Masa de Ziua Națională în anul scumpirilor. Cât costă ingredientele pentru fasole cu ciolan și un desert
Ziua Națională a României se apropie într-un an în care scumpirile, taxele mai mari și incertitudinile de pe piața muncii au pus presiune pe bugetele multor familii. Pentru românii care vor să sărbătorească 1 Decembrie acasă, cu o masă tradițională, costurile pot părea mici la prima vedere, însă fiecare ingredient contribuie la nota finală. Un meniu format din fasole cu ciolan afumat, pâine și cozonac ajunge la aproximativ 95 de lei pentru patru persoane, potrivit unui calcul bazat pe prețurile din supermarketuri în noiembrie 2026.
Cât costă să pregătești fasole cu ciolan pentru patru persoane
Fasolea cu ciolan afumat este unul dintre preparatele tradiționale asociate Zilei Naționale, fiind pregătită atât în gospodării, cât și la evenimentele organizate în numeroase orașe din România. Pentru o familie cu patru membri, ingredientele necesare nu sunt foarte numeroase, însă prețul cărnii influențează semnificativ costul final.
În noiembrie 2026, un kilogram de fasole albă putea fi cumpărat de la Carrefour cu 7,55 lei, în cadrul unei promoții, în timp ce la Lidl, fasolea Campo Largo costa 9,99 lei kilogramul, cu aplicația de fidelitate.
Pentru ciolanul afumat cu os, prețurile sunt mai ridicate. La Auchan, un produs de aproximativ două kilograme era listat la 45,98 lei, ceea ce înseamnă 22,99 lei pentru un kilogram.
La acestea se adaugă legumele și celelalte ingrediente necesare preparării mâncării. Ceapa, morcovii, bulionul, uleiul și condimentele pot costa împreună aproximativ 15 lei, în funcție de cantitățile folosite și de produsele pe care familia le are deja în bucătărie.
Prin urmare, pentru o oală consistentă de fasole cu ciolan, pregătită cu un kilogram de fasole și aproximativ două kilograme de carne cu os, costul ingredientelor ajunge la aproape 71 de lei. Cantitatea poate fi suficientă pentru patru porții generoase, dar și pentru o masă suplimentară, dacă porțiile sunt mai mici.
Cât mai plătesc românii pentru pâine și desert de Ziua Națională
Meniul poate fi completat cu pâine proaspătă și un desert, fără să fie nevoie de preparate sofisticate sau de ingrediente foarte scumpe. De exemplu, o pâine albă feliată Vel Pitar, de 700 de grame, costa 4,99 lei la Auchan, potrivit prețurilor consultate în noiembrie. Pentru patru persoane, această cantitate poate fi suficientă, mai ales dacă felul principal este consistent.
În ceea ce privește desertul, o variantă la îndemână este cozonacul cumpărat din supermarket. Un cozonac Boromir cu cremă de cacao și rahat, de 500 de grame, era disponibil la Auchan pentru 18,99 lei. Un produs similar, Vel Pitar cu rahat și cacao, costa 19,49 lei la Carrefour. Astfel, pâinea și desertul adaugă aproximativ 24 de lei la cheltuielile pentru masa festivă.
Calculul complet pentru masa de 1 Decembrie. Cât costă meniul unei familii
Pentru a estima cât trebuie să cheltuiască o familie cu patru membri, am luat în calcul un meniu simplu, format din fasole cu ciolan afumat, pâine și cozonac, folosind exemple de prețuri din supermarketuri în noiembrie 2026.
Un kilogram de fasole uscată costă 9,99 lei, iar un ciolan afumat cu os, de aproximativ două kilograme, ajunge la 45,98 lei. Pentru ceapă, morcovi, bulion, ulei și condimente am estimat o cheltuială suplimentară de 15 lei. La acestea se adaugă 4,99 lei pentru o pâine albă de 700 de grame și 18,99 lei pentru un cozonac de 500 de grame.
În total, familia ar urma să plătească 94,95 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 23,74 lei de persoană. Este un calcul orientativ, care nu include băuturile, murăturile sau energia consumată pentru gătit.
Dacă meniul este completat cu o garnitură de murături, sucuri sau un desert mai scump, nota finală poate ajunge la 120–150 de lei. Pe de altă parte, dacă o parte dintre ingrediente există deja în gospodărie, costurile pot fi mai mici.
Masa de Ziua Națională, pregătită după un an dificil pentru bugetele românilor
Pentru multe familii, anul 2026 a însemnat o atenție tot mai mare acordată cheltuielilor zilnice. Majorarea prețurilor la alimente și servicii, schimbările fiscale și nesiguranța locurilor de muncă au afectat puterea de cumpărare, în special în gospodăriile cu venituri reduse.
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, în timp ce prețurile alimentelor erau cu aproximativ 3% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Nici evoluția salariilor nu a reușit să compenseze integral scumpirile. În iulie 2026, câștigul salarial mediu net crescuse cu 5,5% față de anul anterior, însă puterea de cumpărare a salariilor înregistrase o scădere de aproximativ 2,5%.
În aceste condiții, o cheltuială suplimentară de aproape 100 de lei pentru o singură masă poate reprezenta un efort pentru pensionari, familiile cu salarii mici sau persoanele afectate de concedieri.
Cum poate fi pregătită o masă tradițională cu mai puțini bani
Românii care vor să reducă bugetul pentru 1 Decembrie pot începe prin compararea ofertelor din supermarketuri și alegerea produselor aflate la promoție. Diferențele de preț sunt importante mai ales în cazul cărnii, care reprezintă aproape jumătate din costul total al meniului analizat.
Un ciolan mai mic poate fi suficient pentru patru persoane, în timp ce fasolea uscată rămâne o variantă economică pentru pregătirea unei cantități mari de mâncare. De asemenea, desertul poate fi pregătit acasă, dacă familia are deja ingredientele necesare.
Un alt avantaj al acestui meniu este că fasolea cu ciolan poate fi păstrată la frigider și consumată și a doua zi, cu respectarea regulilor de păstrare a alimentelor. Astfel, cheltuiala inițială poate acoperi mai multe porții.
Chiar dacă masa tradițională pregătită acasă rămâne, în general, mai economică decât una comandată la restaurant, costurile arată cât de importantă a devenit planificarea cumpărăturilor într-un an în care numeroși români încearcă să economisească inclusiv la cheltuielile de sărbători.