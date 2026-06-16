Canicula își face simțită prezența în România. Cum va fi vremea la final de iunie și început de iulie
După o perioadă în care valorile termice se vor menține apropiate de normalul perioadei sau chiar ușor sub acesta în anumite regiuni, vremea din România va intra treptat într-un proces de încălzire. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că temperaturile vor crește constant de la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie, iar precipitațiile vor fi tot mai puține în numeroase zone ale țării. Meteorologii estimează că prima parte a intervalului analizat va fi cea mai apropiată de specificul climatologic al perioadei, urmând ca ulterior să apară valori termice peste mediile obișnuite.
Prima săptămână aduce temperaturi apropiate de normal
În intervalul 15 iunie – 22 iunie 2026, vremea va fi relativ echilibrată în cea mai mare parte a țării. Singura excepție este reprezentată de regiunile estice, unde temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute comparativ cu valorile climatologice caracteristice perioadei.
În restul teritoriului, temperaturile se vor situa, în general, în jurul normelor specifice pentru a doua jumătate a lunii iunie.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivel național. Cantitățile de apă vor fi mai reduse decât cele normale pentru această perioadă, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele montane.
Sfârșitul lunii iunie vine cu o încălzire treptată
În săptămâna 22 iunie – 29 iunie, valorile termice vor începe să depășească ușor mediile climatologice în mai multe regiuni ale țării.
Cele mai evidente creșteri sunt estimate în vestul, sud-vestul și centrul României. În celelalte zone, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii iunie.
Și în această perioadă se menține tendința de reducere a precipitațiilor. Regiunile vestice, nordice și centrale vor înregistra cantități de ploaie sub media obișnuită a intervalului. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale.
Astfel, finalul lunii iunie se conturează ca o perioadă mai caldă și mai uscată în comparație cu ceea ce este specific acestei perioade din an.
Începutul lunii iulie aduce temperaturi peste normal
Prognoza pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie indică o intensificare a procesului de încălzire.
Temperaturile medii vor depăși valorile climatologice caracteristice începutului de iulie în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice, unde vremea va deveni semnificativ mai caldă decât în mod obișnuit.
În paralel, precipitațiile vor continua să fie deficitare. Meteorologii estimează cantități de apă mai mici decât cele normale pe întreg teritoriul României.
Deficitul pluviometric va fi mai pronunțat în regiunile intracarpatice, unde lipsa ploilor ar putea deveni mai evidentă comparativ cu alte zone ale țării.
Prima parte a lunii iulie va fi mai caldă în toată țara
Tendința de încălzire se va menține și în săptămâna 6 iulie – 13 iulie.
Potrivit estimărilor, temperaturile medii vor depăși valorile caracteristice perioadei în toate regiunile României. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în jumătatea de vest a țării, unde abaterile față de mediile climatologice vor fi cele mai importante.
În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va continua să fie deficitar în regiunile intracarpatice. În celelalte zone ale țării, cantitățile de apă estimate vor fi apropiate de normele climatologice.
Per ansamblu, prognoza pentru următoarele patru săptămâni indică o evoluție clară către o vreme mai caldă și mai uscată. Dacă prima săptămână va aduce temperaturi apropiate de normal și valori ușor mai scăzute în estul țării, începutul lunii iulie este caracterizat de temperaturi peste mediile obișnuite în aproape toate regiunile și de un deficit persistent de precipitații.