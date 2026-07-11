VIDEO | Trump spune că este numărul 1 pe TikTok și că miliarde de oameni îl urmăresc. Președintele Americii încă își caută validarea prin statistici inventate și „non-știri”

Hashtagul nu este același lucru cu un cont

Afirmația lui Trump este însă înșelătoare. Miliardele de vizualizări la care pare să facă referire nu reprezintă audiența contului său oficial, ci popularitatea hashtagului #Trump, care adună toate videoclipurile publicate de milioane de utilizatori din întreaga lume.

Cu alte cuvinte, un hashtag și un cont sunt două lucruri complet diferite. Hashtagul poate strânge miliarde de vizualizări fără ca acestea să provină din conținutul publicat de persoana respectivă.

Trump: I keep hearing so much about TikTok and all of the influence they have and how it’s unfair and how it’s this and that. But here’s the only problem: I’m number one on TikTok. Can you believe it? I’m number one. Billions and billions of people are looking at Trump. How… pic.twitter.com/3xrNfQ18Kg — Clash Report (@clashreport) July 11, 2026

O nouă declarație care a devenit virală

Nu este prima dată când Donald Trump își construiește mesajele publice în jurul unor cifre spectaculoase sau al unor afirmații greu de verificat. De-a lungul timpului, declarațiile sale despre audiențe, rețele sociale sau rezultate electorale au fost de multe ori contestate și analizate de presa internațională.

Noi am mai scris despre veniturile uriașe raportate de Trump din crypto și investițiile în companii din tehnologie, un alt subiect în care cifrele și imaginea publică au ocupat un loc central.

De această dată, videoclipul a devenit viral tocmai pentru confuzia dintre statisticile unui hashtag și popularitatea unui cont. Iar pentru mulți utilizatori ai rețelelor sociale, a fost încă un exemplu despre cât de ușor pot fi folosite cifrele scoase din context pentru a construi un mesaj politic.