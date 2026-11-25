Hotărârea nu este definitivă. Profesoara a contestat-o, iar pronunțarea în apel, la Curtea de Apel Cluj, este anunțată pentru 10 decembrie.

Condamnarea privește infracțiunea de abuz în serviciu și suferința psihică provocată elevului prin comportamentul de la clasă. Potrivit relatărilor despre motivare, în proces nu a fost stabilită o legătură directă de cauzalitate între acel episod și moartea copilului.

Ancheta și judecata au durat peste patru ani. În dosar au fost strânse mărturii ale colegilor băiatului și au fost analizate efectele emoționale ale incidentului asupra acestuia.

Citește și: Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului

Ce s-a întâmplat la ora de chimie

Incidentul s-a petrecut în februarie 2022, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare. Elevul, în vârstă de 13 ani, a fost ascultat la chimie și nu a reușit să răspundă întrebărilor.

Conform informațiilor din dosar, profesoara ar fi transformat evaluarea într-un moment de ridiculizare în fața colegilor. Aceasta le-ar fi permis celorlalți copii să consume gustări și să se amuze pe seama prestației băiatului.

Elevul a început să plângă și a plecat acasă după ora de chimie. A povestit familiei cele întâmplate, iar tatăl său a mers ulterior la școală pentru a discuta situația.