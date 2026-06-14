Routerul ieftin care a schimbat internetul de acasă. Povestea neașteptată a dispozitivului devenit legendă printre pasionații de tehnologie

Cum a ajuns un proces legat de Linux să schimbe istoria routerelor

Atunci când Linksys a introdus pe piață modelul WRT54G, unul dintre principalele sale avantaje era suportul pentru standardul Wi-Fi 802.11g, considerat modern la acea vreme și capabil să atingă viteze de până la 54 Mbps. Routerul era apreciat pentru fiabilitate și pentru procesul simplu de configurare, însă adevărata sa poveste avea să înceapă în culise.

Firmware-ul dispozitivului era construit folosind Linux și alte componente software open-source. Acest lucru nu este deloc neobișnuit în prezent, însă la începutul anilor 2000 situația era diferită. Utilizarea codului Linux presupunea respectarea licenței GPL, care obligă companiile să publice codul sursă al modificărilor aduse software-ului distribuit.

La un moment dat, comunitatea open-source a observat că Linksys nu pusese la dispoziție codul necesar. Au urmat presiuni și demersuri legale care au determinat compania să respecte cerințele licenței și să publice informațiile solicitate.

Decizia avea să producă efecte pe care nimeni nu le anticipase. Odată ce codul a devenit disponibil, dezvoltatorii independenți au început să îl studieze și să creeze versiuni personalizate ale firmware-ului. Astfel a apărut OpenWrt, unul dintre cele mai influente proiecte din istoria rețelisticii pentru utilizatori obișnuiți.

În scurt timp, routerul a devenit mult mai mult decât un simplu dispozitiv pentru conectarea la internet. Funcții rezervate în mod normal echipamentelor profesionale puteau fi activate pe un aparat accesibil, cumpărat dintr-un magazin obișnuit.

De ce este considera WRT54G și astăzi un produs revoluționar

Succesul proiectelor precum OpenWrt a inspirat apariția altor soluții populare, printre care DD-WRT și Tomato. Aceste platforme au permis utilizatorilor să își personalizeze rețeaua în moduri care păreau imposibile pentru un router de buget.

Interesant este faptul că Linksys ar fi putut limita acest fenomen. Licența GPL din acea perioadă obliga compania să publice codul sursă, însă nu impunea și posibilitatea instalării unui firmware modificat. Cu alte cuvinte, producătorul ar fi putut bloca dispozitivul astfel încât să accepte doar software oficial.