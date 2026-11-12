Sisteme audio apreciate de cumpărători: soundbaruri, boxe de gaming și subwoofere pentru acasă
Un sistem audio potrivit poate schimba experiența de vizionare a filmelor, de ascultare a muzicii sau de jocuri pe calculator. Oferta include atât soundbaruri compacte, care ocupă puțin spațiu sub televizor, cât și boxe de gaming, sisteme stereo și subwoofere dedicate celor care vor un sunet mai puternic.
Cinci produse dintr-o selecție de sisteme audio au primit nota maximă din partea cumpărătorilor. Modelele au configurații și prețuri diferite, de la boxe accesibile pentru calculator până la echipamente mai complexe, destinate unei experiențe audio mai ample. Ratingurile sunt de 5 din 5 stele, însă numărul recenziilor variază, așa că merită analizat și acest detaliu.
Creative Stage Pro, un soundbar cu subwoofer și conectivitate variată
Creative Stage Pro este un sistem audio 2.1, format dintr-un soundbar și un subwoofer. Modelul are conectivitate Bluetooth 5.3, HDMI ARC, intrare USB și Dolby Audio, fiind conceput pentru cei care vor să îmbunătățească sunetul televizorului fără să instaleze un sistem audio voluminos.
Puterea totală este de 80 W RMS, iar prezența subwooferului permite redarea unor frecvențe joase mai pronunțate decât în cazul unui soundbar simplu. Conectarea prin HDMI ARC poate fi utilă pentru integrarea cu televizorul, în timp ce Bluetooth oferă posibilitatea redării muzicii direct de pe telefon sau alte dispozitive compatibile.
Prețul afișat este de 399 de lei. Produsul are un rating de 5 din 5 stele, pe baza a patru evaluări. Este o variantă de luat în calcul pentru cei care caută un sistem audio relativ compact, potrivit atât pentru filme, cât și pentru muzică.
Trust GXT612, boxe de gaming la un preț accesibil
Pentru cei care au nevoie de boxe pentru calculator, Trust GXT612 este o variantă orientată către zona de gaming. Sistemul are un design negru, cu un aspect potrivit unui birou amenajat pentru jocuri, iar construcția include materiale reciclabile.
Modelul este prezentat ca o soluție pentru cei care vor să îmbunătățească sunetul obținut direct de la laptop sau monitor. În comparație cu un sistem audio destinat televizorului, boxele de acest tip sunt gândite pentru utilizarea pe birou, unde contează dimensiunile și amplasarea lor în apropierea ecranului.
Prețul afișat este de 119 lei, ceea ce îl face cel mai accesibil produs din această selecție. Trust GXT612 are nota 5 din 5 stele, însă aceasta provine dintr-o singură evaluare. Ratingul este maxim, dar numărul redus de recenzii nu oferă suficiente informații pentru o apreciere generală a experienței pe termen lung.
Genesis Helium 312BT, un soundbar pentru televizor sau calculator
Genesis Helium 312BT este un soundbar cu o putere de 20 W și conectivitate Bluetooth 5.0. Modelul are o lungime de aproximativ 150 cm și este conceput pentru cei care vor să adauge o sursă audio externă televizorului sau calculatorului. Frecvența de răspuns indicată este cuprinsă între 100 și 20.000 Hz.
Formatul alungit permite amplasarea aparatului sub ecran, fără să ocupe spațiul pe care l-ar necesita două boxe separate. Conectivitatea Bluetooth oferă și posibilitatea redării wireless a conținutului audio de pe dispozitive compatibile.
Prețul afișat este de 849 de lei, iar produsul are un rating de 5 din 5 stele, calculat pe baza a șase evaluări. Este cel mai mare număr de recenzii dintre primele trei produse prezentate, iar configurația sa îl recomandă celor care preferă un soundbar în locul unui sistem cu boxe separate.
Edifier și Majority, două alternative pentru cei care vor un sunet diferit
Edifier T5S-BR este un subwoofer activ de 70 W, cu finisaj maro și conexiune RCA Line-in. Rolul unui astfel de echipament este să completeze un sistem audio existent prin redarea frecvențelor joase, oferind mai multă profunzime sunetului. Nu este un sistem complet de sine stătător pentru toate tipurile de redare, ci o componentă care trebuie integrată într-o configurație compatibilă.
Modelul are un preț afișat de 459 de lei și un rating de 5 din 5 stele, acordat pe baza a două evaluări. Poate fi o alegere potrivită pentru cei care au deja boxe sau un sistem audio și vor să adauge un subwoofer dedicat.
O altă opțiune este sistemul de boxe active Majority D80, cu o putere de 80 W și egalizator pentru personalizarea sunetului. Produsul este prezentat ca o soluție pentru televizor sau calculator, iar prețul afișat este de 399 de lei. Ratingul este de 5 din 5 stele, pe baza a două evaluări.
Cele cinci produse răspund unor nevoi diferite: Creative și Genesis propun variante de tip soundbar, Trust se adresează celor care caută boxe de gaming accesibile, Edifier completează un sistem audio cu un subwoofer, iar Majority oferă o alternativă cu boxe active. Toate au primit nota maximă în evaluările disponibile, dar numărul recenziilor este încă redus. Înainte de achiziție, este importantă verificarea conexiunilor, a compatibilității cu televizorul sau calculatorul și a tipului de sistem audio necesar.