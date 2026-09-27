Big Tech refuză promovarea documentarului despre Elon Musk. YouTube și Meta bat însă în retragere după izbucnirea scandalului
Poți realiza un documentar despre unul dintre cei mai influenți oameni ai lumii și totuși să nu poți cumpăra reclame pentru el pe principalele platforme sociale. Asta a pățit distribuitorul filmului „Musk”, semnat de Alex Gibney, înaintea lansării în cinematografele americane.
YouTube, TikTok, Meta și X au refuzat inițial promovarea plătită a trailerului, potrivit The Hollywood Reporter, citat de Mashable. Situația s-a schimbat însă pe 26 septembrie, când Meta și YouTube au anunțat că permit reclamele.
De ce au fost respinse reclamele și ce s-a schimbat
Potrivit relatării inițiale, YouTube, TikTok și Meta au invocat conținutul politic al trailerului, care include referiri la alegerile americane din 2024. Bleecker Street, distribuitorul american, a contestat deciziile, încercând să promoveze un film, nu o campanie electorală.
Ulterior, Meta a transmis că respingerea a fost o eroare. YouTube a explicat că sistemul său restricționase temporar materialul ca reclamă, iar verificarea ulterioară a permis difuzarea, relatează TheWrap.
Trailerul a rămas disponibil pentru vizionare pe YouTube. Prin urmare, disputa privește publicitatea plătită, nu eliminarea filmului de pe internet. TikTok și X nu oferiseră publicației un răspuns până la apariția actualizării.
De ce documentarul despre Musk provoacă atâtea controverse
Filmul durează 225 de minute și urmărește transformarea antreprenorului într-o figură cu influență tehnologică și politică uriașă. Include interviuri cu Justine Musk, Ashley St. Clair, jurnalista Kara Swisher și Martin Eberhard, cofondator Tesla. Trailerul documentarului „Musk” anunța deja un portret critic, construit în jurul contrastului dintre imaginea publică și relatările celor intervievați.
Controversa include și o amenințare cu un proces. Potrivit NPR, avocatul Alex Spiro acuză filmul că sugerează implicarea Starlink în manipularea alegerilor din 2024. Teoria respectivă a fost demontată și nu trebuie confundată cu un fapt demonstrat de documentar.
Musk a descris producția drept un material de atac. Jigsaw Productions, compania din spatele filmului, și-a apărat dreptul de a investiga persoane publice puternice. Aceste poziții explică disputa, fără să dovedească existența unei acțiuni coordonate a platformelor împotriva documentarului.
Premiile regizorului nu sunt premiile filmului „Musk”
„Musk” a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția în secțiunea Venice Open, în afara competiției. Sursele verificate nu confirmă premii câștigate de această producție. Recenziile favorabile și participarea la festival nu echivalează cu un trofeu.
Alex Gibney are însă un palmares important. A câștigat Oscarul pentru documentar în 2008 cu „Taxi to the Dark Side”. Filmul său „Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” a primit trei premii Emmy în 2015, pentru documentar, regie și scenariu.