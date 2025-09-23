Vestea bună despre Transfăgărășan la aniversarea a 51 de ani. Cel mai frumos drum din România se modernizează

La 51 de ani de la inaugurare, Transfăgărășanul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume și un simbol al ingeniozității românești. Finalizat în 1974, după patru ani de muncă intensă și sacrificii umane considerabile, DN7C este astăzi celebrat ca „un pisc al ingineriei românești”, așa cum îl numesc oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Drumul care leagă Muntenia de Transilvania, traversând Munții Făgăraș, a devenit nu doar o arteră strategică, ci și o atracție turistică unică. Cu serpentine spectaculoase, altitudini ce depășesc 2.000 de metri și priveliști care taie respirația, Transfăgărășanul atrage anual sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate.

O capodoperă a ingineriei românești

Construcția Transfăgărășanului a fost încredințată Trupelor de Geniu, sub comanda unor ofițeri de renume ai vremii, și a implicat un efort colosal: terasamente de milioane de metri cubi, zidării, podețe, viaducte și tuneluri care au schimbat radical geografia locului.

Statisticile lucrării sunt impresionante: 91 de kilometri de drum, peste 800 de curbe, declivități de până la 9%, cinci tuneluri cu o lungime totală de peste un kilometru și mai bine de 500 de podețe. Din păcate, construcția nu a fost lipsită de sacrificii, aproximativ 40 de persoane pierzându-și viața în timpul lucrărilor.

Aceste cifre transformă Transfăgărășanul într-un reper nu doar turistic, ci și tehnic, fiind considerat o dovadă clară a capacității României de a realiza proiecte de infrastructură dificile, în condiții extreme.

Modernizarea drumului: mai multă siguranță și sezon extins

La aniversarea celor 51 de ani, CNAIR a anunțat intenția de a moderniza Transfăgărășanul, astfel încât să permită circulația pe o perioadă mai lungă din an și în condiții sporite de siguranță. În prezent, drumul este închis multe luni din cauza zăpezilor și a riscului crescut de avalanșe, ceea ce limitează accesul turiștilor și al transportului.

Planurile vizează amenajarea de parcări moderne, crearea de zone panoramice („viewpoints”) și lucrări de consolidare care să facă drumul mai rezistent și mai sigur. Modernizarea ar aduce beneficii majore turismului local, transformând Transfăgărășanul într-o destinație accesibilă pentru mai multe luni pe an.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat că acest drum rămâne un exemplu al performanțelor românești în inginerie și că modernizarea lui va continua această tradiție. Pentru România, Transfăgărășanul nu este doar o șosea montană, ci un monument al muncii, al viziunii și al determinării.