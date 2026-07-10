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METEO - VREME - ANM

Când se încălzeşte cu adevărat în România. ANM a emis prognoza meteo până pe 10 august, vremea aduce surprize

Când se încălzeşte cu adevărat în România. ANM a emis prognoza meteo până pe 10 august, vremea aduce surprize
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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După o perioadă în care vremea a oscilat de la o regiune la alta, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea privind evoluția vremii până în data de 10 august 2026. Potrivit meteorologilor, începutul intervalului va aduce un episod de instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării, în timp ce, spre începutul lunii august, temperaturile vor crește treptat, mai ales în vestul și nord-vestul României.

Cuprins
  1. Debutul perioadei vine cu ploi și fenomene de instabilitate
  2. Cum va fi vremea între 13 și 20 iulie
  3. Sfârșitul lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal
  4. Temperaturile vor crește în vest la final de iulie
  5. Prima săptămână din august aduce temperaturi peste normal în mare parte din țară

Debutul perioadei vine cu ploi și fenomene de instabilitate

Potrivit prognozei emise de ANM, începutul săptămânii viitoare va fi caracterizat de o vreme instabilă, cu ploi pe arii extinse. Cele mai importante cantități de precipitații sunt estimate în jumătatea estică a țării, în timp ce vestul și nord-vestul vor avea un regim pluviometric deficitar.

Meteorologii anunță că vor exista perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte, cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp.

Vântul va avea intensificări atât în zona montană înaltă, unde rafalele vor ajunge la 60–80 km/h, cât și în celelalte regiuni ale țării.

Din punct de vedere al temperaturilor, vremea va fi ușor mai caldă în vest, în timp ce estul și sud-estul vor avea valori mai scăzute.

Cum va fi vremea între 13 și 20 iulie

În intervalul 13–20 iulie, valorile termice vor fi ușor peste normal în regiunile vestice ale țării. În schimb, în est și sud-est, temperaturile medii vor fi ușor sub cele specifice perioadei.

În restul regiunilor, meteorologii estimează o vreme apropiată de normalul climatologic.

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În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului. La polul opus, vestul și nord-vestul vor înregistra un deficit de precipitații, iar în celelalte zone cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Sfârșitul lunii iulie aduce temperaturi apropiate de normal

Pentru săptămâna 20–27 iulie, ANM estimează că temperaturile medii se vor situa, în general, în jurul valorilor specifice perioadei.

Există posibilitatea ca regiunile vestice să înregistreze valori ușor mai ridicate, în timp ce sud-estul țării ar putea avea temperaturi ușor mai coborâte.

Regimul precipitațiilor va fi apropiat de normal, însă în nordul și estul României este posibil să se înregistreze un ușor excedent pluviometric.

Temperaturile vor crește în vest la final de iulie

Estimările pentru perioada 27 iulie – 3 august indică o încălzire mai evidentă în jumătatea vestică a țării. Aici, temperatura medie a aerului va depăși valorile climatologice obișnuite pentru acest interval.

În celelalte regiuni, vremea va rămâne, în general, apropiată de normalul perioadei.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile țării.

Prima săptămână din august aduce temperaturi peste normal în mare parte din țară

Potrivit prognozei ANM, perioada 3–10 august va marca o încălzire mai accentuată în majoritatea regiunilor.

Meteorologii estimează că, exceptând sud-estul, unde temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele normale, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, mai ales în vestul și nord-vestul României.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării sunt estimate cantități apropiate de cele normale.

Astfel, potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie, începutul intervalului analizat va fi dominat de instabilitate atmosferică și ploi extinse, în special în estul țării. Ulterior, temperaturile vor reveni treptat la valori normale, iar spre începutul lunii august vremea va deveni mai caldă în cea mai mare parte a României, cu cele mai ridicate valori estimate în regiunile vestice și nord-vestice.

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