Bill Gates avertizează că AI ar putea provoca „un miliard de morți”. Cofondatorul Microsoft cere reguli obligatorii pentru companiile de inteligență artificială

Bill Gates spune că autoreglementarea industriei nu mai este suficientă

În interviul pentru „Meet the Press”, Gates a susținut că autoritățile, legislatorii și forțele de ordine trebuie să participe direct la stabilirea unor măsuri de siguranță pentru AI. În opinia sa, companiile care dezvoltă cele mai avansate modele nu pot fi lăsate să decidă singure ce riscuri sunt acceptabile și ce sisteme pot fi lansate.

Gates consideră că respectarea unor reguli obligatorii ar aduce costuri suplimentare pentru industrie, dar nu ar încetini dramatic dezvoltarea tehnologiei. Miza, spune el, este construirea unui sistem de monitorizare suficient de solid înainte ca modelele să devină și mai puternice.

Poziția sa continuă o schimbare de ton devenită vizibilă în ultimele luni. Playtech a scris recent despre faptul că Bill Gates avertizează că aproape niciun loc de muncă nu va scăpa neatins de AI, chiar dacă miliardarul continuă să creadă că tehnologia poate produce și beneficii economice și sociale majore.

Declarațiile sale actuale merg însă dincolo de efectele asupra pieței muncii. Gates vorbește explicit despre riscuri de securitate la scară globală și susține că instrumentele AI moderne, combinate cu intenții malițioase, pot deveni mai periculoase decât orice tehnologie disponibilă anterior unor actori individuali.

„Kill switch”-ul nu ar fi suficient

Unul dintre subiectele discutate a fost ideea unui mecanism de oprire de urgență pentru modelele AI foarte avansate. Gates nu respinge complet conceptul, dar spune că un asemenea „kill switch” nu poate reprezenta singura soluție.

În opinia sa, discuția trebuie să fie mult mai amplă și să includă monitorizarea modelelor înainte și după lansare, evaluări de securitate, responsabilitate juridică și reguli comune pentru laboratoarele care dezvoltă sisteme de frontieră.

Problema responsabilității devine deja tot mai complicată. Playtech a analizat anterior cine răspunde legal atunci când un sistem AI greșește, într-un context în care modelele nu mai generează doar texte sau imagini, ci pot executa acțiuni, naviga pe internet și lua decizii în mai mulți pași.