Un șofer Tesla a rupt cablul unui Supercharger după ce a activat din greșeală o funcție de urgență. Ce a apăsat pe ecran înainte să plece
O funcție introdusă de Tesla pentru situații de urgență a fost activată accidental de un șofer care își încărca mașina la o stație Supercharger din Austin, Statele Unite. Momentul a fost surprins de camera unei alte mașini electrice, iar imaginile au ajuns pe Reddit. Deși automobilul a parcurs doar câțiva metri, cablul de încărcare a fost smuls din stație, iar incidentul ar putea atrage costuri importante pentru reparații.
Funcția se numește Emergency Drive Away și a fost introdusă printr-o actualizare software. Aceasta le permite șoferilor să plece cu mașina fără să deconecteze mai întâi cablul de încărcare, dar Tesla o recomandă exclusiv în situații în care este necesară părăsirea rapidă a stației. Folosirea ei poate deteriora atât portul de încărcare al automobilului, cât și echipamentul Supercharger, scrie Carscoops.
Cum a ajuns un șofer să smulgă cablul din stația Tesla
Incidentul s-a petrecut în Austin, în weekendul Marelui Premiu de Formula 1. Un proprietar de Tesla Model 3, de culoare albastru închis, își încărca mașina când a apăsat mai multe butoane de pe ecranul central. La scurt timp, automobilul a pornit, deși cablul era încă conectat la stație.
Mașina s-a deplasat doar câțiva metri înainte să se oprească, însă mișcarea a fost suficientă pentru a smulge cablul. După ce a realizat ce se întâmplase, șoferul a coborât din automobil și și-a dus mâna la frunte, într-un gest care sugera că abia atunci a înțeles consecințele acțiunii sale.
Filmarea a fost realizată de un alt proprietar Tesla, aflat la stația de încărcare alăturată. Acesta a publicat imaginile pe Reddit, în comunitatea TeslaLounge, unde incidentul a atras rapid atenția altor posesori de mașini electrice.
Ce este Emergency Drive Away și de ce poate provoca pagube
Funcția Emergency Drive Away a fost concepută pentru situații în care șoferul trebuie să plece imediat de la o stație de încărcare, fără să piardă timp cu deconectarea cablului. Activarea presupune parcurgerea unor ecrane de avertizare și confirmarea intenției de către conducătorul auto.
Tocmai aceste avertismente ar fi trebuit să prevină incidentul din Austin. Potrivit persoanei care a publicat filmarea, șoferul părea obosit și ar fi parcurs mesajele de pe ecran fără să le citească atent.
Funcția nu este destinată plecărilor obișnuite de la stațiile Supercharger. Dacă este folosită, cablul poate fi deteriorat, iar portul de încărcare al mașinii trebuie verificat într-un service Tesla. Compania avertizează că utilizarea intenționată în afara situațiilor de urgență poate atrage penalizări.
Reparația unui Supercharger poate ajunge la 25.000 de dolari
Tesla avertizează că repararea unei stații Supercharger deteriorate poate costa până la 25.000 de dolari. Suma nu reprezintă neapărat factura pentru incidentul din Austin, ci costul maxim indicat de companie pentru astfel de reparații. Nici valoarea pagubelor produse în acest caz nu a fost precizată.
Automobilul implicat trebuie, la rândul său, să ajungă într-un service pentru verificarea și repararea portului de încărcare. Așadar, o activare accidentală de câteva secunde poate genera cheltuieli atât pentru proprietarul mașinii, cât și pentru operatorul stației.
În comentariile de pe Reddit, un utilizator cu experiență în domeniul IT a considerat că astfel de greșeli erau previzibile. Oamenii tind să confirme automat mesajele afișate pe ecrane, mai ales când sunt obosiți sau grăbiți, fără să citească avertismentele.
De ce cer proprietarii Tesla avertismente mai vizibile
Persoana care a filmat incidentul consideră că Tesla ar trebui să introducă măsuri suplimentare pentru a preveni activarea accidentală a funcției. Printre sugestiile sale se numără afișarea unor avertismente vizuale mult mai evidente, precum un ecran care să clipească în roșu, însoțit de un semnal sonor puternic.
O asemenea soluție ar putea atrage atenția șoferului înainte de confirmarea comenzii, fără să împiedice folosirea rapidă a funcției într-o situație cu adevărat periculoasă. Totuși, scopul Emergency Drive Away este tocmai acela de a permite plecarea fără întârzieri atunci când există un pericol imediat.