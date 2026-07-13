Cod galben de furtuni în București și 12 județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale, intervalul critic

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Bucureștiul se află, de asemenea, în zona vizată de atenționarea meteorologică.

Rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La rafală, viteza vântului poate ajunge la 50-70 km/h. Izolat, se pot produce vijelii, iar în unele zone este posibilă apariția grindinei de mici dimensiuni. Potrivit ANM, bucățile de grindină pot avea dimensiuni de aproximativ 1-2 centimetri.

Fenomenele nu se vor manifesta însă cu aceeași intensitate în toate localitățile aflate sub Cod galben. Caracterul furtunilor de vară face posibil ca într-o zonă să plouă torențial și să se producă vijelii, în timp ce la distanță relativ mică fenomenele să fie mult mai slabe.

Codul galben reprezintă o atenționare privind fenomene meteorologice care pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități, chiar dacă sunt considerate specifice perioadei sau regiunii respective.

Peste 30 de litri de apă pe metru pătrat în unele zone

O atenție deosebită este acordată cantităților de precipitații care se pot acumula într-un timp scurt. În intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Ploile torențiale concentrate într-un interval scurt pot crea probleme în special în orașe, unde sistemele de canalizare pot prelua cu dificultate cantități mari de apă într-un timp foarte scurt. În astfel de situații pot apărea acumulări de apă pe străzi, în pasaje sau în zonele joase.

Șoferii trebuie să țină cont și de reducerea vizibilității în timpul averselor puternice, dar și de riscul apariției unor cantități mari de apă pe carosabil.