Inteligența artificială ce poate deveni un pericol dacă ajunge pe mâini greșite. Anthropic lansează Fable 5, versiunea „sigură” a modelului capabil să găsească breșe software în câteva minute

De ce Anthropic pune frâne de siguranță

Pe hârtie, Claude Fable 5 este un model foarte puternic pentru programare, cercetare științifică și sarcini complexe. Anthropic spune că este cel mai capabil model pe care l-a deschis publicului până acum, dar recunoaște și partea sensibilă: anumite funcții pot fi folosite pentru a produce pagube serioase, mai ales în securitate cibernetică.

De aceea, Fable 5 nu este Mythos lăsat liber pe internet. Când apar întrebări sensibile, sistemul poate limita răspunsurile sau le poate redirecționa către un model mai puțin riscant. Într-un material anterior, Playtech.ro a scris despre AI-ul Anthropic care caută vulnerabilități înaintea hackerilor, iar noua lansare arată cât de repede se complică această cursă.

Un ajutor pentru apărare, o armă pentru atacatori

Pentru echipele de securitate, un model ca Mythos poate fi extrem de util: descoperă breșe mai repede, ajută la prioritizarea riscurilor și poate grăbi repararea problemelor. Într-o lume în care companiile sunt bombardate constant cu vulnerabilități noi, viteza poate face diferența dintre un incident minor și un atac major.

Problema apare dacă astfel de modele ajung la hackeri. Derek Manky, specialist Fortinet citat de El País, avertizează că numărul atacurilor cibernetice s-ar putea dubla dacă tehnologia ajunge pe mâini greșite. Nu este un scenariu SF: Playtech.ro a mai explicat cum inteligența artificială a devenit un instrument folosit de hackeri în atacuri la scară largă.

Riscul este că AI-ul nu accelerează doar apărarea, ci și atacul. Într-un alt caz, Playtech.ro a scris despre primul ransomware bazat pe inteligență artificială, semn că infractorii testează deja limitele noilor tehnologii. Pentru utilizatorul obișnuit, efectele se pot vedea în aplicațiile zilnice, date bancare, servicii publice și infrastructura online de care depindem fără să ne dăm seama.