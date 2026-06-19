WiFi 5, WiFi 6 sau WiFi 7? Diferența pe care trebuie să o cunoști înainte să cumperi un router nou

Dacă te întrebi care este diferența dintre WiFi 5, WiFi 6 și WiFi 7 și dacă merită să investești într-un echipament mai nou, răspunsul depinde de modul în care folosești internetul și de dispozitivele pe care le ai deja.

Ce aduce nou fiecare generație de WiFi

WiFi 5, cunoscut anterior sub denumirea tehnică 802.11ac, a devenit standardul dominant începând cu a doua jumătate a anilor 2010. Acesta funcționează în principal pe banda de 5 GHz și oferă viteze suficiente pentru streaming video, navigare pe internet și jocuri online.

Pentru majoritatea utilizatorilor, WiFi 5 rămâne o soluție funcțională și astăzi, mai ales dacă numărul dispozitivelor conectate nu este foarte mare.

WiFi 6 (802.11ax) a fost creat pentru o lume mult mai conectată. Pe lângă viteze mai mari, noul standard gestionează mai eficient traficul generat de zeci de dispozitive conectate simultan.

Printre avantajele importante se numără:

performanță mai bună în locuințe aglomerate;

latență redusă;

eficiență energetică mai mare pentru dispozitivele mobile;

stabilitate crescută atunci când mai multe persoane folosesc internetul în același timp.

Pentru cei care lucrează de acasă, urmăresc conținut 4K sau folosesc numeroase dispozitive inteligente, WiFi 6 reprezintă un salt important față de generația anterioară.

Cel mai nou standard este WiFi 7 (802.11be), care începe să apară pe routerele și dispozitivele lansate în ultimii ani. Acesta promite viteze semnificativ mai mari și o gestionare și mai eficientă a traficului de date.