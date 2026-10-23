Unde să mergi în loc de Valea Prahovei pentru peisaje superbe de toamnă. Drumul spectaculos ignorat de mulți turiști nu este deloc aglomerat
Odată cu apropierea sezonului rece și cu restricțiile care apar pe marile șosele alpine, mulți români care vor să petreacă un weekend la munte aleg aproape automat Valea Prahovei. Sinaia, Bușteni și Predeal rămân printre destinațiile cele mai cunoscute, dar România are și drumuri montane mai puțin aglomerate, care toamna oferă peisaje spectaculoase. Unul dintre ele este Transrarăul, șoseaua care traversează Munții Rarău și care poate deveni o alternativă pentru cei care vor să descopere Bucovina cu mașina.
Există însă o regulă esențială în această perioadă: înainte de orice excursie pe un drum montan trebuie verificată starea șoselei, prognoza meteo și existența eventualelor restricții. Condițiile se pot modifica de la o zi la alta.
Transrarăul, „Drumul Comorilor” ascuns în Bucovina
Transrarăul, DJ175B, leagă Pojorâta de Chiril și are aproximativ 28 de kilometri. Drumul urcă prin Masivul Rarău până la aproximativ 1.500 de metri altitudine și este cunoscut și sub denumirea de „Drumul Comorilor”.
Nu are lungimea Transfăgărășanului și nici altitudinea Transalpinei, dar compensează printr-un traseu spectaculos, cu serpentine, porțiuni înguste, păduri și pereți de stâncă.
Toamna este una dintre perioadele în care peisajul poate fi deosebit: pădurile de pe versanți capătă nuanțe de galben, arămiu și roșu, iar șoseaua trece chiar prin mijlocul acestui decor.
Una dintre atracțiile importante este zona Pietrele Doamnei, formațiunile stâncoase devenite un reper al Masivului Rarău.
De ce poate fi o alternativă la Valea Prahovei
Pentru mulți bucureșteni, Valea Prahovei este varianta cea mai simplă pentru un weekend la munte. Tocmai popularitatea sa poate aduce însă trafic intens, mai ales în weekenduri.
Transrarăul oferă un alt tip de excursie. Practic, cccentul nu cade atât pe stațiuni și aglomerația din centrele turistice, cât pe traseu și pe peisaj. Șoseaua este asfaltată, dar există porțiuni înguste, iar curbele sunt numeroase. Tocmai de aceea, traseul trebuie parcurs fără grabă și cu atenție, în special toamna târziu, când carosabilul poate deveni umed sau poate apărea poleiul.
Nu pleca fără să verifici dacă drumul este deschis
Aici apare cea mai importantă precizare. Faptul că un drum montan reprezintă o alternativă la Transfăgărășan nu înseamnă că poate fi parcurs indiferent de vreme.
Transrarăul este închis în mod obișnuit în sezonul rece, perioada tipică fiind noiembrie-aprilie. Data efectivă poate depinde însă de condițiile din teren.
Înainte de plecare trebuie verificate informațiile actualizate ale autorităților locale și rutiere, prognoza meteo și echiparea mașinii. La munte, o zi însorită în localitățile de la poale nu garantează aceleași condiții la peste 1.000-1.500 de metri.
Transalpina nu trebuie considerată automat alternativa de toamnă
O altă variantă la care se gândesc mulți șoferi este Transalpina. La sfârșitul sezonului, însă, nici aceasta nu este o alegere sigură fără o verificare prealabilă.
Din 26 septembrie 2026, circulația pe sectorul Rânca–Obârșia Lotrului a fost limitată la intervalul 09:00–18:00 din cauza condițiilor de la altitudine, unde au apărut inclusiv lapoviță, ninsoare și gheață.
Tocmai de aceea, pentru o excursie de toamnă merită căutate și drumurile aflate la altitudini ceva mai mici, fără a presupune că acestea sunt automat practicabile.
Transrarăul rămâne unul dintre traseele care merită luate în calcul. Pentru cei dispuși să schimbe clasica Vale a Prahovei cu Bucovina, combinația dintre serpentine, păduri și Pietrele Doamnei poate transforma drumul în atracția principală a excursiei, nu doar într-o cale de a ajunge la destinație.