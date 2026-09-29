Panouri fotovoltaice de 5 kW. Cât poți produce din octombrie până în martie și cât curent mai iei din rețea

Cât produce un sistem de 5 kW din octombrie până în martie

Producția exactă nu poate fi garantată, fiind influențată de orientarea și înclinația panourilor, temperatură, nori, ceață, zăpadă și umbrire. Pentru simulare folosim următoarele valori orientative de producție pentru un sistem de 5 kW bine amplasat în zona Bucureștiului:

Luna Producție estimată Consum familie Diferență producție-consum Octombrie 450 kWh 300 kWh +150 kWh Noiembrie 250 kWh 300 kWh -50 kWh Decembrie 170 kWh 300 kWh -130 kWh Ianuarie 200 kWh 300 kWh -100 kWh Februarie 300 kWh 300 kWh 0 kWh Martie 500 kWh 300 kWh +200 kWh TOTAL 1.870 kWh 1.800 kWh +70 kWh

La prima vedere, calculele arată excelent: sistemul produce 1.870 kWh, iar familia consumă 1.800 kWh. Asta nu înseamnă însă că familia nu mai ia deloc electricitate din rețea.

De ce mai cumperi curent dacă panourile produc cât consumi

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii în cazul fotovoltaicelor. Producția și consumul nu se petrec simultan. Într-o zi însorită de octombrie, panourile pot produce foarte mult între orele 10:00 și 16:00, când familia este plecată de acasă. Excedentul ajunge în rețea. Seara, când panourile nu mai produc, locuința va lua electricitate din rețea.

De aceea, coloana „diferență” din tabel reprezintă doar bilanțul energetic lunar, nu cantitatea efectivă cumpărată de la furnizor.

Să presupunem, pentru simplificare, că familia reușește să consume direct 40% din energia produsă de panouri, dar nu mai mult decât consumul lunar. În octombrie, din cei 450 kWh produși, aproximativ 180 kWh ar fi folosiți direct. Din rețea ar mai trebui luați aproximativ 120 kWh, chiar dacă producția totală depășește consumul lunar.

În decembrie, 40% din 170 kWh înseamnă numai 68 kWh autoconsumați. Pentru un consum de 300 kWh, importul brut din rețea ar ajunge astfel la aproximativ 232 kWh.

Compensarea energiei injectate de prosumator este o chestiune separată și poate modifica suma finală de plată.