Lenovo intră într-o nouă zonă cu primul său Googlebook: laptopul de 15 inch vine cu funcții AI și ecran OLED

Lenovo Googlebook 15 are un ecran OLED de 15 inch

Noul laptop Lenovo vine cu un ecran OLED tactil de 15 inch, cu rezoluție 2.8K și rată de refresh de 120 Hz. Panoul acoperă 100% din spectrul de culori DCI-P3, ceea ce îl face potrivit atât pentru activități obișnuite, cât și pentru proiecte creative în care culorile și calitatea imaginii contează.

Experiența multimedia este completată de un sistem audio cu patru difuzoare și Dolby Atmos. Lenovo spune că acesta este conceput pentru redarea muzicii, filmelor și apelurilor video, în timp ce touchpad-ul haptic oferă feedback tactil și o navigare mai precisă.

La capitolul portabilitate, Googlebook 15 cântărește mai puțin de 1,4 kilograme și este prezentat de Lenovo drept cel mai ușor dispozitiv de 15 inci din portofoliul său. Carcasa metalică are un finisaj anti-amprentă, iar construcția este gândită să reziste la uzura de zi cu zi.

Autonomia declarată ajunge la 12,5 ore, astfel încât Lenovo vrea ca laptopul să poată fi folosit pe parcursul unei zile de muncă fără să fie nevoie de încărcare constantă.

Gemini Intelligence aduce AI-ul direct în experiența de lucru

Una dintre principalele noutăți ale Lenovo Googlebook 15 este integrarea funcțiilor Gemini Intelligence. Laptopul poate ajunge la o performanță de până la 47 TOPS și include până la 32 GB de memorie și până la 512 GB de stocare, în funcție de configurație.

Printre funcțiile prezentate de Lenovo se află Magic Pointer. Cu ajutorul acesteia, cursorul poate deveni o modalitate de accesare a funcțiilor Gemini, nu doar un instrument pentru selectarea și deschiderea elementelor de pe ecran. Lenovo oferă ca exemple transformarea a două imagini într-un poster sau adăugarea rapidă a unei date în calendar.

Googlebook 15 este conceput și pentru cei care folosesc un telefon Android. Dispozitivul se poate sincroniza cu smartphone-ul, astfel încât aplicațiile și fișierele să poată fi accesate mai ușor între cele două dispozitive.