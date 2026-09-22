Windows 11 are o setare utilă pentru cei care își partajează ecranul: cum ascunzi numele și poza din meniul Start

Cum ascunzi numele și fotografia de profil din Start

Noua opțiune poate fi activată direct din aplicația Setări și nu necesită instalarea unor programe suplimentare. Pentru a o folosi, trebuie urmați câțiva pași:

Deschide Setări în Windows 11. Intră în Personalizare. Selectează Start. Caută opțiunea Hide your name and profile picture on Start. Activează comutatorul.

După activare, meniul Start nu va mai afișa numele contului și fotografia personală în zona respectivă. În locul fotografiei apare o imagine generică asociată contului Microsoft, fără numele utilizatorului lângă ea.

Este important de știut că setarea nu elimină fotografia de profil din contul Microsoft și nu ascunde informațiile peste tot în Windows 11. Dacă este apăsată pictograma generică din meniul Start, panoul contului va continua să afișeze numele și fotografia de profil.

Practic, funcția modifică doar modul în care sunt afișate informațiile în meniul Start. Contul și datele asociate acestuia rămân neschimbate.

De ce poate fi utilă această schimbare

Pentru majoritatea persoanelor, numele și fotografia de profil din meniul Start nu reprezintă o problemă. Există însă situații în care eliminarea lor din această zonă poate fi convenabilă.

Cei care își partajează frecvent ecranul în timpul unei prezentări, al unui curs online sau al unei sesiuni de lucru pot evita astfel afișarea accidentală a numelui și a fotografiei personale. Același lucru este valabil pentru persoanele care înregistrează tutoriale sau alte materiale în care meniul Start apare pe ecran.

Setarea a fost introdusă pentru toți utilizatorii prin actualizarea KB5120998, lansată în luna august. Microsoft a folosit însă un sistem de distribuire treptată, ceea ce înseamnă că opțiunea nu apare simultan pe toate PC-urile cu Windows 11.