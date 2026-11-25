Un copil de 13 ani s-a sinucis după ce a fost umilit la școală. Profesoara condamnată este încă la catedră
O profesoară de chimie din Baia Mare continuă să predea după ce a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Dosarul privește umilirea unui elev de 13 ani, care a murit prin suicid două săptămâni mai târziu. Sentința a fost atacată cu apel, iar Inspectoratul Școlar Maramureș analizează măsurile privind activitatea cadrului didactic.
Trei ani de închisoare cu suspendare și daune morale pentru familie
Judecătoria Bistrița a pronunțat prima sentință în acest dosar, stabilind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Instanța a dispus și plata unor daune morale de 20.000 de euro către părinții copilului, precum și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității.
Hotărârea nu este definitivă. Profesoara a contestat-o, iar pronunțarea în apel, la Curtea de Apel Cluj, este anunțată pentru 10 decembrie.
Condamnarea privește infracțiunea de abuz în serviciu și suferința psihică provocată elevului prin comportamentul de la clasă. Potrivit relatărilor despre motivare, în proces nu a fost stabilită o legătură directă de cauzalitate între acel episod și moartea copilului.
Ancheta și judecata au durat peste patru ani. În dosar au fost strânse mărturii ale colegilor băiatului și au fost analizate efectele emoționale ale incidentului asupra acestuia.
Citește și: Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului
Ce s-a întâmplat la ora de chimie
Incidentul s-a petrecut în februarie 2022, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare. Elevul, în vârstă de 13 ani, a fost ascultat la chimie și nu a reușit să răspundă întrebărilor.
Conform informațiilor din dosar, profesoara ar fi transformat evaluarea într-un moment de ridiculizare în fața colegilor. Aceasta le-ar fi permis celorlalți copii să consume gustări și să se amuze pe seama prestației băiatului.
Elevul a început să plângă și a plecat acasă după ora de chimie. A povestit familiei cele întâmplate, iar tatăl său a mers ulterior la școală pentru a discuta situația.
În motivarea sentinței, instanța a respins apărarea potrivit căreia regulile împotriva violenței psihologice i-ar viza numai pe elevi. Judecătorii au subliniat obligația profesorilor de a respecta demnitatea copiilor.
Citește și: Violența începe din gimnaziu. Peste jumătate dintre incidentele raportate în școlile Capitalei au avut loc în clasele V-VIII
Inspectoratul verifică dacă profesoara trebuie retrasă de la cursuri
La mai bine de o lună de la condamnarea în primă instanță, cadrul didactic este în continuare la catedră. Conducerea interimară a școlii a confirmat că profesoara își desfășoară activitatea în aceeași unitate de învățământ.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a solicitat documente de la școală și analizează aplicarea articolului 209 din Legea învățământului preuniversitar. Inspectorul școlar general, Mihai Pop, a declarat că instituția poate recomanda retragerea profesoarei de la cursuri până la o sentință definitivă, dacă situația o impune.
Articolul invocat reglementează răspunderea disciplinară a personalului didactic și protejarea elevilor. Pentru cercetările disciplinare privind violența sau faptele care pot pune în pericol integritatea fizică ori psihică a copiilor, legea prevede că profesorul nu desfășoară activități didactice cu elevii pe durata cercetării, cu păstrarea drepturilor salariale.
Același articol cuprinde dispoziții privind cadrele didactice cercetate penal pentru infracțiuni incompatibile cu funcția. Analiza anunțată de inspectorat privește măsurile care pot fi aplicate în situația concretă a profesoarei din Baia Mare.