Wheel of Time, unul dintre serialele promițătoare de pe Amazon: ce știm despre el

Cel mai recent trailer al seriei The Wheel of Time de pe Amazon Prime Video a sosit.

Bazat pe saga fantastică a autorului Robert Jordan, Roata Timpului se întinde pe 14 romane și urmează lucrări mărețe precum trilogia Stăpânul Inelelor a lui JRR Tolkien. Roata Timpului urmărește un grup de tineri dintr-un mic sat numit Câmpul lui Emond. Fără să știe Rand, Mat, Perrin, Egwene și Nynaeve vor fi învăluiți într-o profeție care îi va unge pe unul dintre ei, Dragonul Renăscut.

Ei vor fi conduși de Moiraine Sedai, un membru al unui ordin magic matriarhal care este atât de temut, cât și de venerat în Lumea Roții. Sezonul 1 The Wheel of Time va adapta elemente din diferite cărți din sagă, dar cum ar putea arăta produsul final rămâne un mister. Un lucru este clar, Prime Video se bazează pe serial să fie un succes de dimensiunea Game of Thrones, iar cel mai recent trailer o demonstrează.

O serie epică

Amazon continuă să arate cât de măreț va fi The Wheel of Time, de la personajele sale magice la locații uriașe, astfel comparațiile cu seriale fantasy anterioare sunt inevitabile. Totuși, ceea ce diferențiază seria este povestea sa complicată și distribuția convingătoare de personaje. Acesta nu trebuie să fie Game of Thrones și, la un anumit nivel, Prime Video înțelege asta.

Totuși, nu există o modalitate mai bună de a promova spectacolul decât să arăți cât de epic va fi.

Videoclipul începe cu Moiraine depunând jurământul Aes Sedai înainte de a arăta rapid amploarea seriei. Deși oferă câteva informații despre profeția Dragon Reborn care se află în centrul evenimentelor din serie, este nevoie și de timp pentru a arăta diferite personaje care folosesc magia și luptă împotriva slujitorilor Celui Întunecat, inclusiv trollocii, care sunt absolut terifianți. Poți să vezi și tu trailerul mai jos.