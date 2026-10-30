Un vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic a declanșat un răspuns imun la aproape 99% dintre pacienți. Ce au descoperit cercetătorii

De ce este atât de dificil de tratat cancerul pancreatic

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai dificile forme de cancer de tratat. Chiar și după îndepărtarea chirurgicală a tumorii și administrarea chimioterapiei, boala poate reveni. În unele estimări, rata recidivei ajunge la 80%, iar riscul este deosebit de important în cazul pacienților cu anumite mutații genetice.

Cercetarea s-a concentrat asupra unei gene numite KRAS. Mutațiile acesteia sunt întâlnite în aproximativ 90% dintre cazurile de adenocarcinom ductal pancreatic, cea mai frecventă formă de cancer pancreatic. Aceste modificări genetice pot favoriza supraviețuirea și dezvoltarea celulelor canceroase.

Oamenii de știință încearcă să folosească aceste particularități pentru a ajuta sistemul imunitar să identifice celulele tumorale. Ideea din spatele vaccinului camupepimut este de a antrena celulele imunitare să recunoască șapte dintre cele mai frecvente mutații ale genei KRAS și să atace celulele care le prezintă.

Ben George, medic oncolog și autor principal al cercetării, a explicat că imunoterapia a avut, în trecut, rezultate limitate în cazul cancerului pancreatic. Tocmai de aceea, capacitatea vaccinului de a provoca un răspuns imun puternic la aproape toți pacienții evaluați reprezintă un rezultat important pentru cercetători.

Cum a fost testat vaccinul și ce rezultate au obținut medicii

Studiul clinic de fază 2, numit AMPLIFY-7P, a inclus 144 de pacienți diagnosticați cu adenocarcinom pancreatic și mutații KRAS. Toți fuseseră tratați prin intervenție chirurgicală și chimioterapie, iar investigațiile imagistice nu mai indicau semne vizibile ale cancerului la începutul cercetării.

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Un număr de 96 de persoane au primit camupepimut, în timp ce alte 48 au făcut parte din grupul de observație și nu au primit vaccinul. Tratamentul a inclus șase administrări inițiale, pe parcursul a opt săptămâni, urmate de o pauză de două luni și apoi de patru doze de rapel.

Dintre cei 96 de pacienți repartizați în grupul care a primit vaccinul, 90 au putut fi evaluați din perspectiva răspunsului imun. La 89 dintre aceștia, adică 98,9%, cercetătorii au identificat o creștere a răspunsului celulelor T împotriva mutațiilor KRAS. La peste 80% dintre pacienții evaluați, reacția imună a fost de peste nouă ori mai puternică decât înainte de vaccinare.