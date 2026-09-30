Ai centrală pe gaz? Temperatura pe care să o setezi când afară sunt 10–15 grade. Greșeala care poate crește consumul
Când afară sunt 10–15 grade, 50–55°C pentru apa trimisă spre calorifere poate fi un punct de pornire la o centrală pe gaz în condensare, cu preparare instantanee a apei calde. Setarea trebuie să permită încălzirea camerelor la temperatura dorită. Energy Saving Trust recomandă acest interval pentru vreme blândă, fără să stabilească o valoare obligatorie pentru toate locuințele sau o corespondență exactă cu temperatura exterioară.
Temperatura apei și temperatura din cameră sunt setări diferite
Pe panoul centralei reglezi temperatura apei care circulă prin instalația de încălzire, numită temperatură de tur. Termostatul de cameră stabilește temperatura aerului pe care vrei să o menții în locuință. Cele două valori au roluri diferite și nu se înlocuiesc una pe cealaltă.
Pentru termostatul de cameră, Energy Saving Trust recomandă cea mai mică temperatură la care te simți confortabil, de regulă între 18 și 21°C pentru majoritatea persoanelor. Poți porni, de exemplu, de la 20°C și să ajustezi în funcție de confortul celor din casă.
Dacă încăperea este rece, ridicarea termostatului mult peste temperatura dorită nu o încălzește automat mai repede. Setarea indică ținta pe care sistemul trebuie să o atingă, iar uitarea termostatului la o valoare prea mare poate duce la încălzire inutilă.
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De ce păstrarea unei temperaturi mari pe tur poate crește consumul
Greșeala este să păstrezi o temperatură ridicată pentru apa din calorifere, deși locuința se poate încălzi suficient cu o valoare mai mică. Vaillant explică faptul că un tur prea fierbinte poate crește costurile de funcționare chiar dacă termostatele limitează temperatura din camere.
La centralele în condensare, o temperatură mai mică a apei care revine din instalație favorizează funcționarea eficientă. Reducerea temperaturii de tur poate ajuta la obținerea unui retur mai rece, însă rezultatul depinde de instalație și de necesarul de căldură al clădirii.
O locuință bine izolată poate avea nevoie de o temperatură de tur mai mică pentru același confort. Într-o clădire slab izolată, cu radiatoare relativ mici, pot fi necesare valori mai ridicate. De aceea, o setare care funcționează într-un apartament nu trebuie copiată automat în altul.
Același principiu explică utilitatea compensării meteo. Un sistem compatibil adaptează temperatura apei la condițiile exterioare, pe baza unei curbe de încălzire configurate pentru clădire, în loc să păstreze aceeași valoare indiferent de vreme.
Cum verifici dacă setarea este potrivită pentru casa ta
Înainte de modificare, notează setarea existentă sau fotografiază panoul. La o centrală cu preparare instantanee și reglaje separate, identifică funcția pentru calorifere, de obicei marcată prin simbolul unui radiator, și ajustează treptat temperatura.
Urmărește dacă toate camerele ajung la temperatura cerută. Dacă încălzirea devine insuficientă, revino la o valoare mai mare; scopul este păstrarea confortului cu o setare potrivită instalației. Recomandarea pentru 50–55°C nu trebuie aplicată automat sistemelor care încălzesc și un rezervor de apă caldă prin același reglaj.
Poziția termostatului contează și ea. Acesta are nevoie de circulație liberă a aerului și trebuie ferit de surse de căldură care pot altera măsurarea, precum caloriferele, soarele direct sau aparatele electrice.
Robinetele termostatice permit reglarea temperaturii în camerele individuale, iar programatorul stabilește perioadele de încălzire. Folosite corect, aceste comenzi ajută sistemul să furnizeze căldură atunci când este necesară, fără să încălzească inutil locuința.
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