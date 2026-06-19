WiFi 5, WiFi 6 sau WiFi 7? Diferența pe care trebuie să o cunoști înainte să cumperi un router nou
Atunci când cauți un router nou sau un telefon, laptop ori televizor conectat la internet, ai observat probabil denumiri precum WiFi 5, WiFi 6 sau chiar WiFi 7. Pentru mulți utilizatori, aceste numere par doar o strategie de marketing, însă în realitate ele indică generații diferite ale tehnologiei wireless și pot influența semnificativ viteza și stabilitatea conexiunii.
În ultimii ani, numărul dispozitivelor conectate la internet a crescut spectaculos. Într-o locuință obișnuită pot exista simultan telefoane, laptopuri, televizoare inteligente, console de jocuri, camere de supraveghere și alte dispozitive smart. Din acest motiv, standardele WiFi au evoluat pentru a face față unui trafic tot mai mare.
Dacă te întrebi care este diferența dintre WiFi 5, WiFi 6 și WiFi 7 și dacă merită să investești într-un echipament mai nou, răspunsul depinde de modul în care folosești internetul și de dispozitivele pe care le ai deja.
Ce aduce nou fiecare generație de WiFi
WiFi 5, cunoscut anterior sub denumirea tehnică 802.11ac, a devenit standardul dominant începând cu a doua jumătate a anilor 2010. Acesta funcționează în principal pe banda de 5 GHz și oferă viteze suficiente pentru streaming video, navigare pe internet și jocuri online.
Pentru majoritatea utilizatorilor, WiFi 5 rămâne o soluție funcțională și astăzi, mai ales dacă numărul dispozitivelor conectate nu este foarte mare.
WiFi 6 (802.11ax) a fost creat pentru o lume mult mai conectată. Pe lângă viteze mai mari, noul standard gestionează mai eficient traficul generat de zeci de dispozitive conectate simultan.
Printre avantajele importante se numără:
- performanță mai bună în locuințe aglomerate;
- latență redusă;
- eficiență energetică mai mare pentru dispozitivele mobile;
- stabilitate crescută atunci când mai multe persoane folosesc internetul în același timp.
Pentru cei care lucrează de acasă, urmăresc conținut 4K sau folosesc numeroase dispozitive inteligente, WiFi 6 reprezintă un salt important față de generația anterioară.
Cel mai nou standard este WiFi 7 (802.11be), care începe să apară pe routerele și dispozitivele lansate în ultimii ani. Acesta promite viteze semnificativ mai mari și o gestionare și mai eficientă a traficului de date.
Merită să treci la WiFi 7 sau WiFi 6 este suficient?
WiFi 7 introduce tehnologii noi care permit utilizarea simultană a mai multor benzi de frecvență și transferul unor cantități foarte mari de date într-un timp redus. În teorie, vitezele maxime pot depăși cu mult ceea ce oferă WiFi 6.
Beneficiile sunt vizibile mai ales pentru:
- streaming video la rezoluții foarte mari;
- realitate virtuală și augmentată;
- gaming online competitiv;
- transferul rapid al fișierelor de mari dimensiuni;
- locuințe cu foarte multe dispozitive conectate.
Totuși, există un aspect important pe care mulți cumpărători îl ignoră. Pentru a beneficia de avantajele WiFi 7, nu este suficient să schimbi doar routerul. Telefonul, laptopul sau televizorul trebuie să fie compatibile cu acest standard.
Pentru majoritatea utilizatorilor, un router WiFi 6 reprezintă în prezent cel mai echilibrat compromis între performanță și cost. Oferă viteze ridicate, stabilitate excelentă și compatibilitate largă cu dispozitivele moderne.
WiFi 7 este orientat mai degrabă către utilizatorii care vor cele mai noi tehnologii și care dispun deja de echipamente compatibile.
Înainte de a cumpăra un router nou, este recomandat să verifici și viteza abonamentului de internet. Chiar și cel mai performant router nu poate compensa limitele unei conexiuni lente oferite de furnizorul de servicii.