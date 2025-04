Zona din creier responsabilă pentru conștiință, identificată de cercetători. Unde se află aceasta

De-a lungul decadelor, neurocercetătorii au încercat să înțeleagă cum reușește creierul uman să proceseze fluxul continuu de imagini, sunete și senzații pentru a genera experiența conștientă. Un nou studiu aduce dovezi că răspunsul la această întrebare ar putea fi găsit într-o regiune profundă a creierului: talamusul.

Recent, o echipă de cercetători condusă de Dr. Fang Zepeng, în colaborare cu American Association for the Advancement of Science (AAAS), a făcut o descoperire importantă privind rolul activ al talamusului în procesul conștiinței.

Talamusul, poarta către conștiență

Talamusul a fost mult timp considerat un simplu releu pentru semnalele senzoriale, însă noile date sugerează că are un rol mult mai sofisticat. Folosind electrozi intracranieni, cercetătorii au monitorizat activitatea cerebrală a cinci pacienți care primeau tratament pentru migrene cronice. Această metodă avansată a permis înregistrarea directă a semnalelor din zone profunde ale creierului, în special din talamus și cortexul prefrontal.

Participanții au fost implicați într-un exercițiu vizual menit să distingă percepția conștientă de reflexele automate ale ochilor. Analiza semnalelor cerebrale a relevat că anumite regiuni ale talamusului se activează sincron cu percepțiile conștiente raportate de participanți.

Nucleii intralaminar și medial, actori-cheie

Cercetătorii au identificat două zone esențiale din talamus — nucleii intralaminar și medial — ca fiind direct implicate în procesul conștiinței. Aceste regiuni au manifestat activitate intensă și sincronizare perfectă cu cortexul prefrontal exact în momentele când pacienții conștientizau imaginile prezentate.

Această descoperire susține ideea existenței unei bucle funcționale între talamus și cortex, ceea ce unii specialiști numesc „interacțiune subcortical-corticală”, fundamentală pentru apariția conștiinței.

O nouă perspectivă asupra creierului conștient

Până de curând, teoriile despre conștiință s-au concentrat aproape exclusiv asupra cortexului cerebral, asociat cu limbajul, memoria și deciziile complexe. Descoperirea actuală schimbă această paradigmă, demonstrând că regiunile adânci ale creierului, precum talamusul, joacă un rol activ și esențial.

Astfel, conștiința nu ar mai fi un proces exclusiv cortical, ci rezultatul unui dialog rapid între mai multe structuri cerebrale, inclusiv cele situate în adâncurile creierului.

Implicații pentru medicina viitorului

Această cercetare deschide noi direcții pentru tratamentul tulburărilor de conștiință sau de atenție. Înțelegerea rolului talamusului ar putea permite dezvoltarea unor terapii inovatoare care să țintească direct circuitele neuronale implicate în conștiență.

De asemenea, noile date oferă un cadru de lucru pentru reconfigurarea teoriilor neuroștiințifice despre cum se formează și se menține percepția conștientă.

Concluzie

Prin descoperirea unui rol fundamental al talamusului în generarea conștiinței, oamenii de știință aduc o schimbare de perspectivă majoră asupra modului în care înțelegem funcționarea creierului uman. Această mică regiune profundă a creierului pare a fi una dintre cheile definitorii ale ceea ce înseamnă să fim conștienți de lumea din jurul nostru.