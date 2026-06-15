Valul concedierilor din IT o ia la goană, iar inteligența artificială este în centrul controversei. Ce se întâmplă în marile companii tech

Este AI-ul adevărata cauză a concedierilor sau doar explicația convenabilă?

Pe măsură ce numărul concedierilor crește, apar tot mai multe voci care contestă ideea că inteligența artificială este principalul vinovat. Mulți analiști și investitori susțin că realitatea este mai complexă și că o parte dintre companii folosesc ascensiunea AI pentru a justifica reduceri de personal planificate oricum.

Un exemplu des discutat este cel al companiei Block, fondată de Jack Dorsey. După o serie de concedieri importante, Dorsey a explicat că noile instrumente bazate pe inteligență artificială schimbă fundamental modul în care sunt construite și administrate afacerile moderne. În același timp însă, el a admis că firma angajase prea mulți oameni în perioada pandemiei, scrie TechCrunch.

O opinie similară a fost exprimată și de investitorul Marc Andreessen, una dintre cele mai influente figuri din Silicon Valley. Acesta consideră că multe corporații sunt supradimensionate din punct de vedere al personalului și că inteligența artificială oferă acum o justificare convenabilă pentru restructurări.

Situația este complicată și de faptul că unele companii neagă oficial orice legătură dintre concedieri și AI, în timp ce investesc simultan sume uriașe în instrumente bazate pe această tehnologie. Astfel apar inevitabil întrebări despre cât de mult contribuie automatizarea la reducerea numărului de angajați.

Pentru mulți specialiști din industrie, adevărul se află undeva la mijloc. O parte dintre disponibilizări sunt legate de eficientizarea activității prin AI, în timp ce altele reprezintă corecții după perioada de expansiune agresivă din anii pandemiei.

În timp ce angajații sunt concediați, averile generate de AI cresc spectaculos

Ceea ce alimentează nemulțumirea publică nu este doar pierderea locurilor de muncă, ci și contrastul puternic dintre situația angajaților și cea a liderilor din industria tehnologică.

În ultimele luni, mai multe companii implicate direct în dezvoltarea inteligenței artificiale au înregistrat creșteri spectaculoase de valoare. Fondatori, investitori și primii angajați ai unor firme din domeniu au acumulat averi uriașe, în unele cazuri de ordinul miliardelor de dolari.