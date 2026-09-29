Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani

„Cred că o să primesc în jur de 12.000 de euro pe lună aici. În România și la DNA și la Parchetul General era în jur de 3.500 – 4.000 de euro pe lună”, declara Kovesi într-un interviu pentru Europa FM.

Ulterior, estimările apărute în presă au indicat un venit lunar în jurul valorii de 15.000 de euro, însă suma exactă încasată de Kovesi poate varia în funcție de indemnizațiile și componentele salariale aplicabile. Oficial, decizia europeană prin care a fost numită stabilește că procurorul-șef european este încadrat ca agent temporar la gradul AD15.

Kovesi vorbea la începutul mandatului și despre costurile vieții în Luxemburg.

„Primești salariu și te descurci, îți închiriezi locuință. Eu mi-am găsit la 3.000 de euro pe lună un apartament cu două dormitoare, este cumva destul de aproape de viitorul loc de muncă, nu e ceva deosebit, destul de modest, îmi rămân bani, nu mă plâng”, spunea aceasta.

Anchetele active au crescut de aproape șapte ori

Finalul mandatului coincide cu publicarea primei evaluări a Parchetului European realizate de Comisia Europeană, la cinci ani de la debutul activității operaționale.

EPPO a început efectiv investigațiile la 1 iunie 2021. La sfârșitul acelui an avea 515 anchete active. La sfârșitul lui 2025, numărul ajunsese la 3.602, adică de aproape șapte ori mai mare.

Au crescut puternic și alți indicatori. Numărul anchetelor deschise într-un an a urcat de la 576 în 2021, perioadă care cuprinde numai șapte luni de activitate, la 2.030 în 2025. Numărul trimiterilor în judecată a crescut de la 5 la 275, iar condamnările pronunțate de instanțele naționale în dosarele EPPO au ajuns de la una în 2021 la 159 în 2025.

Comisia Europeană concluzionează că EPPO a produs rezultate clare în protejarea bugetului Uniunii, în special în dosarele transfrontaliere complexe. Evaluarea indică însă și probleme care trebuie rezolvate, printre care diferențele dintre state în aplicarea regulamentului, dificultățile privind schimbul de informații și nivelul inegal de sprijin oferit de autoritățile naționale.

Cine îi ia locul Laurei Codruța Kovesi

Kovesi a fost numită în 2019 primul procuror-șef european pentru un mandat unic de șapte ani. Parchetul European a devenit însă operațional la 1 iunie 2021, ceea ce înseamnă că activitatea efectivă de anchetare a instituției sub conducerea sa însumează puțin peste cinci ani.