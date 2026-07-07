Cât costă să retragi bani din Turcia, Grecia sau Bulgaria cu un card românesc. Comisioanele la care trebuie să fii atent în vacanță
Tot mai mulți români aleg să plătească cu cardul în concediu, însă există situații în care numerarul rămâne necesar. Fie că este vorba despre un restaurant, o piață locală sau un magazin care nu acceptă plata cu cardul, retragerea banilor de la bancomat poate deveni inevitabilă.
Înainte de plecare, este bine să știi că suma pe care o plătești nu depinde doar de banca din România care a emis cardul, ci și de operatorul bancomatului din țara în care te afli. În unele cazuri, costurile pot fi semnificativ mai mari decât te-ai aștepta.
Ce comisioane poți plăti atunci când scoți bani din străinătate
Costul unei retrageri de numerar din Turcia, Grecia sau Bulgaria este format, de regulă, din mai multe componente.
Prima este comisionul perceput de banca din România, care diferă de la o instituție la alta și poate fi o sumă fixă, un procent din valoarea retrasă sau o combinație între cele două. De exemplu, unele bănci percep aproximativ 2,5 lei plus 0,5% din suma retrasă pentru utilizarea unui ATM din străinătate, în timp ce alte bănci au propriile grile de tarife.
La acesta se poate adăuga taxa percepută de operatorul bancomatului din țara în care te afli. Unele ATM-uri afișează această taxă înainte de confirmarea operațiunii, iar clientul poate decide dacă acceptă sau renunță la retragere.
Un alt cost care îi surprinde pe mulți turiști este conversia valutară. Dacă ai un card în lei și retragi lire turcești, leva sau euro, banca va face schimbul valutar conform propriului curs.
Turcia, Grecia și Bulgaria au particularități diferite
În Turcia, bancomatele pot aplica taxe suplimentare, mai ales în zonele foarte turistice. Specialiștii recomandă folosirea ATM-urilor aparținând băncilor locale mari și evitarea operatorilor independenți atunci când este posibil.
În Grecia, plata cu cardul este acceptată în majoritatea hotelurilor, restaurantelor și magazinelor, însă pe insulele mai mici sau în tavernele tradiționale este util să ai și numerar.
În Bulgaria, plata cu cardul este răspândită în stațiunile turistice, dar este recomandat să ai și leva pentru cumpărături de valoare mică sau pentru anumite servicii.
Atenție la conversia dinamică a valutei
Una dintre cele mai costisitoare greșeli este acceptarea conversiei valutare dinamice (Dynamic Currency Conversion – DCC).
La unele bancomate sau terminale POS vei fi întrebat dacă dorești ca tranzacția să fie efectuată în lei. Deși pare convenabil, această opțiune implică, de regulă, un curs de schimb mai puțin avantajos decât cel aplicat de banca emitentă a cardului.
Specialiștii recomandă să alegi întotdeauna moneda locală – lire turcești în Turcia, euro în Grecia și leva în Bulgaria – iar conversia să fie făcută de banca emitentă a cardului.
Cum poți reduce costurile în vacanță
Dacă vrei să plătești cât mai puțin pentru utilizarea cardului în străinătate, ține cont de câteva recomandări:
- plătește cu cardul ori de câte ori este posibil, în loc să retragi numerar;
- retrage o sumă mai mare o singură dată, în locul mai multor retrageri mici;
- folosește ATM-uri ale băncilor locale, nu bancomate amplasate exclusiv în zone turistice;
- verifică înainte de plecare lista de comisioane a băncii tale;
- refuză conversia dinamică și alege întotdeauna moneda locală atunci când ATM-ul sau POS-ul îți oferă această opțiune.
Înainte de concediu, merită să verifici și condițiile cardului pe care îl folosești. Unele bănci și servicii financiare digitale oferă un număr limitat de retrageri gratuite sau plafoane lunare fără comision, după care se aplică taxe suplimentare.