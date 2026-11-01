Tesla amână din nou mașina care se conduce singură. Promisiunea pentru 2027 ascunde o limitare majoră pentru proprietari

Există însă un detaliu care schimbă radical interpretarea acestei promisiuni. Prima etapă nu presupune că un proprietar de Model Y va putea dormi pe bancheta din spate în timp ce mașina îl transportă oriunde dorește. Tesla discută despre integrarea unor automobile private în propria rețea Robotaxi, cu funcționare autonomă limitată la zone geografice aprobate și administrate de companie.

Tesla promite autonomie fără șofer în 2027, dar numai în anumite zone

Explicația oferită de Ashok Elluswamy este că software-ul utilizat pentru Cybercab și Model Y are o bază comună, iar viitoarea versiune FSD V15 ar urma să fie disponibilă și pentru automobilele clienților. Totuși, existența aceluiași software nu înseamnă că orice vehicul va primi automat permisiunea de a circula fără supraveghere.

Pentru funcționarea complet autonomă, automobilele trebuie să fie compatibile cu zonele geografice în care operează Robotaxi și să poată fi integrate în sistemele de administrare a flotei Tesla. În această interpretare, proprietarul ar putea pune automobilul la dispoziția rețelei, dar nu ar primi neapărat libertatea de a utiliza conducerea autonomă fără supraveghere pe orice drum public.

Diferența este importantă. Un sistem capabil să opereze într-un perimetru bine delimitat, pe trasee cunoscute și în condiții de trafic monitorizate, nu este echivalent cu o mașină care poate traversa independent orice oraș, autostradă sau drum județean. Complexitatea situațiilor întâlnite în trafic crește considerabil atunci când dispar limitările geografice.

Conform informațiilor publicate de Electrek, rețeaua Robotaxi funcționează în prezent în șase zone metropolitane americane, însă perimetrele efective acoperă doar părți ale acestora. Serviciul evită numeroase trasee complicate și se concentrează, în multe situații, pe drumuri cu viteze relativ reduse. În California, condițiile de operare sunt diferite, iar unele servicii continuă să necesite prezența unui șofer de siguranță.

Tesla a raportat aproximativ 3,2 milioane de kilometri cumulați parcurși fără supraveghere în cadrul serviciului său Robotaxi până la finalul trimestrului al treilea. Este o etapă importantă pentru dezvoltarea tehnologiei, dar nu demonstrează automat că sistemul poate funcționa în siguranță oriunde și în orice condiții.

Ce înseamnă schimbarea pentru proprietarii Tesla din România

Pentru un proprietar român de Tesla Model 3 sau Model Y, noul termen trebuie interpretat cu multă prudență. Chiar dacă producătorul va respecta obiectivul din al doilea trimestru al anului 2027, acesta se referă la integrarea inițială a unor automobile private în rețeaua Robotaxi, nu la lansarea automată a unei funcții autonome fără supraveghere în toate piețele internaționale.