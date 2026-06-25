Primul router TP-Link Wi-Fi 8 vine în 2026. Ce trebuie să știi despre Archer 8 și noua generație de internet wireless

De ce Wi-Fi 8 nu este doar despre viteză mai mare

Timp de mulți ani, fiecare generație nouă de Wi-Fi a fost promovată mai ales prin viteze mai mari. Pentru utilizatorul obișnuit însă, experiența de zi cu zi nu se rezumă la un test făcut în Speedtest lângă router. Contează dacă semnalul rămâne stabil în dormitor, dacă videoconferința nu se blochează când cineva pornește televizorul, dacă jocurile online nu au lag și dacă rețeaua mesh nu cade în momentul în care te muți dintr-o cameră în alta.

Exact aici încearcă să intervină Wi-Fi 8. Potrivit TP-Link, noul standard este dezvoltat pentru medii wireless complexe, cu multe dispozitive active simultan. Într-un apartament de bloc din București, Cluj, Iași sau Brașov, unde pot exista zeci de rețele Wi-Fi vizibile în aceeași scară, interferențele sunt o problemă reală. Nu este suficient să ai un abonament rapid de internet prin fibră dacă routerul nu gestionează eficient traficul și semnalul prin pereți.

Archer 8 va integra tehnologii avansate de optimizare RF, arhitecturi moderne de antene, sisteme inteligente de gestionare a traficului și funcții bazate pe inteligență artificială. Cu alte cuvinte, routerul nu este gândit doar să livreze viteză brută, ci să mențină o conexiune mai predictibilă în scenarii aglomerate.

TP-Link spune că testele interne pentru implementările timpurii ale tehnologiilor Wi-Fi 8 au arătat îmbunătățiri importante față de Wi-Fi 7. Compania vorbește despre până la 33% creștere a performanței de transfer în anumite scenarii, până la 24% îmbunătățire a consistenței conexiunii în condiții de variație a semnalului și până la 30% performanță mai bună a semnalului în locuințe cu mai multe niveluri.

Ce înseamnă Archer 8 pentru casa conectată

Pentru utilizatorii din România, relevanța unui router precum Archer 8 ține mai ales de felul în care s-au schimbat locuințele în ultimii ani. În multe case, routerul nu mai deservește doar două telefoane și un laptop. A ajuns să susțină simultan camere video, sonerii inteligente, televizoare, console, tablete, boxe smart, sisteme de alarmă, imprimante, electrocasnice conectate și dispozitive de lucru. Într-un asemenea mediu, stabilitatea devine mai importantă decât viteza maximă afișată pe cutie.

Archer 8 este prima platformă TP-Link construită în jurul Wi-Fi 8, dar nu va fi singurul produs din această generație. Compania pregătește și Deco 8, un sistem mesh pentru locuințe mai mari, Roam 8, un router portabil, precum și adaptoare și extendere de semnal. Această strategie arată că TP-Link nu tratează Wi-Fi 8 ca pe un singur produs premium, ci ca pe baza unui ecosistem complet.

Pentru o casă cu etaj, o vilă de lângă oraș sau un apartament mare cu pereți groși, sistemele mesh ar putea fi mai relevante decât un singur router. De aceea, promisiunea unei performanțe mai bune în rețele mesh și în medii cu interferențe ridicate este importantă. Mulți utilizatori români au descoperit deja că un router performant pus într-un colț al casei nu rezolvă automat problemele de acoperire.