Potrivit informațiilor publicate de Mashable pe 24 noiembrie 2026, Samsung Galaxy S27 Ultra ar putea pierde sistemul de focalizare automată cu laser, dar și una dintre camerele dedicate zoomului optic. Informațiile provin din dezvăluiri neoficiale, iar compania nu a confirmat până în prezent aceste modificări.

Samsung Galaxy S27 Ultra ar putea renunța la focalizarea automată cu laser

Potrivit lui Ice Universe, o sursă cunoscută pentru informațiile neoficiale despre telefoanele Samsung, viitorul Galaxy S27 Ultra ar putea fi lansat fără modulul dedicat focalizării automate cu laser, cunoscut și sub denumirea de Laser AF.

Această tehnologie utilizează un senzor care emite impulsuri laser pentru a determina distanța dintre cameră și subiectul fotografiat. Sistemul contribuie la focalizarea rapidă și precisă, fiind util inclusiv în condiții de iluminare slabă sau atunci când contrastul dintre subiect și fundal este redus.

Dacă informațiile se confirmă, Galaxy S27 Ultra ar deveni primul model din gama Galaxy S Ultra fără această componentă de la lansarea Samsung Galaxy S21 Ultra, în 2021.

Eliminarea senzorului nu înseamnă că telefonul va pierde funcția de focalizare automată. Samsung ar putea utiliza alte tehnologii integrate în senzorii foto pentru a compensa absența modulului laser. Rămâne însă de văzut dacă acestea vor oferi rezultate comparabile în toate condițiile de fotografiere.

Decizia ar avea legătură și cu modificarea designului telefonului. Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele săptămâni, Samsung ar putea renunța la configurația verticală a camerelor în favoarea unui modul orizontal, care ar schimba considerabil aspectul dispozitivului.

Camera cu zoom optic 3x ar putea dispărea de pe noul flagship

Sistemul de focalizare cu laser nu este singura componentă la care producătorul sud-coreean ar putea renunța. Alte informații neoficiale sugerează că Galaxy S27 Ultra ar putea pierde camera telefoto dedicată zoomului optic 3x.

Actualele modele Ultra beneficiază de mai multe camere, concepute pentru a acoperi distanțe focale diferite. Această configurație reprezintă unul dintre principalele avantaje ale telefoanelor premium Samsung, oferind utilizatorilor mai multă flexibilitate atunci când fotografiază portrete, peisaje sau obiecte aflate la distanță.

Eliminarea camerei 3x ar putea determina compania să utilizeze decuparea imaginii capturate de senzorul principal și algoritmi avansați de procesare pentru a obține rezultate similare. O asemenea soluție nu garantează însă aceeași calitate a fotografiilor, în special în condiții dificile de iluminare.

Pe de altă parte, informațiile apărute anterior indică faptul că Samsung Galaxy S27 Ultra ar putea beneficia de un senzor principal îmbunătățit, de o cameră frontală mai performantă și de modernizarea camerei telefoto cu zoom optic 5x.

Prin urmare, experiența fotografică ar putea evolua în anumite privințe, chiar dacă numărul componentelor dedicate fotografiei va fi redus.

Samsung ar putea pune mai mult accent pe software și inteligență artificială

Schimbările vehiculate pentru Galaxy S27 Ultra apar într-un context în care producătorii de smartphone-uri se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra costurilor de producție, inclusiv din cauza scumpirii anumitor componente electronice.

Informațiile publicate anterior sugerează că Samsung Galaxy S27 ar putea veni fără modernizări hardware spectaculoase, compania încercând să mențină prețurile sub control și să diferențieze noua generație prin optimizări software.

Inteligența artificială ar putea juca un rol important în această strategie. Procesarea computațională a imaginilor permite deja îmbunătățirea fotografiilor realizate în condiții de lumină slabă, reducerea zgomotului digital și optimizarea imaginilor capturate cu diferite niveluri de zoom.

Cu toate acestea, eliminarea unor componente hardware de pe cel mai scump model al gamei ar putea fi primită cu reticență de utilizatorii pasionați de fotografia mobilă. Pentru aceștia, versatilitatea sistemului de camere reprezintă adesea unul dintre principalele argumente care justifică achiziționarea unui model Ultra.

Samsung este așteptată să prezinte noua generație Galaxy S27 în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked, în primele luni ale anului 2027. Până atunci, specificațiile tehnice, configurația camerelor și eventualele modificări de design rămân la nivel de zvonuri.