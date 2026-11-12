Creative Stage Pro, un soundbar cu subwoofer și conectivitate variată

Creative Stage Pro este un sistem audio 2.1, format dintr-un soundbar și un subwoofer. Modelul are conectivitate Bluetooth 5.3, HDMI ARC, intrare USB și Dolby Audio, fiind conceput pentru cei care vor să îmbunătățească sunetul televizorului fără să instaleze un sistem audio voluminos.

Puterea totală este de 80 W RMS, iar prezența subwooferului permite redarea unor frecvențe joase mai pronunțate decât în cazul unui soundbar simplu. Conectarea prin HDMI ARC poate fi utilă pentru integrarea cu televizorul, în timp ce Bluetooth oferă posibilitatea redării muzicii direct de pe telefon sau alte dispozitive compatibile.

Prețul afișat este de 399 de lei. Produsul are un rating de 5 din 5 stele, pe baza a patru evaluări. Este o variantă de luat în calcul pentru cei care caută un sistem audio relativ compact, potrivit atât pentru filme, cât și pentru muzică.

Trust GXT612, boxe de gaming la un preț accesibil

Pentru cei care au nevoie de boxe pentru calculator, Trust GXT612 este o variantă orientată către zona de gaming. Sistemul are un design negru, cu un aspect potrivit unui birou amenajat pentru jocuri, iar construcția include materiale reciclabile.

Modelul este prezentat ca o soluție pentru cei care vor să îmbunătățească sunetul obținut direct de la laptop sau monitor. În comparație cu un sistem audio destinat televizorului, boxele de acest tip sunt gândite pentru utilizarea pe birou, unde contează dimensiunile și amplasarea lor în apropierea ecranului.

Prețul afișat este de 119 lei, ceea ce îl face cel mai accesibil produs din această selecție. Trust GXT612 are nota 5 din 5 stele, însă aceasta provine dintr-o singură evaluare. Ratingul este maxim, dar numărul redus de recenzii nu oferă suficiente informații pentru o apreciere generală a experienței pe termen lung.

Genesis Helium 312BT, un soundbar pentru televizor sau calculator

Genesis Helium 312BT este un soundbar cu o putere de 20 W și conectivitate Bluetooth 5.0. Modelul are o lungime de aproximativ 150 cm și este conceput pentru cei care vor să adauge o sursă audio externă televizorului sau calculatorului. Frecvența de răspuns indicată este cuprinsă între 100 și 20.000 Hz.