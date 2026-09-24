O actualizare Samsung a lăsat unele frigidere inteligente fără funcții. Au fost raportate inclusiv alimente perisate
O actualizare software pentru anumite frigidere inteligente Samsung a provocat probleme serioase pentru unii proprietari din Coreea de Sud. Mai multe modele conectate la ecosistemul SmartThings au început să aibă probleme după o actualizare, iar în unele cazuri frigiderele au încetat complet să funcționeze. Samsung a oprit distribuirea actualizării și a anunțat că intervine prin centrele sale de service.
Problemele au fost raportate de proprietari pe forumul Comunității Coreene Samsung și au inclus inclusiv defecțiuni care au afectat funcționarea de bază a aparatelor. În cazul unor utilizatori, frigiderul nu a mai funcționat, ceea ce a dus la alterarea alimentelor păstrate atât în frigider, cât și în congelator, scrie Android Authority.
Ce s-a întâmplat cu frigiderele Samsung
Informațiile despre incident au apărut în publicația sud-coreeană ZDNET Korea, după ce proprietarii unor frigidere inteligente au început să raporteze probleme apărute în urma unei actualizări SmartThings.
Nu toate aparatele au prezentat aceleași simptome. Unele frigidere au încetat complet să funcționeze, în timp ce alți proprietari au raportat probleme precum funcția de deschidere automată a ușii care nu mai răspundea la comenzi sau luminile interioare care nu se mai aprindeau.
Samsung a confirmat problema și a transmis că aceasta a apărut în timpul procesului de testare pentru o actualizare software destinată frigiderelor sale. Compania a precizat că au fost observate simptome anormale legate de alimentare și de ecranul frigiderului la unii clienți.
În urma incidentului, distribuirea actualizării a fost oprită, iar Samsung a anunțat că tratează situația ca pe o problemă urgentă.
Samsung trimite clienții la centrele de service
Compania le-a recomandat proprietarilor afectați să contacteze cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics pentru rezolvarea problemei în cadrul garanției.
Potrivit informațiilor publicate despre intervențiile tehnicienilor, în unele cazuri soluția presupune înlocuirea plăcii de bază din frigider. Acest lucru arată că problemele apărute în urma actualizării software nu s-au limitat la funcțiile afișate pe ecran sau la conectarea aparatului la SmartThings.
Pentru proprietarii care au avut frigiderul nefuncțional, una dintre consecințe a fost pierderea alimentelor. Unele persoane au cerut inclusiv despăgubiri din partea Samsung pentru produsele care s-au stricat în perioada în care aparatele nu au mai funcționat corespunzător.
Problema a fost raportată în Coreea de Sud, iar Samsung a intervenit prin centrele sale de service pentru clienții afectați.
Ce funcții au fost afectate după actualizare
Frigiderele inteligente Samsung fac parte din ecosistemul SmartThings, prin care electrocasnicele conectate pot comunica între ele și pot fi controlate prin dispozitive compatibile. În cazul modelelor afectate de această problemă, actualizarea a dus însă la o serie de defecțiuni.
Printre funcțiile raportate ca fiind afectate se numără deschiderea automată a ușii și iluminarea interioară. În alte cazuri, utilizatorii au constatat probleme la alimentarea frigiderului și la ecranul acestuia. Cele mai grave situații au fost cele în care aparatul a încetat complet să funcționeze.
Incidentul readuce în atenție și una dintre particularitățile electrocasnicelor conectate la internet: software-ul a devenit o parte importantă din modul în care funcționează astfel de produse. Frigiderele inteligente Samsung pot avea ecrane, conectare la internet și integrare cu alte dispozitive din locuință, iar unele modele folosesc inclusiv AI și camere pentru gestionarea alimentelor.
În acest caz, însă, o actualizare destinată software-ului a fost asociată cu probleme care au împiedicat funcționarea normală a frigiderelor afectate.
Nu există deocamdată informații despre România
Samsung nu a oferit, în informațiile prezentate în materialul-sursă, detalii despre amploarea exactă a problemei sau despre numărul de aparate afectate. De asemenea, nu există în acest moment informații că incidentul raportat în Coreea de Sud ar fi afectat și proprietarii de frigidere Samsung inteligente din România.
Pentru clienții din Coreea de Sud care au întâmpinat probleme, compania a indicat centrele de service ca soluție pentru remedierea defecțiunilor și pentru intervențiile necesare în cadrul garanției.
Actualizarea problematică a fost oprită, iar Samsung a transmis că lucrează la rezolvarea situației după ce au fost raportate probleme la unele dintre frigiderele sale conectate la SmartThings.