Când se încălzeşte cu adevărat în România. ANM a emis prognoza meteo până pe 10 august, vremea aduce surprize

Meteorologii anunță că vor exista perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte, cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp.

Vântul va avea intensificări atât în zona montană înaltă, unde rafalele vor ajunge la 60–80 km/h, cât și în celelalte regiuni ale țării.

Din punct de vedere al temperaturilor, vremea va fi ușor mai caldă în vest, în timp ce estul și sud-estul vor avea valori mai scăzute.

Cum va fi vremea între 13 și 20 iulie

În intervalul 13–20 iulie, valorile termice vor fi ușor peste normal în regiunile vestice ale țării. În schimb, în est și sud-est, temperaturile medii vor fi ușor sub cele specifice perioadei.

În restul regiunilor, meteorologii estimează o vreme apropiată de normalul climatologic.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului. La polul opus, vestul și nord-vestul vor înregistra un deficit de precipitații, iar în celelalte zone cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Sfârșitul lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal

Pentru săptămâna 20–27 iulie, ANM estimează că temperaturile medii se vor situa, în general, în jurul valorilor specifice perioadei.