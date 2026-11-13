OpenAI și Anthropic, date în judecată pentru tehnologia din spatele ChatGPT și Claude. Acuzații grave privind brevete AI folosite fără permisiune

Două dintre cele mai importante companii din industria inteligenței artificiale se confruntă cu un nou conflict juridic, de această dată legat de tehnologia care stă la baza modelelor lor AI. OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și Anthropic, compania din spatele Claude, au fost date în judecată în Statele Unite, fiind acuzate că ar fi utilizat fără autorizație invenții brevetate în urmă cu aproximativ un deceniu. Miza este importantă, deoarece brevetele vizate ar acoperi funcționalități fundamentale ale sistemelor moderne de inteligență artificială.

Potrivit Reuters, compania Flinn Artificial Intelligence Technologies a depus pe 12 noiembrie 2026 două acțiuni separate la o instanță federală din Delaware, acuzând OpenAI și Anthropic de încălcarea a cinci brevete referitoare la rețele neuronale. Reclamanții solicită despăgubiri financiare, fără să precizeze deocamdată suma pretinsă.

Ce brevete ar fi încălcat OpenAI și Anthropic

În centrul disputei se află cinci brevete dezvoltate de informaticienii Steven Flinn și Naomi Moneypenny. Potrivit documentelor depuse în instanță, cererile de brevetare au fost înregistrate în 2015 și 2016, cu mult înainte ca ChatGPT și Claude să devină produse utilizate la scară largă.

Flinn Artificial Intelligence Technologies susține că cele două companii și-au construit o parte importantă a activității comerciale folosind tehnologii descrise în aceste brevete.

Acuzațiile vizează capacități precum raționamentul, recuperarea informațiilor, memoria, generarea de cod, executarea autonomă a sarcinilor și procesarea multimodală.

Aceste funcționalități sunt esențiale pentru evoluția modelelor AI moderne, care nu se mai limitează la generarea de texte, ci pot analiza imagini, consulta documente, utiliza instrumente software și realiza operațiuni complexe.

Reclamanta consideră că sistemele ChatGPT și Claude încalcă drepturile asociate invențiilor respective. Totuși, simpla existență a unor asemănări între tehnologiile utilizate nu demonstrează automat încălcarea unui brevet. Instanța trebuie să stabilească dacă implementările concrete ale companiilor intră în domeniul protejat de revendicările brevetelor.

Până la momentul publicării informațiilor, reprezentanții OpenAI și Anthropic nu răspunseseră solicitărilor Reuters de a comenta acuzațiile.

Un nou front juridic pentru industria inteligenței artificiale

Cele două procese sunt diferite de litigiile privind drepturile de autor, care au dominat până acum disputele juridice din sectorul inteligenței artificiale.

În cazurile legate de copyright, reclamanții susțin de obicei că opere protejate, precum cărți, articole, imagini sau melodii, au fost utilizate fără permisiune pentru antrenarea modelelor AI.

De exemplu, Anthropic a fost dată în judecată de Sony și Warner pentru presupusa utilizare neautorizată a zeci de mii de compoziții muzicale în dezvoltarea Claude.

În schimb, noile acțiuni vizează brevetele de invenție, care protejează anumite soluții tehnice și metode de funcționare, indiferent de materialele folosite pentru antrenarea unui model. Diferența este esențială: chiar dacă o companie ar utiliza exclusiv date obținute legal, ar putea totuși încălca un brevet dacă implementează fără autorizație o invenție protejată.

Procesele pentru încălcarea brevetelor au fost relativ rare în cazul marilor dezvoltatori AI. Există însă precedente. În iulie 2026, o organizație afiliată Universității din Tennessee a acționat în instanță Anthropic, susținând că tehnologia sa încalcă două brevete referitoare la rețele neuronale și învățare automată.

Anterior, Anthropic acceptase și un acord de 1,5 miliarde de dolari într-un proces privind cărțile utilizate pentru antrenarea AI.

Ce riscă dezvoltatorii ChatGPT și Claude dacă pierd procesele

Flinn Artificial Intelligence Technologies solicită despăgubiri financiare pentru presupusa utilizare neautorizată a celor cinci brevete. Valoarea acestora nu a fost făcută publică.

În general, în litigiile americane privind brevetele, instanțele pot acorda despăgubiri calculate inclusiv pe baza unor redevențe rezonabile pentru utilizarea tehnologiei. În anumite circumstanțe, încălcările intenționate pot atrage sancțiuni financiare suplimentare.

Pentru OpenAI și Anthropic, impactul potențial nu este doar financiar. Dacă instanțele ar confirma încălcarea brevetelor, companiile ar putea fi nevoite să negocieze licențe sau să modifice anumite implementări tehnologice, în funcție de soluțiile judiciare.

Cele două dosare sunt înregistrate la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Delaware, cu numerele 1:26-cv-01454, pentru Anthropic, și 1:26-cv-01455, pentru OpenAI.

Litigiile apar într-un moment în care competiția dintre ChatGPT și Claude devine tot mai intensă, iar dezvoltatorii investesc resurse considerabile în modele capabile să execute autonom sarcini complexe.

Deocamdată, acuzațiile nu au fost dovedite, iar procesele se află într-o etapă incipientă. Rezultatul lor ar putea avea însă implicații importante pentru modul în care sunt dezvoltate și comercializate tehnologiile de inteligență artificială.