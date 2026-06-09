Cum poți răci apartamentul fără aer condiționat și fără facturi uriașe la curent. Metodele folosite de români în 2026
Vara anului 2026 aduce din nou temperaturi ridicate în multe zone ale țării, iar tot mai mulți români caută soluții eficiente pentru a-și menține locuințele răcoroase fără să folosească permanent aparatul de aer condiționat. Pe lângă costurile tot mai mari ale energiei electrice, există și persoane care nu dispun de un astfel de sistem sau care preferă alternative mai economice. Din acest motiv, metodele simple și accesibile de răcorire a apartamentelor au devenit tot mai populare.
Specialiștii în eficiență energetică spun că o mare parte din căldura care intră într-o locuință poate fi blocată prin măsuri simple, aplicate la momentul potrivit al zilei. Astfel, fără investiții majore, confortul termic poate fi îmbunătățit considerabil.
Ferestrele, principalul punct prin care intră căldura
Una dintre cele mai eficiente metode folosite de români în 2026 este blocarea razelor solare înainte ca acestea să încălzească interiorul locuinței. Jaluzelele exterioare, rulourile și draperiile opace sunt utilizate tot mai frecvent în apartamentele expuse direct la soare.
În timpul zilei, ferestrele orientate spre sud și vest sunt ținute acoperite, mai ales în intervalele cu temperaturi maxime. Astfel, încăperile se încălzesc mult mai lent, iar necesitatea folosirii ventilatoarelor sau a aerului condiționat scade semnificativ.
Mulți proprietari aleg inclusiv folii reflectorizante pentru geamuri, care reduc pătrunderea căldurii și contribuie la menținerea unei temperaturi mai confortabile în interior.
Aerisirea corectă face diferența
O greșeală frecventă este deschiderea ferestrelor în timpul zilei, atunci când aerul de afară este foarte fierbinte. În schimb, românii care reușesc să păstreze apartamentele răcoroase aerisesc locuința dimineața devreme și seara târziu.
Crearea unui curent de aer între două ferestre aflate pe părți opuse ale locuinței poate reduce rapid temperatura din camere. Această metodă este folosită în special în apartamentele aflate la etajele superioare, unde căldura se acumulează mai ușor.
În timpul zilei, ferestrele sunt închise pentru a împiedica pătrunderea aerului fierbinte din exterior.
Ventilatorul poate deveni mai eficient
Chiar dacă nu răcește efectiv aerul, ventilatorul poate crea o senzație de confort termic mult mai bună. În 2026, mulți români folosesc un truc simplu pentru a amplifica efectul acestuia.
Un vas cu apă foarte rece sau cu cuburi de gheață este amplasat în fața ventilatorului. Aerul pus în mișcare trece peste suprafața rece și poate crea o senzație de răcorire mai puternică în încăpere.
Metoda este ieftină și poate fi utilizată în special în perioadele cu temperaturi ridicate, fără un consum semnificativ de energie electrică.
Sursele de căldură din locuință trebuie reduse
Electrocasnicele și aparatele electronice generează căldură suplimentară, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna observat. Cuptorul, plita, uscătorul de rufe sau anumite echipamente electronice pot contribui la creșterea temperaturii din apartament.
Din acest motiv, multe familii aleg să gătească dimineața sau seara și evită utilizarea aparatelor care degajă căldură în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.
De asemenea, becurile LED sunt preferate în locul celor clasice, deoarece produc mai puțină căldură și consumă mai puțină energie.
Plantele și textilele pot contribui la confortul termic
Pe lângă soluțiile tehnice, tot mai mulți români folosesc plante de interior și textile ușoare pentru a crea o atmosferă mai plăcută în locuință. Perdelele deschise la culoare, lenjeriile din bumbac și plantele amplasate pe balcon sau lângă ferestre contribuie la reducerea efectului de supraîncălzire.
Aceste măsuri nu înlocuiesc complet aerul condiționat în perioadele caniculare extreme, însă pot face diferența în ceea ce privește confortul și consumul de energie.
Pe măsură ce facturile la electricitate rămân o preocupare pentru multe familii, metodele simple și accesibile de răcorire a locuinței continuă să câștige popularitate. Prin combinarea mai multor soluții, apartamentele pot rămâne considerabil mai răcoroase chiar și în cele mai călduroase zile ale verii.