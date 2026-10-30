Un vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic a declanșat un răspuns imun la aproape 99% dintre pacienți. Ce au descoperit cercetătorii
Un vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic a produs un răspuns al sistemului imunitar la 98,9% dintre pacienții evaluați într-un studiu clinic de fază 2. Tratamentul, numit camupepimut, îi învață pe celulele imunitare să recunoască mutațiile unei gene asociate cu dezvoltarea tumorilor pancreatice. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature Medicine și oferă o perspectivă asupra posibilității de a preveni reapariția bolii după operație și chimioterapie.
Cercetătorii atrag însă atenția că răspunsul imun nu înseamnă automat că vaccinul prelungește viața pacienților sau împiedică revenirea cancerului. Studiul nu a identificat o diferență semnificativă statistic în ceea ce privește perioada fără boală între persoanele care au primit vaccinul și cele din grupul de control. Următoarea etapă a cercetării va trebui să stabilească dacă reacția sistemului imunitar se traduce și în beneficii clinice concrete.
De ce este atât de dificil de tratat cancerul pancreatic
Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai dificile forme de cancer de tratat. Chiar și după îndepărtarea chirurgicală a tumorii și administrarea chimioterapiei, boala poate reveni. În unele estimări, rata recidivei ajunge la 80%, iar riscul este deosebit de important în cazul pacienților cu anumite mutații genetice.
Cercetarea s-a concentrat asupra unei gene numite KRAS. Mutațiile acesteia sunt întâlnite în aproximativ 90% dintre cazurile de adenocarcinom ductal pancreatic, cea mai frecventă formă de cancer pancreatic. Aceste modificări genetice pot favoriza supraviețuirea și dezvoltarea celulelor canceroase.
Oamenii de știință încearcă să folosească aceste particularități pentru a ajuta sistemul imunitar să identifice celulele tumorale. Ideea din spatele vaccinului camupepimut este de a antrena celulele imunitare să recunoască șapte dintre cele mai frecvente mutații ale genei KRAS și să atace celulele care le prezintă.
Ben George, medic oncolog și autor principal al cercetării, a explicat că imunoterapia a avut, în trecut, rezultate limitate în cazul cancerului pancreatic. Tocmai de aceea, capacitatea vaccinului de a provoca un răspuns imun puternic la aproape toți pacienții evaluați reprezintă un rezultat important pentru cercetători.
Cum a fost testat vaccinul și ce rezultate au obținut medicii
Studiul clinic de fază 2, numit AMPLIFY-7P, a inclus 144 de pacienți diagnosticați cu adenocarcinom pancreatic și mutații KRAS. Toți fuseseră tratați prin intervenție chirurgicală și chimioterapie, iar investigațiile imagistice nu mai indicau semne vizibile ale cancerului la începutul cercetării.
Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Un număr de 96 de persoane au primit camupepimut, în timp ce alte 48 au făcut parte din grupul de observație și nu au primit vaccinul. Tratamentul a inclus șase administrări inițiale, pe parcursul a opt săptămâni, urmate de o pauză de două luni și apoi de patru doze de rapel.
Dintre cei 96 de pacienți repartizați în grupul care a primit vaccinul, 90 au putut fi evaluați din perspectiva răspunsului imun. La 89 dintre aceștia, adică 98,9%, cercetătorii au identificat o creștere a răspunsului celulelor T împotriva mutațiilor KRAS. La peste 80% dintre pacienții evaluați, reacția imună a fost de peste nouă ori mai puternică decât înainte de vaccinare.
Celulele T sunt o componentă importantă a sistemului imunitar, având capacitatea de a recunoaște și ataca celulele infectate sau anormale. În cazul acestui tratament, ele sunt antrenate să identifice modificările genetice asociate tumorilor pancreatice.
Rezultatele au arătat că vaccinul a stimulat atât celulele T CD4, implicate în coordonarea răspunsului imun, cât și celulele CD8, care pot distruge direct celulele canceroase. La 87,6% dintre pacienții care au prezentat un răspuns imun, acesta a vizat și mutația KRAS specifică propriei tumori.
Ben George a explicat că rezultatele demonstrează capacitatea vaccinului de a învăța sistemul imunitar să recunoască aceste modificări genetice. Cercetătorul a subliniat însă că următoarea etapă este stabilirea efectului acestei reacții asupra evoluției bolii.
Vaccinul nu a demonstrat încă faptul că poate preveni revenirea cancerului
Deși rezultatele privind activarea sistemului imunitar sunt încurajatoare, studiul nu și-a atins obiectivul principal. Nu a fost identificată o diferență semnificativă statistic între cele două grupuri în ceea ce privește supraviețuirea fără boală, adică perioada în care pacienții nu prezintă semne de recidivă sau deces.
Durata mediană fără boală a fost de 23,8 luni în grupul care a primit camupepimut și de 21,2 luni în grupul de observație. Diferența nu a fost suficientă pentru a demonstra că vaccinul oferă un avantaj semnificativ în întreaga populație analizată.
Cercetătorii au observat însă rezultate mai promițătoare în anumite subgrupuri. Printre pacienții care nu prezentau ADN tumoral circulant detectabil în sânge la începutul studiului, perioada fără boală a fost mai lungă în grupul vaccinat. La 18 luni, 70% dintre aceștia nu prezentaseră recidivă sau deces, comparativ cu 56% în grupul de observație.
De asemenea, analiza exploratorie a indicat că pacienții care au dezvoltat un răspuns imun mai puternic au avut rezultate mai bune în ceea ce privește perioada fără boală. Aceste observații trebuie însă interpretate cu prudență, deoarece nu înlocuiesc rezultatul obiectivului principal al studiului.
Tratamentul a fost, în general, bine tolerat. Reacțiile adverse grave au fost raportate la 6,3% dintre pacienții din grupul vaccinat și la 8,3% dintre cei din grupul de observație. Printre reacțiile asociate administrării vaccinului s-au numărat amețelile și simptomele asemănătoare gripei, în general de intensitate redusă.
Rezultatele oferă motive pentru continuarea cercetărilor, dar nu demonstrează că vaccinul poate vindeca cancerul pancreatic sau că împiedică în mod sigur reapariția tumorilor. O nouă etapă de testare, într-un studiu clinic de fază 3, este planificată pentru a verifica eficiența tratamentului pe un număr mai mare de pacienți. Cercetătorii iau în calcul și administrarea unor doze suplimentare de rapel, precum și asocierea vaccinului cu alte terapii împotriva cancerului.