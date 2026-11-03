Un șofer Tesla a rupt cablul unui Supercharger după ce a activat din greșeală o funcție de urgență. Ce a apăsat pe ecran înainte să plece

Cum a ajuns un șofer să smulgă cablul din stația Tesla

Incidentul s-a petrecut în Austin, în weekendul Marelui Premiu de Formula 1. Un proprietar de Tesla Model 3, de culoare albastru închis, își încărca mașina când a apăsat mai multe butoane de pe ecranul central. La scurt timp, automobilul a pornit, deși cablul era încă conectat la stație.

Mașina s-a deplasat doar câțiva metri înainte să se oprească, însă mișcarea a fost suficientă pentru a smulge cablul. După ce a realizat ce se întâmplase, șoferul a coborât din automobil și și-a dus mâna la frunte, într-un gest care sugera că abia atunci a înțeles consecințele acțiunii sale.

Filmarea a fost realizată de un alt proprietar Tesla, aflat la stația de încărcare alăturată. Acesta a publicat imaginile pe Reddit, în comunitatea TeslaLounge, unde incidentul a atras rapid atenția altor posesori de mașini electrice.

Ce este Emergency Drive Away și de ce poate provoca pagube

Funcția Emergency Drive Away a fost concepută pentru situații în care șoferul trebuie să plece imediat de la o stație de încărcare, fără să piardă timp cu deconectarea cablului. Activarea presupune parcurgerea unor ecrane de avertizare și confirmarea intenției de către conducătorul auto.

Tocmai aceste avertismente ar fi trebuit să prevină incidentul din Austin. Potrivit persoanei care a publicat filmarea, șoferul părea obosit și ar fi parcurs mesajele de pe ecran fără să le citească atent.

Funcția nu este destinată plecărilor obișnuite de la stațiile Supercharger. Dacă este folosită, cablul poate fi deteriorat, iar portul de încărcare al mașinii trebuie verificat într-un service Tesla. Compania avertizează că utilizarea intenționată în afara situațiilor de urgență poate atrage penalizări.

Reparația unui Supercharger poate ajunge la 25.000 de dolari

Tesla avertizează că repararea unei stații Supercharger deteriorate poate costa până la 25.000 de dolari. Suma nu reprezintă neapărat factura pentru incidentul din Austin, ci costul maxim indicat de companie pentru astfel de reparații. Nici valoarea pagubelor produse în acest caz nu a fost precizată.