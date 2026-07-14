Număr uriaș de români care muncesc legal în Spania. Doar o singură naționalitate ne depășește
Românii formează una dintre cele mai importante comunități de lucrători străini din Spania, iar cele mai noi date oficiale arată că aproape 354.000 de cetățeni români sunt înregistrați în sistemul spaniol de asigurări sociale. România ocupă locul al doilea în clasamentul naționalităților străine care contribuie la sistem, într-un moment în care Spania a ajuns la un număr record de angajați veniți din alte țări.
Aproape 354.000 de români contribuie la sistemul spaniol
În luna iunie 2026, în sistemul de asigurări sociale din Spania erau înregistrați, în medie, 3,45 milioane de lucrători străini, cel mai ridicat nivel consemnat până acum. Numărul acestora a crescut cu 86.630 numai față de luna mai, iar comparativ cu iunie 2025 sunt cu 350.163 mai mulți angajați străini care contribuie oficial la sistemul spaniol.
Românii se află pe poziția a doua în clasamentul realizat în funcție de țara de origine, cu exact 353.974 de contribuabili. Doar muncitorii marocani sunt mai numeroși, cu aproximativ 422.000 de persoane înregistrate.
După România urmează Venezuela, cu 239.892 de lucrători, Italia, cu aproximativ 223.500, China, cu 133.098, Peru, cu 122.633, și Ucraina, cu 84.020 de contribuabili. Un caz aparte este cel al venezuelenilor, al căror număr în sistemul spaniol de asigurări sociale s-a multiplicat de zece ori în ultimul deceniu.
Muncitorii străini au devenit esențiali pentru mai multe domenii
Importanța angajaților veniți din alte țări este vizibilă mai ales în sectoarele în care Spania se confruntă cu un necesar ridicat de forță de muncă.
„Forța de muncă străină susține sectoare strategice precum îngrijirea, agricultura, construcțiile, industria ospitalității, transporturile și asistența medicală, iar acest lucru este reflectat în datele privind ocuparea forței de muncă specifice sectorului”, a explicat ministrul Incluziunii, Elma Saiz.
În industria ospitalității, care include o mare parte din activitățile legate de turism, hoteluri și restaurante, muncitorii străini reprezintă 31,5% din totalul angajaților înregistrați.
În agricultură, ponderea ajunge la 28,9%, iar în construcții la 25,9%. Situația este și mai evidentă în sistemul special destinat lucrătorilor casnici, unde aproape jumătate dintre angajați, respectiv 45,5%, sunt străini.
Unul din șase angajați din Spania este străin
În prezent, lucrătorii veniți din alte țări reprezintă 15,4% din totalul persoanelor înregistrate în sistemul spaniol de asigurări sociale. Practic, aproximativ unul din șase angajați este de origine străină.
Creșterea numărului de lucrători străini este, în același timp, mult mai rapidă decât evoluția generală a pieței muncii. În ultimul an, numărul contribuabililor străini a avansat cu 11,31%, în timp ce creșterea medie generală a fost de numai 2,8%.
Dintre toți angajații străini care contribuie în Spania, 28,5% provin din state ale Uniunii Europene. Românii au un rol important în această categorie, fiind cea mai numeroasă comunitate de lucrători provenită din UE dintre naționalitățile prezentate în datele oficiale.
Cele mai multe contracte sunt acum permanente
O altă schimbare importantă se observă în tipul de angajare. Marea majoritate a contribuabililor străini, respectiv 83,4%, sunt înregistrați în schema generală de asigurări sociale.
În plus, contractele permanente au devenit forma dominantă de angajare și reprezintă 77,3% din total. Datele arată astfel că muncitorii străini nu mai sunt prezenți doar în activități sezoniere sau pentru perioade scurte, ci ocupă tot mai multe locuri de muncă stabile.
Regularizarea imigranților a adus peste 159.000 de noi contribuabili
Recordul din luna iunie apare și în contextul procesului extraordinar de regularizare a imigranților derulat în Spania. Până la 30 iunie, această procedură a dus la înregistrarea a încă 159.097 de persoane în sistemul de Securitate Socială.
Cele mai multe noi înregistrări s-au concentrat în industria ospitalității, cu 38.776 de persoane, urmată de comerțul cu amănuntul, cu 20.195, activitățile administrative, cu 19.327, și construcțiile, cu 18.310.
Pentru românii care trăiesc și muncesc în Spania, datele din 2026 confirmă dimensiunea comunității formate în ultimele decenii. Cu aproape 354.000 de persoane care contribuie oficial la sistemul de asigurări sociale, românii sunt a doua cea mai numeroasă categorie de lucrători străini și o parte importantă a unei forțe de muncă fără de care mai multe sectoare ale economiei spaniole ar avea dificultăți serioase.