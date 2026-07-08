De ce aveau casele construite acum 100 de ani ferestre atât de mici în pod. Explicația este surprinzătoare

Din acest motiv, proprietarii nu aveau nevoie de suprafețe vitrate mari. Lumina naturală trebuia să fie suficientă doar pentru ca o persoană să se poată orienta în interior, iar o fereastră mică îndeplinea această funcție fără să transforme podul într-un spațiu greu de protejat de frig, ploaie și vânt.

Ferestrele mari ar fi lăsat căldura să se piardă

În urmă cu un secol, sticla și tâmplăria nu aveau performanțele actuale. Nu existau ferestre cu geam termoizolant, profile moderne sau sisteme eficiente de etanșare, iar o suprafață vitrată mare devenea un punct vulnerabil prin care căldura putea fi pierdută rapid.

O fereastră mică în pod însemna o suprafață mai redusă expusă frigului și vântului. Chiar dacă podul nu era încălzit direct, temperatura acestuia influența confortul din camerele aflate dedesubt, în special în casele unde tavanul era realizat din grinzi de lemn, scânduri, lut, paie sau alte materiale tradiționale.

În multe gospodării, podul forma astfel un strat de aer între locuință și exterior, iar oamenii știau din experiență că un acoperiș bine închis și un pod protejat puteau ajuta casa să păstreze mai bine căldura iarna.

Ferestrele mici aveau un rol important în ventilație

Partea surprinzătoare este că acele deschideri minuscule nu erau întotdeauna destinate în primul rând luminii. Una dintre funcțiile lor esențiale era ventilarea podului.

Aerul cald și umed din locuință tinde să urce, iar într-o casă veche, unde nu existau bariere moderne de vapori, o parte din umezeală putea ajunge în spațiul de sub acoperiș. Dacă aceasta rămânea captivă acolo, putea favoriza apariția mucegaiului, putrezirea grinzilor și degradarea elementelor din lemn.

O fereastră mică, o fantă sau două deschideri amplasate pe laturi opuse puteau crea o circulație naturală a aerului. Astfel, podul era aerisit fără ca prin acoperiș să pătrundă cantități mari de ploaie sau zăpadă.