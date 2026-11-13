Un semnal radio misterios se repetă la fiecare opt minute. Astronomii au identificat sursa, aflată la peste 5.000 de ani-lumină de Pământ

Studiul care explică originea probabilă a semnalului a fost publicat în revista Nature Astronomy. Cercetătorii consideră că emisiile provin din apropierea unei pitice albe sau chiar de la suprafața acesteia.

Ce sunt semnalele radio care se repetă la intervale de câteva minute

Tranzitoriile de perioadă lungă reprezintă o categorie relativ nouă de semnale astronomice. Primele indicii despre existența acestui tip de radiație au apărut în 2005, însă interesul comunității științifice a crescut semnificativ în 2022, odată cu studierea unor impulsuri care nu se potriveau cu explicațiile cunoscute pentru alte surse radio cosmice.

O diferență importantă față de pulsari este intervalul dintre emisii. Pulsarii sunt stele neutronice care se rotesc foarte rapid și emit fascicule de radiație, producând impulsuri la intervale scurte. În schimb, tranzitoriile de perioadă lungă au cicluri mult mai extinse.

Unul dintre semnalele studiate în 2022 avea o perioadă de aproximativ 18 minute. Un altul, identificat un an mai târziu, prezenta impulsuri la intervale de circa 21 de minute. Aceste descoperiri au ridicat întrebări despre mecanismele care produc emisiile și despre obiectele cosmice responsabile.

În cazul noului semnal, intervalul de aproximativ opt minute a oferit cercetătorilor un indiciu important. Repetarea regulată a impulsurilor a permis observarea fenomenului pe o perioadă suficient de lungă pentru a analiza comportamentul sistemului din care provine.

O pitică albă și o stea asemănătoare Soarelui, în centrul descoperirii

Analiza semnalului GPM J071507−114153 a indicat existența unui sistem binar, format din două stele care se află pe orbită una în jurul celeilalte. Una dintre ele este o pitică albă, adică nucleul dens rămas după ce o stea și-a încheiat evoluția și a pierdut straturile exterioare. Cealaltă este o stea de tip G, asemănătoare Soarelui.

Până la această descoperire, cel puțin patru dintre cele 12 tranzitorii de perioadă lungă cunoscute erau asociate cu sisteme binare alcătuite dintr-o pitică albă și o pitică roșie. Nu era însă clar care dintre cele două obiecte produce impulsurile radio.