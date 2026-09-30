Ai centrală pe gaz? Temperatura pe care să o setezi când afară sunt 10–15 grade. Greșeala care poate crește consumul

Pentru termostatul de cameră, Energy Saving Trust recomandă cea mai mică temperatură la care te simți confortabil, de regulă între 18 și 21°C pentru majoritatea persoanelor. Poți porni, de exemplu, de la 20°C și să ajustezi în funcție de confortul celor din casă.

Dacă încăperea este rece, ridicarea termostatului mult peste temperatura dorită nu o încălzește automat mai repede. Setarea indică ținta pe care sistemul trebuie să o atingă, iar uitarea termostatului la o valoare prea mare poate duce la încălzire inutilă.

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De ce păstrarea unei temperaturi mari pe tur poate crește consumul

Greșeala este să păstrezi o temperatură ridicată pentru apa din calorifere, deși locuința se poate încălzi suficient cu o valoare mai mică. Vaillant explică faptul că un tur prea fierbinte poate crește costurile de funcționare chiar dacă termostatele limitează temperatura din camere.

La centralele în condensare, o temperatură mai mică a apei care revine din instalație favorizează funcționarea eficientă. Reducerea temperaturii de tur poate ajuta la obținerea unui retur mai rece, însă rezultatul depinde de instalație și de necesarul de căldură al clădirii.

O locuință bine izolată poate avea nevoie de o temperatură de tur mai mică pentru același confort. Într-o clădire slab izolată, cu radiatoare relativ mici, pot fi necesare valori mai ridicate. De aceea, o setare care funcționează într-un apartament nu trebuie copiată automat în altul.

Același principiu explică utilitatea compensării meteo. Un sistem compatibil adaptează temperatura apei la condițiile exterioare, pe baza unei curbe de încălzire configurate pentru clădire, în loc să păstreze aceeași valoare indiferent de vreme.