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VIDEO | Trump spune că este numărul 1 pe TikTok și că miliarde de oameni îl urmăresc. Președintele Americii încă își caută validarea prin statistici inventate și „non-știri”

VIDEO | Trump spune că este numărul 1 pe TikTok și că miliarde de oameni îl urmăresc. Președintele Americii încă își caută validarea prin statistici inventate și „non-știri”
Donald Trump susține că este numărul 1 pe TikTok și că miliarde de oameni îl urmăresc. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Donald Trump a devenit din nou viral după o declarație făcută într-un discurs despre TikTok. Liderul american a susținut că este „numărul 1 pe TikTok” și că „miliarde și miliarde de oameni” îl urmăresc pe platformă, folosind acest argument pentru a demonstra că aplicația nu are influența pe care i-o atribuie criticii săi.

În discursul său, Trump a folosit această afirmație pentru a respinge ideea că TikTok ar avea o influență disproporționată asupra opiniei publice americane și, mai ales, asupra alegătorilor.

Hashtagul nu este același lucru cu un cont

Afirmația lui Trump este însă înșelătoare. Miliardele de vizualizări la care pare să facă referire nu reprezintă audiența contului său oficial, ci popularitatea hashtagului #Trump, care adună toate videoclipurile publicate de milioane de utilizatori din întreaga lume.

Cu alte cuvinte, un hashtag și un cont sunt două lucruri complet diferite. Hashtagul poate strânge miliarde de vizualizări fără ca acestea să provină din conținutul publicat de persoana respectivă.

O nouă declarație care a devenit virală

Nu este prima dată când Donald Trump își construiește mesajele publice în jurul unor cifre spectaculoase sau al unor afirmații greu de verificat. De-a lungul timpului, declarațiile sale despre audiențe, rețele sociale sau rezultate electorale au fost de multe ori contestate și analizate de presa internațională.

Noi am mai scris despre veniturile uriașe raportate de Trump din crypto și investițiile în companii din tehnologie, un alt subiect în care cifrele și imaginea publică au ocupat un loc central.

De această dată, videoclipul a devenit viral tocmai pentru confuzia dintre statisticile unui hashtag și popularitatea unui cont. Iar pentru mulți utilizatori ai rețelelor sociale, a fost încă un exemplu despre cât de ușor pot fi folosite cifrele scoase din context pentru a construi un mesaj politic.

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