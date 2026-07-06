Ce faci dacă pierzi cardul bancar în străinătate. Pașii pe care trebuie să îi urmezi imediat

Blochează cardul cât mai repede

Primul pas este să intri în aplicația băncii și să blochezi cardul. Cele mai multe bănci permit blocarea temporară sau definitivă a cardului direct din aplicație, fără să mai fie nevoie să suni la call-center. Dacă nu ai acces la internet, sună imediat la bancă, folosind numărul oficial de pe site-ul instituției.

Nu căuta numărul băncii pe afișe lipite în bancomate sau pe site-uri necunoscute. Într-o situație de urgență, este mai sigur să folosești aplicația oficială, site-ul băncii sau numerele internaționale ale rețelelor Visa și Mastercard.

Mastercard precizează că oferă asistență 24/7 pentru carduri pierdute sau furate, carduri de înlocuire și avansuri de numerar de urgență.

După blocarea cardului, verifică imediat istoricul tranzacțiilor. Dacă observi plăți pe care nu le-ai făcut, anunță banca și cere deschiderea unei sesizări pentru tranzacții frauduloase. Este important să notezi ora la care ai constatat lipsa cardului și ora la care ai cerut blocarea lui.

Verifică dacă ai cardul în telefon

Dacă ai cardul adăugat în Apple Pay, Google Pay sau într-un alt portofel digital, verifică în aplicația băncii dacă tokenul digital mai poate fi folosit după blocarea cardului fizic. Unele bănci dezactivează automat și plățile digitale, în timp ce altele pot permite emiterea rapidă a unui card virtual.

Un card virtual poate fi soluția cea mai simplă până te întorci în țară. Îl poți folosi pentru plăți online, rezervări, transport sau, în anumite cazuri, pentru plăți contactless cu telefonul.

Dacă ți-ai pierdut și telefonul, situația devine mai urgentă. În acest caz, trebuie să contactezi banca, operatorul de telefonie și, dacă este cazul, să dezactivezi accesul la conturile importante de pe alt dispozitiv.