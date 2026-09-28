Aplicații false pentru HR le oferă hackerilor acces complet la calculatoarele angajaților. Capcana este greu de detectat pentru că aproape totul pare legitim

Hackerii mizează pe angajații care gestionează cele mai sensibile date din companie

Campania a fost descoperită de compania de securitate Allure Security și imită trei platforme americane de HR și payroll, ale căror nume nu au fost făcute publice. Atacatorii promovează versiuni desktop care promit acces mai rapid sau o experiență mai comodă decât interfața web obișnuită.

Pentru un angajat din HR sau contabilitate, o asemenea ofertă poate părea perfect plauzibilă. Tocmai acești utilizatori au însă acces frecvent la informații extrem de sensibile despre companie și angajați, de la date personale și beneficii până la salarii și informații financiare.

Metoda se înscrie într-o tendință deja observată în numeroase atacuri, în care infractorii folosesc produse complet legitime pentru a evita sistemele de securitate. Playtech a relatat recent despre o grupare ransomware care folosește aplicații legitime de monitorizare și acces remote tocmai pentru a-și ascunde activitatea în rețelele companiilor.

În cazul de față, utilizatorii sunt direcționați către un site care arată convingător și a fost creat cu Lovable, un instrument AI legitim pentru construirea rapidă a aplicațiilor și paginilor web. Pagina este găzduită pe Vercel și protejată de sistemul de verificare anti-bot al platformei, ceea ce a făcut-o mai greu de indexat și analizat automat.

Instalarea pare perfect normală, dar ScreenConnect intră în fundal

Fișierele false sunt distribuite prin GitHub Releases, ceea ce adaugă încă un element de încredere. În loc să vadă un domeniu obscur sau un server suspect, utilizatorul descarcă fișierul de pe o platformă bine cunoscută, utilizată zilnic de dezvoltatori și companii din întreaga lume.

După lansarea instalatorului, victima vede un proces de instalare Microsoft complet legitim. Este instalat Microsoft .NET Desktop Runtime 8.0.26, astfel că toate ferestrele și mesajele afișate par normale. La final, însă, presupusa aplicație de HR nu apare nicăieri.

În paralel, fără o interfață vizibilă, este instalat ScreenConnect. Software-ul este configurat în modul „unattended”, adică permite accesul la distanță fără aprobarea utilizatorului de fiecare dată când cineva se conectează.