Cât costă să retragi bani din Turcia, Grecia sau Bulgaria cu un card românesc. Comisioanele la care trebuie să fii atent în vacanță

Ce comisioane poți plăti atunci când scoți bani din străinătate

Costul unei retrageri de numerar din Turcia, Grecia sau Bulgaria este format, de regulă, din mai multe componente.

Prima este comisionul perceput de banca din România, care diferă de la o instituție la alta și poate fi o sumă fixă, un procent din valoarea retrasă sau o combinație între cele două. De exemplu, unele bănci percep aproximativ 2,5 lei plus 0,5% din suma retrasă pentru utilizarea unui ATM din străinătate, în timp ce alte bănci au propriile grile de tarife.

La acesta se poate adăuga taxa percepută de operatorul bancomatului din țara în care te afli. Unele ATM-uri afișează această taxă înainte de confirmarea operațiunii, iar clientul poate decide dacă acceptă sau renunță la retragere.

Un alt cost care îi surprinde pe mulți turiști este conversia valutară. Dacă ai un card în lei și retragi lire turcești, leva sau euro, banca va face schimbul valutar conform propriului curs.

Turcia, Grecia și Bulgaria au particularități diferite

În Turcia, bancomatele pot aplica taxe suplimentare, mai ales în zonele foarte turistice. Specialiștii recomandă folosirea ATM-urilor aparținând băncilor locale mari și evitarea operatorilor independenți atunci când este posibil.

În Grecia, plata cu cardul este acceptată în majoritatea hotelurilor, restaurantelor și magazinelor, însă pe insulele mai mici sau în tavernele tradiționale este util să ai și numerar.

În Bulgaria, plata cu cardul este răspândită în stațiunile turistice, dar este recomandat să ai și leva pentru cumpărături de valoare mică sau pentru anumite servicii.