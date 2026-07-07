Locul de muncă pentru care primești bani să vizitezi Roma, Paris și Barcelona. Salariul este atractiv, cine poate aplica

Denumirea oficială a rolului este „Global Charisma Scout”, care poate fi tradusă aproximativ prin „explorator global al carismei”. Misiunea este una neobișnuită: persoana selectată trebuie să intre în vorbă cu necunoscuți și să observe cât de ușor se leagă conversațiile în fiecare oraș.

Pe parcursul traseului, angajatul va nota interacțiunile cu oamenii întâlniți și va evalua destinațiile în funcție de mai multe criterii, printre care căldura localnicilor, disponibilitatea acestora de a purta o conversație și cât de ușor pot fi abordați de un străin.

Pe baza observațiilor adunate, compania vrea să realizeze un Indice european al carismei, un clasament menit să arate în ce orașe este cel mai simplu să începi o discuție cu o persoană pe care nu ai mai întâlnit-o niciodată.

Cine poate aplica pentru jobul de 3.000 de dolari

Cerințele nu sunt numeroase, însă profilul candidatului este clar. Compania caută o persoană energică, sociabilă, independentă și confortabilă în interacțiunile cu oamenii.

Candidatul trebuie să aibă dreptul de a călători în Uniunea Europeană și să fie capabil să petreacă două luni pe drum cu un singur bagaj. Cunoașterea unei a doua limbi reprezintă un avantaj, ceea ce poate conta mai ales într-un traseu care trece prin opt țări și medii culturale diferite.

De exemplu, o persoană obișnuită să călătorească singură, să inițieze conversații într-o cafenea, într-un parc sau la un eveniment și să își noteze atent impresiile ar putea avea profilul potrivit. În schimb, rolul poate fi dificil pentru cineva care evită interacțiunile spontane sau are nevoie de un program rigid.

Cum se face înscrierea

Procesul de candidatură presupune mai mult decât trimiterea unui CV. Cei interesați trebuie să pregătească și un videoclip cu o durată de trei-patru minute, în care să explice de ce sunt potriviți pentru rolul de „explorator global al carismei”.