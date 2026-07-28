Se pregătește o schimbare majoră pentru Centrul Vechi din București. UPDATE Ciprian Ciucu punctează declarația despre reluarea traficului

Centrul Vechi al Bucureștiului ar putea fi regândit astfel încât anumite străzi să permită din nou accesul mașinilor. Nu este vorba despre redeschiderea completă a zonei pentru trafic și nici despre revenirea parcării printre terase, ci despre crearea unor culoare controlate, necesare pentru aprovizionarea și funcționarea firmelor.

Propunerea a fost prezentată de Ciprian Ciucu într-o intervenție la TVR Info. Primarul consideră că pietonalizarea integrală a Centrului Vechi a fost realizată fără să fie luate în calcul toate nevoile economice ale zonei și că interzicerea totală a accesului auto a contribuit, în timp, la plecarea unor companii.

UPDATE 28 iulie 2026

La câteva zile după ce informațiile privind reluarea traficului în Centrul Vechi s-au rostogolit în media din România, Ciprian Ciucu a revenit asupra declarațiilor, punctând că este vorba despre reluarea traficului pe artere de maximum 100 de metri, pentru ca oamenii să aibă acces în parcări, în această zonă.

”Am fost citat greșit, sau nu am dat suficiente detalii: nu susțin reintroducerea mașinilor in Centrul Vechi. Dau acum detaliile, ca să fie mai clar. Am spus ca trebuie creată o parcare în proximitate, astfel ca Centrul Vechi să fie afluit și ziua, și sa încurajăm revenirea unor companii acolo care să susțină viața economică și ziua, nu doar noaptea cum este acum. Acum jumătate din Centrul Vechi este mort. Ați mai trecut in ultimul timp pe str. C. Fitti sau pe Franceză? Ce ar presupune acest lucru? Ca doar pe strada Nicolae Tonitza să facem un acces la parcarea pe care ar trebui să o construim acolo. Asta e marea „știre” despre reintroducerea circulației in Centrul Vechi, doar cca. 100 de metri, pe un singur sens, fără posibilitatea de staționare, cu intrare prin Tonitza și cu ieșire pe Splai. O simplă chestiune de bun simț.”, se arată în postarea lui Ciprian Ciucu , redactată cu câteva zeci de minute înainte de a o transmite noi prin intermediul acestei știri.

Deocamdată, nu există o decizie adoptată și nici un calendar pentru modificarea regimului de circulație. Ideea se află în etapa de analiză și ar presupune identificarea unor trasee care să permită accesul controlat, fără oprire și fără parcare.

De ce consideră primarul că actualul model trebuie schimbat

Potrivit lui Ciprian Ciucu, problema nu este pietonalizarea în sine, ci modul rigid în care aceasta a fost aplicată. În opinia sa, o zonă centrală funcționează mai bine atunci când combină mai multe tipuri de activități: restaurante, birouri, comerț, servicii, cultură și locuire.

„Sunt mai multe probleme în Centrul Vechi. A fost gândit prost, mi-a explicat și mie cineva, pentru că în momentul în care scoți complet traficul – eu sunt foarte mare fan al pietonalizării, nu vreau să fiu înțeles greșit – dar dacă vii otova și nu gândești, faci ca o anumită zonă să aibă un anumit tip de consum economic, iar zonele bune sunt zonele mixte”, a declarat Ciprian Ciucu la TVR Info.

Primarul susține că firmele care s-au mutat în clădirile consolidate din Centrul Vechi au întâmpinat dificultăți practice, inclusiv atunci când trebuiau să transporte echipamente, documente sau marfă. Lipsa accesului auto ar fi făcut ca unele activități economice să devină greu de menținut.

„Firmele care s-au mutat acolo la început, după ce a fost consolidat, au plecat pentru că nu aveau acces cu mașina să încarce și să descarce”, a explicat acesta.

În lipsa companiilor și a activităților desfășurate în timpul programului de lucru, zona și-ar fi schimbat treptat profilul. Centrul Vechi a rămas dominat de restaurante, baruri, cluburi și afaceri care funcționează în special seara și noaptea.

Acces auto fără oprire și fără parcare

Soluția propusă nu presupune revenirea la traficul intens de dinaintea pietonalizării. Ciprian Ciucu vorbește despre una sau două zone care ar putea fi redeschise circulației, în condiții stricte, astfel încât accesul mașinilor să nu afecteze caracterul pietonal al cartierului.

