Cum poți răci apartamentul fără aer condiționat și fără facturi uriașe la curent. Metodele folosite de români în 2026

Ferestrele, principalul punct prin care intră căldura

Una dintre cele mai eficiente metode folosite de români în 2026 este blocarea razelor solare înainte ca acestea să încălzească interiorul locuinței. Jaluzelele exterioare, rulourile și draperiile opace sunt utilizate tot mai frecvent în apartamentele expuse direct la soare.

În timpul zilei, ferestrele orientate spre sud și vest sunt ținute acoperite, mai ales în intervalele cu temperaturi maxime. Astfel, încăperile se încălzesc mult mai lent, iar necesitatea folosirii ventilatoarelor sau a aerului condiționat scade semnificativ.

Mulți proprietari aleg inclusiv folii reflectorizante pentru geamuri, care reduc pătrunderea căldurii și contribuie la menținerea unei temperaturi mai confortabile în interior.

Aerisirea corectă face diferența

O greșeală frecventă este deschiderea ferestrelor în timpul zilei, atunci când aerul de afară este foarte fierbinte. În schimb, românii care reușesc să păstreze apartamentele răcoroase aerisesc locuința dimineața devreme și seara târziu.

Crearea unui curent de aer între două ferestre aflate pe părți opuse ale locuinței poate reduce rapid temperatura din camere. Această metodă este folosită în special în apartamentele aflate la etajele superioare, unde căldura se acumulează mai ușor.

În timpul zilei, ferestrele sunt închise pentru a împiedica pătrunderea aerului fierbinte din exterior.

Ventilatorul poate deveni mai eficient

Chiar dacă nu răcește efectiv aerul, ventilatorul poate crea o senzație de confort termic mult mai bună. În 2026, mulți români folosesc un truc simplu pentru a amplifica efectul acestuia.