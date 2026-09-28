Bill Gates avertizează că AI ar putea provoca „un miliard de morți”. Cofondatorul Microsoft cere reguli obligatorii pentru companiile de inteligență artificială
Bill Gates avertizează că inteligența artificială a devenit deja suficient de puternică pentru a putea contribui, dacă ajunge în mâinile unor persoane rău intenționate, la evenimente care ar provoca până la un miliard de morți. Cofondatorul Microsoft a cerut autorităților americane să introducă reguli obligatorii pentru dezvoltatorii de AI și a susținut că autoreglementarea industriei nu este suficientă, într-un interviu acordat NBC și relatat de The Guardian.
Declarația este una dintre cele mai dure făcute până acum de Gates despre riscurile inteligenței artificiale. El nu spune că un asemenea scenariu este inevitabil și nici că AI ar provoca singură o catastrofă, ci avertizează asupra combinației dintre sisteme tot mai capabile și oameni care ar încerca să le folosească în scopuri distructive.
Bill Gates spune că autoreglementarea industriei nu mai este suficientă
În interviul pentru „Meet the Press”, Gates a susținut că autoritățile, legislatorii și forțele de ordine trebuie să participe direct la stabilirea unor măsuri de siguranță pentru AI. În opinia sa, companiile care dezvoltă cele mai avansate modele nu pot fi lăsate să decidă singure ce riscuri sunt acceptabile și ce sisteme pot fi lansate.
Gates consideră că respectarea unor reguli obligatorii ar aduce costuri suplimentare pentru industrie, dar nu ar încetini dramatic dezvoltarea tehnologiei. Miza, spune el, este construirea unui sistem de monitorizare suficient de solid înainte ca modelele să devină și mai puternice.
Poziția sa continuă o schimbare de ton devenită vizibilă în ultimele luni. Playtech a scris recent despre faptul că Bill Gates avertizează că aproape niciun loc de muncă nu va scăpa neatins de AI, chiar dacă miliardarul continuă să creadă că tehnologia poate produce și beneficii economice și sociale majore.
Declarațiile sale actuale merg însă dincolo de efectele asupra pieței muncii. Gates vorbește explicit despre riscuri de securitate la scară globală și susține că instrumentele AI moderne, combinate cu intenții malițioase, pot deveni mai periculoase decât orice tehnologie disponibilă anterior unor actori individuali.
„Kill switch”-ul nu ar fi suficient
Unul dintre subiectele discutate a fost ideea unui mecanism de oprire de urgență pentru modelele AI foarte avansate. Gates nu respinge complet conceptul, dar spune că un asemenea „kill switch” nu poate reprezenta singura soluție.
În opinia sa, discuția trebuie să fie mult mai amplă și să includă monitorizarea modelelor înainte și după lansare, evaluări de securitate, responsabilitate juridică și reguli comune pentru laboratoarele care dezvoltă sisteme de frontieră.
Problema responsabilității devine deja tot mai complicată. Playtech a analizat anterior cine răspunde legal atunci când un sistem AI greșește, într-un context în care modelele nu mai generează doar texte sau imagini, ci pot executa acțiuni, naviga pe internet și lua decizii în mai mulți pași.
Gates insistă că pericolul cel mai apropiat nu este neapărat scenariul SF în care o inteligență artificială devine autonomă și scapă complet de sub control. Riscul mai imediat este ca oameni sau grupuri rău intenționate să folosească aceste sisteme pentru atacuri cibernetice, arme biologice sau alte operațiuni cu efecte la scară foarte mare.
Industria AI nu este unită în privința reglementării
În interiorul industriei tehnologice există poziții foarte diferite privind ritmul și amploarea reglementării. Sam Altman, Dario Amodei și alți lideri au cerut în diferite momente standarde comune de siguranță, în timp ce alte companii susțin că reglementarea prea strictă ar putea încetini inovația și ar putea dezavantaja Statele Unite în competiția cu China.
Pe Playtech am scris și despre apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI și problemele juridice pe care o astfel de coordonare le-ar putea crea. Situația este complicată tocmai pentru că firmele concurente ar trebui să colaboreze în privința siguranței fără ca această colaborare să se transforme într-un acord anticoncurențial.
În plan politic, administrația americană este mai rezervată față de impunerea unor noi bariere. Președintele Donald Trump a susținut că reglementările suplimentare ar putea avantaja China și a respins unele avertismente privind riscurile existențiale ale AI. Gates a spus că nu este de acord cu această abordare și că intenționează să continue discuțiile cu autoritățile americane.
De cealaltă parte, unele state americane au început deja să adopte propriile măsuri. California, Maryland și New York lucrează la cadre diferite pentru monitorizarea și siguranța inteligenței artificiale, pe fondul absenței unui sistem federal unitar.
Avertismentul despre „un miliard de morți” nu este o predicție
Afirmația lui Gates poate suna apocaliptic, dar trebuie citită în context. El nu a prezis că un miliard de oameni vor muri din cauza AI și nu a oferit o probabilitate pentru un asemenea scenariu. A spus că tehnologia este deja suficient de puternică încât, folosită în mod deliberat pentru rău, să poată contribui la evenimente de această amploare.
Există și specialiști care contestă evaluările catastrofice. Jensen Huang, șeful Nvidia, a declarat recent că nu consideră realist un scenariu în care AI ar distruge omenirea în următorii ani și a criticat unele avertismente ca fiind exagerate. Dezbaterea rămâne astfel profund împărțită între cei care cer intervenție rapidă și cei care consideră că riscurile pot fi gestionate prin legislația existentă și măsuri tehnice.
Gates rămâne, în general, optimist în privința beneficiilor pe termen lung ale inteligenței artificiale. Tocmai de aceea, mesajul său actual este mai degrabă unul despre control decât despre oprirea tehnologiei: AI ar trebui să continue să evolueze, dar într-un cadru în care laboratoarele nu își stabilesc singure toate regulile.