„Soluția ar fi să regândim un pic situația și să vedem, fără a permite parcarea și oprirea, una-două zone ar trebui redeschise circulației auto”, a precizat primarul.

Aceste trasee ar putea fi folosite în special pentru aprovizionare, încărcare și descărcare, intervenții tehnice sau accesul firmelor care desfășoară activități în clădirile din zonă. Nu au fost anunțate, până acum, străzile care ar putea fi incluse într-un asemenea sistem și nici intervalele orare în care circulația ar fi permisă.

Pentru aplicarea planului ar fi necesare studii de trafic, consultări cu proprietarii și operatorii economici, precum și stabilirea unor reguli clare. Zona are străzi înguste, un flux pietonal ridicat și un număr mare de terase, astfel că orice intervenție ar trebui să țină cont de siguranța celor care circulă pe jos.

O parcare ar putea fi amenajată lângă Strada Franceză

O altă măsură luată în calcul este construirea unei parcări în apropierea Străzii Franceze. Ciprian Ciucu spune că a identificat deja un posibil amplasament și că amenajarea ar putea încuraja firmele mici și mijlocii să revină în Centrul Vechi.

„Și o parcare lângă Strada Franceză, știu deja locul, am un plan, pentru cei care vor să revină în Centrul Vechi cu companii mici și medii pentru a avea o zonă mixtă cu consum economic mixt”, a afirmat acesta.

Proiectul nu a fost prezentat, deocamdată, în detaliu. Nu sunt cunoscute capacitatea parcării, costurile, sursa de finanțare sau termenul în care aceasta ar putea fi realizată.

Miza administrației ar fi diversificarea activităților din Centrul Vechi și atragerea unui public mai variat pe tot parcursul zilei. Revenirea birourilor, a serviciilor și a magazinelor ar putea susține restaurantele care funcționează la prânz și alte afaceri care nu depind exclusiv de viața de noapte.

Siguranța din Centrul Vechi, o altă problemă semnalată

Ciprian Ciucu a legat declinul activităților economice de zi și de problemele care apar în anumite intervale nocturne. În opinia sa, profilul actual al zonei poate crea o imagine nefavorabilă și poate afecta experiența turiștilor.

„Și atunci această zonă nu a mai putut să țină restaurantele de zi sau alte activități economice conexe și a devenit o zonă cu consum îndoielnic după anumite ore noaptea, o zonă câteodată și rău famată, o zonă care poate să atragă turiștii străini ca într-o capcană”, a declarat primarul.

Acesta spune că a solicitat o prezență mai vizibilă a Poliției Locale în Centrul Vechi.

„Am cerut Poliției Locale să fie mult mai prezentă, pentru că se întâmplă lucruri care nu sunt foarte ok”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Regândirea cartierului ar urma, așadar, să includă nu doar accesul auto, ci și siguranța publică, curățenia, starea clădirilor, iluminatul și modul în care spațiul este folosit atât ziua, cât și noaptea.

Centrul istoric, inclus într-un plan mai amplu de regenerare

Propunerile se înscriu într-o strategie mai amplă pentru revitalizarea centrului Capitalei. Printre zonele menționate ca prioritare se numără Calea Victoriei, Piața Amzei, Piața Lahovari, Bulevardul Magheru și culoarul Dâmboviței.

În paralel, municipalitatea pregătește intervenții pentru punerea în siguranță a Palatului Voievodal – Curtea Veche, monument cu o istorie de aproximativ 570 de ani, aflat într-o stare avansată de degradare. După consolidare și restaurare, ansamblul ar urma să fie redeschis circuitului turistic și să găzduiască expoziții și evenimente culturale.

Centrul Vechi nu va redeveni, cel puțin potrivit propunerii prezentate, un cartier deschis traficului general. Discuția vizează găsirea unui echilibru între caracterul pietonal al zonei și accesul necesar pentru funcționarea firmelor.

Deocamdată, ideile prezentate de Ciprian Ciucu nu au fost transformate într-un proiect adoptat. Ele indică însă faptul că actualul model al Centrului Vechi este reevaluat, iar viitoarele intervenții ar putea urmări readucerea activităților de zi, a companiilor și a unui public mai divers într-o zonă care, în ultimii ani, a devenit cunoscută mai ales pentru viața de noapte.