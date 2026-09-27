Big Tech refuză promovarea documentarului despre Elon Musk. YouTube și Meta bat însă în retragere după izbucnirea scandalului

De ce au fost respinse reclamele și ce s-a schimbat

Potrivit relatării inițiale, YouTube, TikTok și Meta au invocat conținutul politic al trailerului, care include referiri la alegerile americane din 2024. Bleecker Street, distribuitorul american, a contestat deciziile, încercând să promoveze un film, nu o campanie electorală.

Ulterior, Meta a transmis că respingerea a fost o eroare. YouTube a explicat că sistemul său restricționase temporar materialul ca reclamă, iar verificarea ulterioară a permis difuzarea, relatează TheWrap.

Trailerul a rămas disponibil pentru vizionare pe YouTube. Prin urmare, disputa privește publicitatea plătită, nu eliminarea filmului de pe internet. TikTok și X nu oferiseră publicației un răspuns până la apariția actualizării.

De ce documentarul despre Musk provoacă atâtea controverse

Filmul durează 225 de minute și urmărește transformarea antreprenorului într-o figură cu influență tehnologică și politică uriașă. Include interviuri cu Justine Musk, Ashley St. Clair, jurnalista Kara Swisher și Martin Eberhard, cofondator Tesla. Trailerul documentarului „Musk” anunța deja un portret critic, construit în jurul contrastului dintre imaginea publică și relatările celor intervievați.

Controversa include și o amenințare cu un proces. Potrivit NPR, avocatul Alex Spiro acuză filmul că sugerează implicarea Starlink în manipularea alegerilor din 2024. Teoria respectivă a fost demontată și nu trebuie confundată cu un fapt demonstrat de documentar.

Musk a descris producția drept un material de atac. Jigsaw Productions, compania din spatele filmului, și-a apărat dreptul de a investiga persoane publice puternice. Aceste poziții explică disputa, fără să dovedească existența unei acțiuni coordonate a platformelor împotriva documentarului.