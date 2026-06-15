Cele mai bune 5 routere pe care le poți cumpăra acum. Modelele apreciate de cumpărători

Routere accesibile pentru internet mobil și utilizare de zi cu zi

Unul dintre produsele care ies în evidență este routerul portabil 4G/5G LTE cu baterie integrată și slot pentru cartelă SIM. Dispozitivul este gândit pentru cei care au nevoie de conexiune la internet în deplasare, fără a depinde de o rețea fixă. Modelul oferă conectivitate WiFi și este promovat ca soluție pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau au nevoie de internet în zone unde nu există fibră optică. Prețul afișat în imagine este de aproximativ 181,50 lei.

O altă variantă foarte accesibilă este routerul wireless HASEPE 4G LTE WiFi 6. Acesta dispune de slot pentru SIM și promite viteze LTE de până la 150 Mbps. Prezența standardului WiFi 6 reprezintă un avantaj pentru utilizatorii care doresc o conexiune mai eficientă pentru mai multe dispozitive conectate simultan. În imagine, produsul este listat la 289 lei și beneficiază de evaluări maxime din partea cumpărătorilor.

În aceeași categorie se regăsește și routerul wireless Mercusys MB110-4G. Modelul funcționează în rețele 4G LTE și utilizează o cartelă SIM pentru acces la internet. Potrivit informațiilor afișate, dispozitivul suportă viteze de până la 300 Mbps și are un scor foarte bun din partea utilizatorilor. Prețul afișat este de aproximativ 149,99 lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai accesibile opțiuni din listă.

Soluții pentru acoperire extinsă și performanță superioară

Pentru cei care au nevoie de semnal WiFi în exterior, o opțiune interesantă este routerul exterior Comfast CF-EW85. Dispozitivul este proiectat pentru utilizare în spații deschise și este prezentat cu viteze de până la 1300 Mbps. De asemenea, funcționează ca punct de acces wireless și este echipat cu antene externe pentru extinderea ariei de acoperire. În oferta afișată, produsul are un preț de aproximativ 378,73 lei și este apreciat de utilizatorii care au lăsat recenzii.

La polul opus din punct de vedere al prețului se află Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R, unul dintre cele mai avansate modele din imagine. Routerul oferă conectivitate WiFi 6, porturi Gigabit și un ecran tactil integrat pentru administrare rapidă. Este destinat utilizatorilor care caută performanță ridicată și o rețea capabilă să susțină numeroase dispozitive conectate simultan. Prețul afișat depășește 1.270 de lei, însă produsul beneficiază de evaluări excelente din partea cumpărătorilor.