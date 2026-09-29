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de Diana Dumitrache
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Panouri fotovoltaice de 5 kW. Cât poți produce din octombrie până în martie și cât curent mai iei din rețea

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Panouri fotovoltaice de 5 kW. Cât poți produce din octombrie până în martie și cât curent mai iei din rețea
Cât produce un sistem de 5 kW din octombrie până în martie (Foto: Profimedia)

Un sistem fotovoltaic de 5 kW poate acoperi o parte importantă din consumul anual al unei familii, însă situația se schimbă considerabil odată cu venirea toamnei. Dacă vara există zile în care instalația produce mult peste necesarul locuinței, din octombrie zilele devin mai scurte, iar în decembrie și ianuarie energia produsă poate reprezenta doar o fracțiune din cea obținută în lunile cele mai însorite.

Cuprins
  1. Cât produce un sistem de 5 kW din octombrie până în martie
  2. De ce mai cumperi curent dacă panourile produc cât consumi
  3. Decembrie și ianuarie sunt lunile dificile
  4. Cum poți lua mai puțină energie din rețea

Pentru a vedea concret diferența, luăm exemplul unei familii din București sau sudul țării care are un sistem de 5 kW și consumă aproximativ 300 kWh de energie electrică pe lună, adică în jur de 3.600 kWh pe an.

Cât produce un sistem de 5 kW din octombrie până în martie

Producția exactă nu poate fi garantată, fiind influențată de orientarea și înclinația panourilor, temperatură, nori, ceață, zăpadă și umbrire. Pentru simulare folosim următoarele valori orientative de producție pentru un sistem de 5 kW bine amplasat în zona Bucureștiului:

Luna Producție estimată Consum familie Diferență producție-consum
Octombrie 450 kWh 300 kWh +150 kWh
Noiembrie 250 kWh 300 kWh -50 kWh
Decembrie 170 kWh 300 kWh -130 kWh
Ianuarie 200 kWh 300 kWh -100 kWh
Februarie 300 kWh 300 kWh 0 kWh
Martie 500 kWh 300 kWh +200 kWh
TOTAL 1.870 kWh 1.800 kWh +70 kWh

La prima vedere, calculele arată excelent: sistemul produce 1.870 kWh, iar familia consumă 1.800 kWh. Asta nu înseamnă însă că familia nu mai ia deloc electricitate din rețea.

De ce mai cumperi curent dacă panourile produc cât consumi

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii în cazul fotovoltaicelor. Producția și consumul nu se petrec simultan. Într-o zi însorită de octombrie, panourile pot produce foarte mult între orele 10:00 și 16:00, când familia este plecată de acasă. Excedentul ajunge în rețea. Seara, când panourile nu mai produc, locuința va lua electricitate din rețea.

De aceea, coloana „diferență” din tabel reprezintă doar bilanțul energetic lunar, nu cantitatea efectivă cumpărată de la furnizor.

Să presupunem, pentru simplificare, că familia reușește să consume direct 40% din energia produsă de panouri, dar nu mai mult decât consumul lunar. În octombrie, din cei 450 kWh produși, aproximativ 180 kWh ar fi folosiți direct. Din rețea ar mai trebui luați aproximativ 120 kWh, chiar dacă producția totală depășește consumul lunar.

În decembrie, 40% din 170 kWh înseamnă numai 68 kWh autoconsumați. Pentru un consum de 300 kWh, importul brut din rețea ar ajunge astfel la aproximativ 232 kWh.

Compensarea energiei injectate de prosumator este o chestiune separată și poate modifica suma finală de plată.

Decembrie și ianuarie sunt lunile dificile

Simularea arată foarte clar sezonalitatea fotovoltaicelor. De la aproximativ 450 kWh în octombrie, producția poate coborî în exemplul nostru la numai 170 kWh în decembrie.

Începând cu februarie, situația se îmbunătățește, iar în martie un sistem de 5 kW poate reveni deja la aproximativ 500 kWh într-o lună favorabilă.

Așadar, un proprietar nu ar trebui să judece eficiența instalației după producția din decembrie. Fotovoltaicele trebuie analizate pe întregul an.

Cum poți lua mai puțină energie din rețea

Fără baterie, una dintre cele mai simple soluții este mutarea consumului în orele în care panourile produc. Mașina de spălat, mașina de spălat vase, boilerul electric sau alți consumatori importanți pot fi programați, atunci când este posibil, în intervalele cu producție solară.

Pentru familia din exemplul nostru, sistemul produce aproximativ 1.870 kWh între octombrie și martie, foarte aproape de consumul total de 1.800 kWh. Totuși, această egalitate pe hârtie nu înseamnă independență față de rețea. Fără baterie și fără un autoconsum foarte ridicat, locuința va continua să importe electricitate în special seara, noaptea și în zilele cu producție solară redusă.

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