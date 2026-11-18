Xiaomi încearcă să rezolve una dintre problemele pentru care software-ul companiei a fost criticat de-a lungul anilor: lipsa de fluiditate a interfeței. Producătorul chinez a început distribuirea la nivel global a actualizării HyperOS 4, care aduce atât modificări estetice, cât și îmbunătățiri semnificative la nivelul performanței.

Potrivit PhoneArena, primele impresii ale utilizatorilor care au instalat noua versiune sunt încurajatoare. Aplicațiile se deschid mai repede, animațiile sunt mai fluide, iar întârzierile în navigarea prin interfață par să fi fost reduse.

Actualizarea nu este rezervată exclusiv telefoanelor premium, ci va ajunge inclusiv pe smartphone-urile accesibile din portofoliul Redmi și POCO.

Xiaomi a reconstruit de la zero mai multe aplicații de sistem

Spre deosebire de alte actualizări care s-au concentrat în special asupra introducerii unor funcții noi, HyperOS 4 pune accentul pe optimizarea resurselor hardware și software.

Dezvoltatorii Xiaomi au rescris o parte importantă din codul sistemului de operare, reconstruind inclusiv aplicația Galerie și launcherul care gestionează ecranul principal al telefonului.

Potrivit producătorului, miniaturile fotografiilor din Galerie ar trebui să se încarce cu 90% mai repede. De asemenea, sistemul gestionează mai eficient preîncărcarea aplicațiilor în memorie, reducând timpul necesar deschiderii acestora.

Îmbunătățirile ar putea fi resimțite în special de posesorii telefoanelor mai vechi sau ai modelelor de buget, care nu beneficiază de puterea de procesare disponibilă pe smartphone-urile premium, precum Xiaomi 17 Ultra și Xiaomi 17.

O nouă interfață inspirată de designul Apple și mai multe funcții AI

HyperOS 4 renunță la o parte dintre elementele grafice plate ale generației anterioare și introduce un concept vizual denumit Soft Light Glass.

Noua interfață utilizează efecte de transparență, fundaluri estompate, animații fluide și elemente grafice care imită aspectul sticlei, într-o manieră care amintește de Liquid Glass, limbajul de design introdus de Apple.

Utilizatorii beneficiază și de mai multe opțiuni de personalizare a ecranului de blocare. Notificările sunt grupate în partea inferioară a acestuia, iar widgeturile de pe ecranul principal pot fi suprapuse pentru economisirea spațiului.

Nu lipsesc nici instrumentele bazate pe inteligență artificială. Aplicațiile pentru notițe și înregistrări audio primesc funcții de transcriere și generare automată a rezumatelor.

Aceste noutăți sunt disponibile și pe Xiaomi 18 Pro și Xiaomi 18 Pro Max, prezentate oficial la Paris, telefoane care vin cu HyperOS 4 instalat din fabrică.

Ce telefoane Xiaomi primesc actualizarea HyperOS 4

Conform calendarului oficial publicat de Xiaomi, distribuirea actualizării se realizează etapizat, începând din luna noiembrie 2026.

Printre dispozitivele eligibile pentru actualizare în această lună se numără Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17T și 17T Pro, seria Xiaomi 15, Redmi Note 15, Redmi Note 17, Redmi 15C, POCO F8 și POCO X8.

Începând din decembrie, actualizarea ar urma să ajungă și pe seriile Xiaomi 13 și Xiaomi 14, Redmi Note 14, POCO F6 și POCO X6 Pro, alături de alte dispozitive compatibile.

Calendarul poate varia în funcție de regiune și de modelul telefonului. De asemenea, nu toate smartphone-urile vor beneficia de actualizare, întrucât anumite modele Xiaomi, Redmi și POCO au ajuns la finalul perioadei de suport software.

Primele reacții publicate de utilizatori pe Reddit indică o experiență mai fluidă și timpi de răspuns îmbunătățiți, fără modificări semnificative ale autonomiei bateriei. Totuși, este încă prea devreme pentru a evalua stabilitatea actualizării pe termen lung.

Xiaomi a renunțat la MIUI în 2023, odată cu introducerea HyperOS. La trei ani distanță, compania pare să acorde tot mai multă atenție optimizării software, nu doar performanțelor hardware ale telefoanelor sale.