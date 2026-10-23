Unde să mergi în loc de Valea Prahovei pentru peisaje superbe de toamnă. Drumul spectaculos ignorat de mulți turiști nu este deloc aglomerat

Transrarăul, „Drumul Comorilor” ascuns în Bucovina

Transrarăul, DJ175B, leagă Pojorâta de Chiril și are aproximativ 28 de kilometri. Drumul urcă prin Masivul Rarău până la aproximativ 1.500 de metri altitudine și este cunoscut și sub denumirea de „Drumul Comorilor”.

Nu are lungimea Transfăgărășanului și nici altitudinea Transalpinei, dar compensează printr-un traseu spectaculos, cu serpentine, porțiuni înguste, păduri și pereți de stâncă.

Toamna este una dintre perioadele în care peisajul poate fi deosebit: pădurile de pe versanți capătă nuanțe de galben, arămiu și roșu, iar șoseaua trece chiar prin mijlocul acestui decor.

Una dintre atracțiile importante este zona Pietrele Doamnei, formațiunile stâncoase devenite un reper al Masivului Rarău.

De ce poate fi o alternativă la Valea Prahovei

Pentru mulți bucureșteni, Valea Prahovei este varianta cea mai simplă pentru un weekend la munte. Tocmai popularitatea sa poate aduce însă trafic intens, mai ales în weekenduri.

Transrarăul oferă un alt tip de excursie. Practic, cccentul nu cade atât pe stațiuni și aglomerația din centrele turistice, cât pe traseu și pe peisaj. Șoseaua este asfaltată, dar există porțiuni înguste, iar curbele sunt numeroase. Tocmai de aceea, traseul trebuie parcurs fără grabă și cu atenție, în special toamna târziu, când carosabilul poate deveni umed sau poate apărea poleiul.

Nu pleca fără să verifici dacă drumul este deschis

Aici apare cea mai importantă precizare. Faptul că un drum montan reprezintă o alternativă la Transfăgărășan nu înseamnă că poate fi parcurs indiferent de vreme.