Cod galben de furtuni în București și 12 județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale, intervalul critic
Vremea devine din nou instabilă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineață o atenționare Cod galben de furtuni, ploi torențiale și intensificări ale vântului, valabilă în București și în zone din 12 județe. Meteorologii avertizează că, în numai câteva ore, se pot acumula cantități importante de apă, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h.
Cod galben timp de șapte ore. Când încep furtunile
Atenționarea emisă de ANM este valabilă luni, 13 iulie, în intervalul orar 13:00-20:00. În acest interval, perioadele cu instabilitate atmosferică vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, precum și zone din Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.
„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.
Bucureștiul se află, de asemenea, în zona vizată de atenționarea meteorologică.
Rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La rafală, viteza vântului poate ajunge la 50-70 km/h. Izolat, se pot produce vijelii, iar în unele zone este posibilă apariția grindinei de mici dimensiuni. Potrivit ANM, bucățile de grindină pot avea dimensiuni de aproximativ 1-2 centimetri.
Fenomenele nu se vor manifesta însă cu aceeași intensitate în toate localitățile aflate sub Cod galben. Caracterul furtunilor de vară face posibil ca într-o zonă să plouă torențial și să se producă vijelii, în timp ce la distanță relativ mică fenomenele să fie mult mai slabe.
Codul galben reprezintă o atenționare privind fenomene meteorologice care pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități, chiar dacă sunt considerate specifice perioadei sau regiunii respective.
Peste 30 de litri de apă pe metru pătrat în unele zone
O atenție deosebită este acordată cantităților de precipitații care se pot acumula într-un timp scurt. În intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Ploile torențiale concentrate într-un interval scurt pot crea probleme în special în orașe, unde sistemele de canalizare pot prelua cu dificultate cantități mari de apă într-un timp foarte scurt. În astfel de situații pot apărea acumulări de apă pe străzi, în pasaje sau în zonele joase.
Șoferii trebuie să țină cont și de reducerea vizibilității în timpul averselor puternice, dar și de riscul apariției unor cantități mari de apă pe carosabil.
Bucureștiul, vizat din nou de instabilitate atmosferică
Capitala se află printre zonele pentru care meteorologii anunță o nouă perioadă cu vreme instabilă. Furtunile sunt așteptate în special în a doua parte a zilei, exact în intervalul în care traficul începe să se aglomereze.
Descărcările electrice, vântul puternic și ploile torențiale pot crea probleme temporare în trafic, mai ales dacă sistemele de canalizare nu reușesc să preia rapid apa.
În cazul intensificărilor puternice ale vântului, oamenii ar trebui să evite staționarea în apropierea copacilor, a panourilor publicitare sau a altor obiecte care pot fi desprinse de rafale.
Avertizările ANM pot fi actualizate
Atenționarea Cod galben este valabilă până luni, la ora 20:00, însă meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.
ANM poate emite inclusiv avertizări de tip nowcasting pentru fenomene periculoase imediate, acestea fiind valabile pentru perioade de maximum șase ore și pentru zone clar delimitate.
Pentru locuitorii din București și din județele vizate, intervalul 13:00-20:00 este cel în care trebuie urmărite cu atenție actualizările meteorologilor. Furtunile pot aduce, într-un timp scurt, ploi abundente, rafale puternice de vânt și grindină, chiar dacă vremea din prima parte a zilei nu indică neapărat apropierea unor fenomene severe.