Unde să pui ventilatorul pentru a răcori cu adevărat camera. Aşa nu vei mai avea nevoie de aer condiţionat

Ventilatorul nu reduce temperatura aerului din cameră. Rolul său este de a pune aerul în mișcare și de a-l circula în interiorul încăperii. Din acest motiv, atunci când este utilizat într-o cameră care s-a încălzit puternic pe parcursul zilei, efectul său poate fi limitat.

Într-un astfel de scenariu, dispozitivul nu face altceva decât să miște aerul deja cald și închis din interior. Chiar dacă senzația de confort poate crește temporar, temperatura efectivă a camerei nu scade în mod semnificativ.

Acesta este motivul pentru care unele persoane aleg o metodă diferită de utilizare a ventilatorului, menită să elimine căldura acumulată în locuință.

Poziționarea care schimbă modul de funcționare al ventilatorului

Metoda presupune amplasarea ventilatorului în fața unei ferestre deschise, cu partea frontală orientată către exterior.

În această poziție, aparatul nu mai are rolul principal de a recircula aerul din încăpere. În schimb, el contribuie la evacuarea aerului cald acumulat în interiorul locuinței.

Practic, ventilatorul funcționează asemănător unui extractor, împingând aerul fierbinte afară prin fereastră. Pe măsură ce acesta este eliminat, presiunea din interior scade, ceea ce favorizează pătrunderea unui aer mai răcoros din exterior.

Metoda poate fi deosebit de utilă în apartamentele în care compartimentarea camerelor nu permite formarea naturală a unor curenți de aer care să traverseze locuința.