestionat.