Un malware Android folosește Gemini pentru a găsi victimele cu cei mai mulți bani în cont

Gemini este folosit pentru a estima banii din conturile victimelor

RatHat colectează de pe telefoanele infectate informații precum SMS-uri și date introduse în ecrane false de autentificare suprapuse peste aplicații bancare. În cea mai nouă versiune a consolei, aceste informații pot ajunge la Gemini, care este folosit pentru a estima soldul bancar al unei persoane.

Rezultatul este apoi folosit pentru clasificarea telefoanelor în categorii de valoare ridicată sau medie. Cu alte cuvinte, AI-ul nu execută transferul banilor, cel puțin în mostrele analizate de Cleafy, ci îi ajută pe operatori să decidă căror victime să le acorde prioritate.

Este o utilizare diferită a AI-ului față de scenariile în care un malware încearcă să automatizeze direct furtul. În cazul RatHat, Gemini funcționează ca un instrument de triere pentru infractorii care au deja acces la datele colectate de pe telefoane.

Cleafy a observat că prima versiune a consolei permitea operatorilor să aleagă dintre mai mulți furnizori de AI și putea trimite notificări Telegram atunci când scorul unei victime depășea un anumit prag. Cea mai nouă versiune a trecut exclusiv la Gemini și îi direcționează pe operatori către Google AI Studio pentru obținerea unei chei API.

RatHat a transformat consola într-o fabrică de malware

Malware-ul propriu-zis s-a schimbat relativ puțin de la sfârșitul lui 2025. Infrastructura din spatele său a trecut însă prin mai multe versiuni.

Cleafy a identificat o versiune mai veche numită Fisher, folosită la sfârșitul lui 2025 și în februarie 2026. Din aprilie au apărut trei generații noi, bazate pe același cod: BlackCat Remote Control Management, Panda Workshop V5 și Panda Workshop V6.

Consola nu servește doar pentru controlul telefoanelor. Operatorul poate construi malware-ul direct din interfață, îl poate ascunde într-o aplicație aparent inofensivă și îl poate semna. Platforma poate apoi publica aplicația rezultată pe Amazon S3 sau pe un server web, fără ca persoana care operează malware-ul să configureze manual infrastructura de găzduire.