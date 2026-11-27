În noiembrie 2026, un kilogram de fasole albă putea fi cumpărat de la Carrefour cu 7,55 lei, în cadrul unei promoții, în timp ce la Lidl, fasolea Campo Largo costa 9,99 lei kilogramul, cu aplicația de fidelitate.

Pentru ciolanul afumat cu os, prețurile sunt mai ridicate. La Auchan, un produs de aproximativ două kilograme era listat la 45,98 lei, ceea ce înseamnă 22,99 lei pentru un kilogram.

La acestea se adaugă legumele și celelalte ingrediente necesare preparării mâncării. Ceapa, morcovii, bulionul, uleiul și condimentele pot costa împreună aproximativ 15 lei, în funcție de cantitățile folosite și de produsele pe care familia le are deja în bucătărie.

Prin urmare, pentru o oală consistentă de fasole cu ciolan, pregătită cu un kilogram de fasole și aproximativ două kilograme de carne cu os, costul ingredientelor ajunge la aproape 71 de lei. Cantitatea poate fi suficientă pentru patru porții generoase, dar și pentru o masă suplimentară, dacă porțiile sunt mai mici.

Cât mai plătesc românii pentru pâine și desert de Ziua Națională

Meniul poate fi completat cu pâine proaspătă și un desert, fără să fie nevoie de preparate sofisticate sau de ingrediente foarte scumpe. De exemplu, o pâine albă feliată Vel Pitar, de 700 de grame, costa 4,99 lei la Auchan, potrivit prețurilor consultate în noiembrie. Pentru patru persoane, această cantitate poate fi suficientă, mai ales dacă felul principal este consistent.

În ceea ce privește desertul, o variantă la îndemână este cozonacul cumpărat din supermarket. Un cozonac Boromir cu cremă de cacao și rahat, de 500 de grame, era disponibil la Auchan pentru 18,99 lei. Un produs similar, Vel Pitar cu rahat și cacao, costa 19,49 lei la Carrefour. Astfel, pâinea și desertul adaugă aproximativ 24 de lei la cheltuielile pentru masa festivă.

Calculul complet pentru masa de 1 Decembrie. Cât costă meniul unei familii

Pentru a estima cât trebuie să cheltuiască o familie cu patru membri, am luat în calcul un meniu simplu, format din fasole cu ciolan afumat, pâine și cozonac, folosind exemple de prețuri din supermarketuri în noiembrie 2026.