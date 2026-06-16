Canicula își face simțită prezența în România. Cum va fi vremea la final de iunie și început de iulie

În restul teritoriului, temperaturile se vor situa, în general, în jurul normelor specifice pentru a doua jumătate a lunii iunie.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivel național. Cantitățile de apă vor fi mai reduse decât cele normale pentru această perioadă, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele montane.

Sfârșitul lunii iunie vine cu o încălzire treptată

În săptămâna 22 iunie – 29 iunie, valorile termice vor începe să depășească ușor mediile climatologice în mai multe regiuni ale țării.

Cele mai evidente creșteri sunt estimate în vestul, sud-vestul și centrul României. În celelalte zone, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii iunie.

Și în această perioadă se menține tendința de reducere a precipitațiilor. Regiunile vestice, nordice și centrale vor înregistra cantități de ploaie sub media obișnuită a intervalului. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale.

Astfel, finalul lunii iunie se conturează ca o perioadă mai caldă și mai uscată în comparație cu ceea ce este specific acestei perioade din an.

Începutul lunii iulie aduce temperaturi peste normal

Prognoza pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie indică o intensificare a procesului de încălzire.