Ce faci dacă pierzi cardul bancar în străinătate. Pașii pe care trebuie să îi urmezi imediat
Pierderea cardului bancar în străinătate poate transforma rapid o vacanță relaxantă într-o situație stresantă, mai ales dacă nu ai numerar la tine sau depinzi de acel card pentru plăți, transport ori cazare. Cel mai important este să acționezi repede, pentru a bloca accesul la bani și pentru a limita eventualele tranzacții neautorizate.
În astfel de situații, primele minute contează. Cardul trebuie blocat imediat din aplicația băncii sau prin apel la serviciul de urgență al băncii emitente. Visa și Mastercard oferă și servicii internaționale de asistență pentru carduri pierdute sau furate, inclusiv înlocuire de urgență sau avans de numerar, în funcție de bancă și de tipul cardului.
Blochează cardul cât mai repede
Primul pas este să intri în aplicația băncii și să blochezi cardul. Cele mai multe bănci permit blocarea temporară sau definitivă a cardului direct din aplicație, fără să mai fie nevoie să suni la call-center. Dacă nu ai acces la internet, sună imediat la bancă, folosind numărul oficial de pe site-ul instituției.
Nu căuta numărul băncii pe afișe lipite în bancomate sau pe site-uri necunoscute. Într-o situație de urgență, este mai sigur să folosești aplicația oficială, site-ul băncii sau numerele internaționale ale rețelelor Visa și Mastercard.
Mastercard precizează că oferă asistență 24/7 pentru carduri pierdute sau furate, carduri de înlocuire și avansuri de numerar de urgență.
După blocarea cardului, verifică imediat istoricul tranzacțiilor. Dacă observi plăți pe care nu le-ai făcut, anunță banca și cere deschiderea unei sesizări pentru tranzacții frauduloase. Este important să notezi ora la care ai constatat lipsa cardului și ora la care ai cerut blocarea lui.
Verifică dacă ai cardul în telefon
Dacă ai cardul adăugat în Apple Pay, Google Pay sau într-un alt portofel digital, verifică în aplicația băncii dacă tokenul digital mai poate fi folosit după blocarea cardului fizic. Unele bănci dezactivează automat și plățile digitale, în timp ce altele pot permite emiterea rapidă a unui card virtual.
Un card virtual poate fi soluția cea mai simplă până te întorci în țară. Îl poți folosi pentru plăți online, rezervări, transport sau, în anumite cazuri, pentru plăți contactless cu telefonul.
Dacă ți-ai pierdut și telefonul, situația devine mai urgentă. În acest caz, trebuie să contactezi banca, operatorul de telefonie și, dacă este cazul, să dezactivezi accesul la conturile importante de pe alt dispozitiv.
Cum faci rost de bani dacă ai rămas fără card
Dacă ai rămas fără bani cash și cardul era singura metodă de plată, ai mai multe variante. Poți cere băncii o soluție de urgență, poți folosi un card virtual sau poți apela la serviciile internaționale oferite de Visa ori Mastercard, dacă banca ta permite acest lucru.
Visa menționează că serviciul de înlocuire de urgență a cardului este disponibil pentru situațiile în care cardul a fost pierdut, furat sau deteriorat. Mastercard oferă, de asemenea, asistență globală, inclusiv pentru înlocuirea cardului și avans de numerar de urgență.
O altă variantă este să rogi o persoană de încredere din țară să îți trimită bani printr-un serviciu de transfer internațional. Înainte de a alege această opțiune, verifică taxele, cursul valutar și locul exact de unde poți ridica suma.
Mergi la poliție dacă suspectezi furtul
Dacă bănuiești că portofelul sau cardul ți-a fost furat, nu doar pierdut, este recomandat să depui o reclamație la poliția locală. Procesul-verbal poate fi util pentru bancă, pentru asigurarea de călătorie sau pentru recuperarea unor sume, dacă apar tranzacții neautorizate.
În cazul în care ți-au dispărut și actele, trebuie să contactezi ambasada sau consulatul României. Comisia Europeană arată că, în cazul pierderii sau furtului pașaportului ori al cărții de identitate, ambasada poate emite un document de călătorie de urgență pentru întoarcerea acasă.
Nu ține toate documentele și cardurile în același loc. Dacă pleci în vacanță, este mai sigur să ai un card de rezervă separat de portofelul principal și o copie digitală a actelor importante.
Ce trebuie să faci după ce ajungi acasă
După întoarcerea în țară, verifică din nou toate tranzacțiile din perioada vacanței. Unele plăți pot apărea cu întârziere, mai ales cele făcute la hoteluri, benzinării, închirieri auto sau restaurante.
Dacă ai raportat cardul ca pierdut ori furat, banca îți va emite un card nou. Până îl primești, poți folosi un card virtual sau alte metode de plată, în funcție de serviciile disponibile.
Pentru vacanțele viitoare, este bine să pleci cu cel puțin două metode de plată: un card principal, un card de rezervă și o sumă mică de numerar. Păstrează-le în locuri diferite, activează notificările pentru tranzacții și salvează din timp numărul de urgență al băncii. O măsură simplă luată înainte de plecare poate face diferența într-o situație neplăcută apărută în străinătate.