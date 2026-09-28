Lenovo intră într-o nouă zonă cu primul său Googlebook: laptopul de 15 inch vine cu funcții AI și ecran OLED
Lenovo intră pe segmentul Googlebook cu un laptop care pune accentul atât pe design și portabilitate, cât și pe funcțiile AI. Compania a prezentat Lenovo Googlebook 15, primul său dispozitiv de acest tip, echipat cu procesoare Intel Core Ultra 5 și cu funcțiile Gemini Intelligence dezvoltate de Google.
Laptopul are un ecran OLED tactil de 15 inci, o greutate de mai puțin de 1,4 kilograme și o autonomie de până la 12,5 ore. Lenovo îl poziționează ca pe un dispozitiv destinat profesioniștilor, creatorilor de conținut și antreprenorilor, iar funcțiile AI sunt integrate direct în experiența de utilizare. Lenovo Googlebook 15 va ajunge pe piață începând cu 4 octombrie 2026, cu un preț de pornire estimat la 1.199 de euro, TVA inclus.
Lenovo Googlebook 15 are un ecran OLED de 15 inch
Noul laptop Lenovo vine cu un ecran OLED tactil de 15 inch, cu rezoluție 2.8K și rată de refresh de 120 Hz. Panoul acoperă 100% din spectrul de culori DCI-P3, ceea ce îl face potrivit atât pentru activități obișnuite, cât și pentru proiecte creative în care culorile și calitatea imaginii contează.
Experiența multimedia este completată de un sistem audio cu patru difuzoare și Dolby Atmos. Lenovo spune că acesta este conceput pentru redarea muzicii, filmelor și apelurilor video, în timp ce touchpad-ul haptic oferă feedback tactil și o navigare mai precisă.
La capitolul portabilitate, Googlebook 15 cântărește mai puțin de 1,4 kilograme și este prezentat de Lenovo drept cel mai ușor dispozitiv de 15 inci din portofoliul său. Carcasa metalică are un finisaj anti-amprentă, iar construcția este gândită să reziste la uzura de zi cu zi.
Autonomia declarată ajunge la 12,5 ore, astfel încât Lenovo vrea ca laptopul să poată fi folosit pe parcursul unei zile de muncă fără să fie nevoie de încărcare constantă.
Gemini Intelligence aduce AI-ul direct în experiența de lucru
Una dintre principalele noutăți ale Lenovo Googlebook 15 este integrarea funcțiilor Gemini Intelligence. Laptopul poate ajunge la o performanță de până la 47 TOPS și include până la 32 GB de memorie și până la 512 GB de stocare, în funcție de configurație.
Printre funcțiile prezentate de Lenovo se află Magic Pointer. Cu ajutorul acesteia, cursorul poate deveni o modalitate de accesare a funcțiilor Gemini, nu doar un instrument pentru selectarea și deschiderea elementelor de pe ecran. Lenovo oferă ca exemple transformarea a două imagini într-un poster sau adăugarea rapidă a unei date în calendar.
Googlebook 15 este conceput și pentru cei care folosesc un telefon Android. Dispozitivul se poate sincroniza cu smartphone-ul, astfel încât aplicațiile și fișierele să poată fi accesate mai ușor între cele două dispozitive.
O altă funcție prezentată este Rambler, care îmbunătățește transcrierea vocală. Utilizatorul poate apăsa tasta de dictare, iar sistemul poate elimina formulările redundante și poate organiza automat textul. Funcția este gândită pentru situații precum redactarea unui e-mail, notarea unor idei sau chiar scrierea de cod. Lenovo spune că Rambler poate ține pasul și atunci când utilizatorul schimbă limba în mijlocul unei propoziții.
Laptopul vine cu un an de Google AI Pro
Lenovo Googlebook 15 nu se limitează la funcțiile AI integrate în sistem. Compania include 12 luni de Google AI Pro, prin care cumpărătorii primesc acces extins la funcții avansate din aplicația Gemini.
Pachetul include și 5 TB de stocare în cloud pentru fotografii și fișiere, precum și abonamente la aplicații precum Adobe Photoshop, Premiere și CapCut. În acest fel, Lenovo încearcă să transforme Googlebook 15 într-un dispozitiv destinat nu doar muncii de birou, ci și activităților creative.
Pentru interacțiunea cu funcțiile AI a fost conceput și Lenovo AI Mouse, un accesoriu dedicat noului laptop. Printr-un clic, acesta poate deschide Gemini, poate activa acțiuni contextuale prin Magic Pointer și permite personalizarea comenzilor în funcție de modul de lucru.
Pe laptop se regăsesc și câteva funcții orientate spre securitate și utilizarea de zi cu zi. Cititorul de amprentă și autentificarea facială permit conectarea rapidă, iar obturatorul fizic al camerei oferă un control suplimentar asupra confidențialității.
Cât costă Lenovo Googlebook 15 și când apare
Lenovo Googlebook 15 va fi disponibil începând cu 4 octombrie 2026, iar prețul de pornire estimat este de 1.199 de euro, cu TVA inclus.
Compania își extinde astfel portofoliul cu un laptop care combină experiența sa acumulată în zona Chromebook-urilor cu funcțiile software și AI oferite de Google. Pentru Lenovo, lansarea bifează inclusiv intrarea într-o categorie nouă pentru companie, iar Googlebook 15 este construit în jurul ideii de laptop ușor, cu ecran mare, funcții AI integrate și conectare simplă la dispozitivele Android.