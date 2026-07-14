Număr uriaș de români care muncesc legal în Spania. Doar o singură naționalitate ne depășește

Românii se află pe poziția a doua în clasamentul realizat în funcție de țara de origine, cu exact 353.974 de contribuabili. Doar muncitorii marocani sunt mai numeroși, cu aproximativ 422.000 de persoane înregistrate.

După România urmează Venezuela, cu 239.892 de lucrători, Italia, cu aproximativ 223.500, China, cu 133.098, Peru, cu 122.633, și Ucraina, cu 84.020 de contribuabili. Un caz aparte este cel al venezuelenilor, al căror număr în sistemul spaniol de asigurări sociale s-a multiplicat de zece ori în ultimul deceniu.

Muncitorii străini au devenit esențiali pentru mai multe domenii

Importanța angajaților veniți din alte țări este vizibilă mai ales în sectoarele în care Spania se confruntă cu un necesar ridicat de forță de muncă.

„Forța de muncă străină susține sectoare strategice precum îngrijirea, agricultura, construcțiile, industria ospitalității, transporturile și asistența medicală, iar acest lucru este reflectat în datele privind ocuparea forței de muncă specifice sectorului”, a explicat ministrul Incluziunii, Elma Saiz.

În industria ospitalității, care include o mare parte din activitățile legate de turism, hoteluri și restaurante, muncitorii străini reprezintă 31,5% din totalul angajaților înregistrați.

În agricultură, ponderea ajunge la 28,9%, iar în construcții la 25,9%. Situația este și mai evidentă în sistemul special destinat lucrătorilor casnici, unde aproape jumătate dintre angajați, respectiv 45,5%, sunt străini.

Unul din șase angajați din Spania este străin

În prezent, lucrătorii veniți din alte țări reprezintă 15,4% din totalul persoanelor înregistrate în sistemul spaniol de asigurări sociale. Practic, aproximativ unul din șase angajați este de origine străină.

Creșterea numărului de lucrători străini este, în același timp, mult mai rapidă decât evoluția generală a pieței muncii. În ultimul an, numărul contribuabililor străini a avansat cu 11,31%, în timp ce creșterea medie generală a fost de numai 2,8%.