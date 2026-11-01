Tesla amână din nou mașina care se conduce singură. Promisiunea pentru 2027 ascunde o limitare majoră pentru proprietari
De aproape un deceniu, Elon Musk promite că automobilele Tesla vor deveni capabile să circule fără intervenția șoferului, iar proprietarii vor putea, într-o bună zi, să transforme mașina personală într-un robotaxi. Este una dintre cele mai ambițioase idei promovate de constructorul american, dar și una dintre cele care au acumulat cele mai multe amânări. La sfârșitul lunii octombrie 2026, Tesla a oferit un nou termen pentru introducerea sistemului Full Self-Driving fără supraveghere pe automobilele deținute de clienți.
Noua țintă este trimestrul al doilea al anului 2027, adică perioada aprilie–iunie. Anunțul a fost făcut de Ashok Elluswamy, responsabilul dezvoltării sistemelor de inteligență artificială ale Tesla, în cadrul conferinței organizate pe 21 octombrie pentru prezentarea rezultatelor financiare din trimestrul al treilea.
Există însă un detaliu care schimbă radical interpretarea acestei promisiuni. Prima etapă nu presupune că un proprietar de Model Y va putea dormi pe bancheta din spate în timp ce mașina îl transportă oriunde dorește. Tesla discută despre integrarea unor automobile private în propria rețea Robotaxi, cu funcționare autonomă limitată la zone geografice aprobate și administrate de companie.
Tesla promite autonomie fără șofer în 2027, dar numai în anumite zone
Explicația oferită de Ashok Elluswamy este că software-ul utilizat pentru Cybercab și Model Y are o bază comună, iar viitoarea versiune FSD V15 ar urma să fie disponibilă și pentru automobilele clienților. Totuși, existența aceluiași software nu înseamnă că orice vehicul va primi automat permisiunea de a circula fără supraveghere.
Pentru funcționarea complet autonomă, automobilele trebuie să fie compatibile cu zonele geografice în care operează Robotaxi și să poată fi integrate în sistemele de administrare a flotei Tesla. În această interpretare, proprietarul ar putea pune automobilul la dispoziția rețelei, dar nu ar primi neapărat libertatea de a utiliza conducerea autonomă fără supraveghere pe orice drum public.
Diferența este importantă. Un sistem capabil să opereze într-un perimetru bine delimitat, pe trasee cunoscute și în condiții de trafic monitorizate, nu este echivalent cu o mașină care poate traversa independent orice oraș, autostradă sau drum județean. Complexitatea situațiilor întâlnite în trafic crește considerabil atunci când dispar limitările geografice.
Conform informațiilor publicate de Electrek, rețeaua Robotaxi funcționează în prezent în șase zone metropolitane americane, însă perimetrele efective acoperă doar părți ale acestora. Serviciul evită numeroase trasee complicate și se concentrează, în multe situații, pe drumuri cu viteze relativ reduse. În California, condițiile de operare sunt diferite, iar unele servicii continuă să necesite prezența unui șofer de siguranță.
Tesla a raportat aproximativ 3,2 milioane de kilometri cumulați parcurși fără supraveghere în cadrul serviciului său Robotaxi până la finalul trimestrului al treilea. Este o etapă importantă pentru dezvoltarea tehnologiei, dar nu demonstrează automat că sistemul poate funcționa în siguranță oriunde și în orice condiții.
Ce înseamnă schimbarea pentru proprietarii Tesla din România
Pentru un proprietar român de Tesla Model 3 sau Model Y, noul termen trebuie interpretat cu multă prudență. Chiar dacă producătorul va respecta obiectivul din al doilea trimestru al anului 2027, acesta se referă la integrarea inițială a unor automobile private în rețeaua Robotaxi, nu la lansarea automată a unei funcții autonome fără supraveghere în toate piețele internaționale.
În România, ca în restul Uniunii Europene, funcțiile disponibile depind de legislația aplicabilă, de omologările necesare și de aprobările autorităților. Un automobil dotat cu hardware performant și software avansat nu poate circula legal fără responsabilitatea șoferului doar pentru că producătorul consideră că tehnologia este suficient de matură.
Mai există o problemă pentru clienții care au cumpărat pachetul Full Self-Driving cu ani în urmă. Unele automobile echipate cu generația de hardware HW3 nu dispun de capacitatea necesară pentru forma viitoare a sistemului autonom, iar soluțiile de actualizare nu sunt încă suficient de clare pentru toți proprietarii. Această situație alimentează nemulțumirile celor care au plătit anticipat pentru o funcționalitate promisă în viitor.
Trebuie făcută și distincția dintre denumirea comercială Full Self-Driving și nivelurile reale de automatizare a conducerii. Sistemele FSD care necesită supraveghere permanentă sunt încadrate în categoria asistenței avansate, unde șoferul rămâne responsabil și trebuie să poată interveni în orice moment. Circulația fără supraveghere reprezintă o etapă tehnologică și juridică diferită.
Elon Musk a formulat în repetate rânduri estimări optimiste despre momentul în care Tesla va rezolva această provocare. De fiecare dată, realitatea dezvoltării software, dificultatea scenariilor rare de trafic și cerințele de siguranță au complicat calendarul.
Din acest motiv, termenul aprilie–iunie 2027 trebuie privit ca o nouă țintă de dezvoltare, nu ca o garanție pentru cumpărători. Pentru șoferii români, întrebarea esențială rămâne nu când va prezenta Tesla următoarea demonstrație spectaculoasă, ci când o asemenea tehnologie va fi disponibilă, omologată și utilizabilă efectiv pe drumurile publice din România.