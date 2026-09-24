O actualizare Samsung a lăsat unele frigidere inteligente fără funcții. Au fost raportate inclusiv alimente perisate

Ce s-a întâmplat cu frigiderele Samsung

Informațiile despre incident au apărut în publicația sud-coreeană ZDNET Korea, după ce proprietarii unor frigidere inteligente au început să raporteze probleme apărute în urma unei actualizări SmartThings.

Nu toate aparatele au prezentat aceleași simptome. Unele frigidere au încetat complet să funcționeze, în timp ce alți proprietari au raportat probleme precum funcția de deschidere automată a ușii care nu mai răspundea la comenzi sau luminile interioare care nu se mai aprindeau.

Samsung a confirmat problema și a transmis că aceasta a apărut în timpul procesului de testare pentru o actualizare software destinată frigiderelor sale. Compania a precizat că au fost observate simptome anormale legate de alimentare și de ecranul frigiderului la unii clienți.

În urma incidentului, distribuirea actualizării a fost oprită, iar Samsung a anunțat că tratează situația ca pe o problemă urgentă.

Samsung trimite clienții la centrele de service

Compania le-a recomandat proprietarilor afectați să contacteze cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics pentru rezolvarea problemei în cadrul garanției.

Potrivit informațiilor publicate despre intervențiile tehnicienilor, în unele cazuri soluția presupune înlocuirea plăcii de bază din frigider. Acest lucru arată că problemele apărute în urma actualizării software nu s-au limitat la funcțiile afișate pe ecran sau la conectarea aparatului la SmartThings.

Pentru proprietarii care au avut frigiderul nefuncțional, una dintre consecințe a fost pierderea alimentelor. Unele persoane au cerut inclusiv despăgubiri din partea Samsung pentru produsele care s-au stricat în perioada în care aparatele nu au mai funcționat corespunzător.