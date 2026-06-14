Routerul ieftin care a schimbat internetul de acasă. Povestea neașteptată a dispozitivului devenit legendă printre pasionații de tehnologie
Puține produse tehnologice reușesc să depășească scopul pentru care au fost create și să devină adevărate simboluri pentru o întreagă comunitate. De cele mai multe ori, companiile își propun să lanseze dispozitive accesibile și profitabile, nu să creeze fenomene care vor influența o industrie timp de decenii.
Exact asta s-a întâmplat însă cu Linksys WRT54G, un router wireless lansat la începutul anilor 2000. La prima vedere, dispozitivul nu avea nimic spectaculos. Era un router destinat utilizatorilor obișnuiți, cu un design simplu și specific perioadei. Cu toate acestea, o serie de evenimente neașteptate, inclusiv o dispută legată de software-ul open-source, l-au transformat într-un produs legendar, scrie How to Geek.
Cum a ajuns un proces legat de Linux să schimbe istoria routerelor
Atunci când Linksys a introdus pe piață modelul WRT54G, unul dintre principalele sale avantaje era suportul pentru standardul Wi-Fi 802.11g, considerat modern la acea vreme și capabil să atingă viteze de până la 54 Mbps. Routerul era apreciat pentru fiabilitate și pentru procesul simplu de configurare, însă adevărata sa poveste avea să înceapă în culise.
Firmware-ul dispozitivului era construit folosind Linux și alte componente software open-source. Acest lucru nu este deloc neobișnuit în prezent, însă la începutul anilor 2000 situația era diferită. Utilizarea codului Linux presupunea respectarea licenței GPL, care obligă companiile să publice codul sursă al modificărilor aduse software-ului distribuit.
La un moment dat, comunitatea open-source a observat că Linksys nu pusese la dispoziție codul necesar. Au urmat presiuni și demersuri legale care au determinat compania să respecte cerințele licenței și să publice informațiile solicitate.
Decizia avea să producă efecte pe care nimeni nu le anticipase. Odată ce codul a devenit disponibil, dezvoltatorii independenți au început să îl studieze și să creeze versiuni personalizate ale firmware-ului. Astfel a apărut OpenWrt, unul dintre cele mai influente proiecte din istoria rețelisticii pentru utilizatori obișnuiți.
În scurt timp, routerul a devenit mult mai mult decât un simplu dispozitiv pentru conectarea la internet. Funcții rezervate în mod normal echipamentelor profesionale puteau fi activate pe un aparat accesibil, cumpărat dintr-un magazin obișnuit.
De ce este considera WRT54G și astăzi un produs revoluționar
Succesul proiectelor precum OpenWrt a inspirat apariția altor soluții populare, printre care DD-WRT și Tomato. Aceste platforme au permis utilizatorilor să își personalizeze rețeaua în moduri care păreau imposibile pentru un router de buget.
Interesant este faptul că Linksys ar fi putut limita acest fenomen. Licența GPL din acea perioadă obliga compania să publice codul sursă, însă nu impunea și posibilitatea instalării unui firmware modificat. Cu alte cuvinte, producătorul ar fi putut bloca dispozitivul astfel încât să accepte doar software oficial.
Acest lucru nu s-a întâmplat, iar consecințele au fost uriașe. Comunitatea a descoperit rapid că și alte routere folosesc componente hardware similare, iar firmware-urile dezvoltate pentru WRT54G puteau fi adaptate și pentru alte modele.
Mai mult decât atât, routerul a devenit un punct de plecare pentru ceea ce astăzi este cunoscut drept fenomenul „homelab”, hobby-ul prin care pasionații își construiesc propriile infrastructuri IT acasă. Cu ajutorul firmware-urilor personalizate, utilizatorii puteau experimenta funcții avansate de administrare a rețelei fără să investească sume mari în echipamente profesionale.
Pentru mulți dintre cei care lucrează astăzi în domeniul IT, securitate cibernetică sau administrare de rețea, WRT54G a reprezentat primul contact cu concepte precum VLAN-uri, monitorizarea traficului, configurarea avansată a conexiunilor sau gestionarea serviciilor de rețea.
La mai bine de două decenii de la lansare, modelul Linksys WRT54G continuă să fie amintit ca unul dintre cele mai importante produse din istoria rețelisticii pentru consumatori. Nu datorită performanțelor sale hardware, care sunt depășite de mult, ci pentru că a demonstrat ce poate realiza o comunitate atunci când are acces la tehnologie deschisă. Uneori, o decizie luată din obligație legală poate schimba complet direcția unei industrii întregi.